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01.12.2017 23:00  Новые версии Tor с устранением уязвимостей

Представлены корректирующие выпуски поддерживаемых веток инструментария Tor (0.3.1.9, 0.3.0.13, 0.2.9.14, 0.2.8.17, 0.2.5.16), используемого для организации работы анонимной сети Tor. Помимо исправления накопившихся ошибок в новой версии устранены 5 уязвимостей, которым присвоен умеренный уровень опасности:

  • CVE-2017-8819 - возможность проведения атаки по связыванию начальной и конечной точек прохождения трафика для старых (v2) onion-сервисов из-за неэффективной реализации replay-кэша;
  • CVE-2017-8820 - удалённый вывод из строя серверов директорий через отправку специально оформленных дескрипторов маршрутизатора;
  • CVE-2017-8821 - отказ в обслуживании tor через введение OpenSSL в состояния ожидания ввода пароля с терминала (проблеме подвержены только экземпляры tor, запущенные из терминала);
  • CVE-2017-8822 - создание условий, когда релей подставляет самого себя в цепочку прохождения трафика.
  • CVE-2017-8823 - обращение к уже освобождённой области памяти, которое может привести к инициированию краха старых onion-сервисов (v2).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.torproject.org/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor 0.3.0.8 с устранением DoS-уязвимостей в обработчике скрытых сервисов
  3. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  4. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  5. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.1
  6. OpenNews: Выпуск Tor 0.3.0.9 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor
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