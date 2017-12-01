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01.12.2017 10:37  Выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры

Состоялся очередной выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL.

Особенности новой версии:

  • Возможность запускать задачи, используя файлы инвентаризации из репозитория проекта;
  • В API добавлена поддержка хуков. Поддерживается 2 вида хуков - http и скрипт. На данный момент хуки генерируются во время запуска и после окончания работы задач. Функциональность является экспериментальной.
  • В API добавлена возможность доступа к статистике для мониторинга системы и выполняемых задач;
  • Добавлены различные интерфейсные улучшения: Отображение инициатора запущенной задачи (пользователь или объект периодической задачи), отсортированы аргументы по алфавиту, функциональность вставки списка переменных через текст (например, для копирования из файлов инвентаризации), запрет на создание шаблонов без проекта и данных инвентаризации и т.п.
  • Исправлены ошибки в интерфейсе и бэкенде, а так же обновлены некоторые библиотеки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 0.0.8, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры
  3. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
  6. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
Автор новости: ВСТ Консалтинг
Тип: Программы
Ключевые слова: polemarch, ansible
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  • 1.1, paulus, 13:06, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Аранжеровку оркестровки может?
     
     
  • 2.2, mumu, 13:11, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Слышал, что у него есть серьёзная проблема с литаврами.
     
     
  • 3.4, щи, 13:13, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А тромбоны хоть записаны in C? Девопсы более в Бетховене не желают глаза ломать.
     
     
  • 4.9, Фуррь, 14:20, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мастер-класс убогого петросянства на OpenNet.
     
  • 4.10, trolleybus, 17:06, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery.

    Да тут в принципе in C ничего не записано (а тем более in As)

     
  • 1.3, Аноним, 13:11, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пожалуйста расскажите для кого предназначается, кому подойдет и сравните с конку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, EHLO, 13:47, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи, пожалуйста, для чего предназначен Хашикорп и эталоном чего он является.
     
  • 1.5, Аноним, 13:33, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    В этом оркестре не хватает nodejs, react и electron ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:37, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    будто что-то плохое
     

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