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01.12.2017 23:17  Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2016 год. В 2016 году доходы Mozilla выросли почти на 100 млн долларов и составили 520 млн долларов, в то время как в прошлом году компания Mozilla заработала 421 млн долларов, в 2014 году - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

503 млн из 520 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Pocket, Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 5.4 млн долларов составили пожертвования, что на миллион больше, чем в 2014 году и более чем в два раза больше, чем в 2013 году (2.2 млн). Объём средств, вложенных в инвестиции в 2016 году составил 329 млн долларов (в 2015 году - 227 млн долларов, в 2014 году - 137 млн).

Среди затрат отмечены расходы на разработку (225 млн долларов в 2016 против 214 млн в 2015, трудоустроено около 1000 сотрудников), поддержку сервисов (17 млн долларов в 2016 против 12 млн в 2015), маркетинг (47 млн долларов в 2016 против 60 млн в 2015) и административные расходы (60 млн долларов в 2016 и 39 млн в 2015). 2.5 млн долларов потрачено на выплату грантов. Общая сумма затрат составила 360.6 млн долларов (в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 323 млн долларов, на конец года - 426 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2015 год
  3. OpenNews: Опубликован ежегодный отчет о финансовом состоянии Mozilla (2014)
  4. OpenNews: Опубликован ежегодный отчет о финансовом состоянии Mozilla (2013)
  5. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним, 23:39, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вангую бурурт ононимуса в трэде
     
     
  • 2.3, VINRARUS, 23:54, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Шо?
     
  • 1.2, Аноним, 23:50, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что за тренд Хотя, маркетинг тоже кушать хочет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 23:59, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А мы напоминаем, сто Mozilla -- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
    Тьфу.
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:59, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сто

    Что, конечно.

     
  • 2.6, Аноним, 00:02, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Mozilla никогда и не заставляла усомниться в этом. Тьфу на тебя.
     
  • 2.11, Аноним, 01:57, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не путай Mozilla Org и Mozilla Corp.
     
  • 1.7, Борщдрайвен бигдата, 00:03, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В оригинале есть интересные и не упомянутые тут вещи, о том, куда дальше будут тратить деньги, и о стратегических инвестициях.
    Дела идут, и славно. Успехов им.
     
  • 1.8, Аноним, 00:23, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прошлый год 8211 это 2016 и есть Кто-то не может в русский язык ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 01:24, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Судя по отчету Mozilla Foundation мертва, да здаствует Mozilla Corporation Тепе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Фуррь, 02:28, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поток сознания.
     
  • 1.12, Аноним, 01:58, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему отчёт за 2016 публикуют аж под конец 2017?
     

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