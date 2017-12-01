01.12.2017 10:37  Выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры

Состоялся очередной выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Особенности новой версии: Возможность запускать задачи, используя файлы инвентаризации из репозитория проекта;

В API добавлена поддержка хуков. Поддерживается 2 вида хуков - http и скрипт. На данный момент хуки генерируются во время запуска и после окончания работы задач. Функциональность является экспериментальной.

В API добавлена возможность доступа к статистике для мониторинга системы и выполняемых задач;

Добавлены различные интерфейсные улучшения: Отображение инициатора запущенной задачи (пользователь или объект периодической задачи), отсортированы аргументы по алфавиту, функциональность вставки списка переменных через текст (например, для копирования из файлов инвентаризации), запрет на создание шаблонов без проекта и данных инвентаризации и т.п.

Исправлены ошибки в интерфейсе и бэкенде, а так же обновлены некоторые библиотеки.



