29.11.2017 17:52  Представлен Oracle Linux 7 для ARM

Следом за обеспечением поддержки 64-разрядной архитектуры ARM (AArch64/ARMv8) в Red Hat Enterprise Linux, компания Oracle объявила о подготовке первого предварительного выпуска сборок Oracle Linux 7 для ARM. Сборки доступны для плат Raspberry Pi 3 и платформ с процессорами Cavium ThunderX и X-Gene 3.

Версия для ARM подготовлена на основе прошлого выпуска Oracle Linux 7.3 для архитектуры x86 и отличается использованием дополнительных патчей для улучшения работы на архитектуре ARM и применением иного ядра Linux. Напомним, что ARM-сборки компании Red Hat сформированы на основе более актуальной пакетной базы RHEL 7.4 и объявлены стабильными, но доступны только зарегистрированным пользователям Red Hat, в то время как сборки Oracle Linux могут использовать все желающие.



