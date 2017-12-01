01.12.2017 23:17  Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2016 год. В 2016 году доходы Mozilla выросли почти на 100 млн долларов и составили 520 млн долларов, в то время как в прошлом году компания Mozilla заработала 421 млн долларов, в 2014 году - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

503 млн из 520 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Pocket, Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 5.4 млн долларов составили пожертвования, что на миллион больше, чем в 2014 году и более чем в два раза больше, чем в 2013 году (2.2 млн). Объём средств, вложенных в инвестиции в 2016 году составил 329 млн долларов (в 2015 году - 227 млн долларов, в 2014 году - 137 млн).

Среди затрат отмечены расходы на разработку (225 млн долларов в 2016 против 214 млн в 2015, трудоустроено около 1000 сотрудников), поддержку сервисов (17 млн долларов в 2016 против 12 млн в 2015), маркетинг (47 млн долларов в 2016 против 60 млн в 2015) и административные расходы (60 млн долларов в 2016 и 39 млн в 2015). 2.5 млн долларов потрачено на выплату грантов. Общая сумма затрат составила 360.6 млн долларов (в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 323 млн долларов, на конец года - 426 млн долларов.