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29.11.2017 17:52  Представлен Oracle Linux 7 для ARM

Следом за обеспечением поддержки 64-разрядной архитектуры ARM (AArch64/ARMv8) в Red Hat Enterprise Linux, компания Oracle объявила о подготовке первого предварительного выпуска сборок Oracle Linux 7 для ARM. Сборки доступны для плат Raspberry Pi 3 и платформ с процессорами Cavium ThunderX и X-Gene 3.

Версия для ARM подготовлена на основе прошлого выпуска Oracle Linux 7.3 для архитектуры x86 и отличается использованием дополнительных патчей для улучшения работы на архитектуре ARM и применением иного ядра Linux. Напомним, что ARM-сборки компании Red Hat сформированы на основе более актуальной пакетной базы RHEL 7.4 и объявлены стабильными, но доступны только зарегистрированным пользователям Red Hat, в то время как сборки Oracle Linux могут использовать все желающие.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: В Red Hat Enterprise Linux обеспечена поддержка архитектуры ARMv8
  3. OpenNews: Компания Oracle открыла публичный Git-репозиторий для отслеживания изменений ядра RHEL
  4. OpenNews: Компания Oracle отреагировала на переход проекта CentOS под покровительство Red Hat
  5. OpenNews: Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC
  6. OpenNews: Компания Red Hat пояснила причины изменения оформления патчей для Linux-ядра в RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, arm
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  • 1.1, anonymous, 18:02, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    кто-то еще где-то юзает оракель? дно днищенское, тру энтерпрайз
     
     
  • 2.2, я, 18:15, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Он по идее дешевле шляпы.. А значит юзают. Хотя я их не люблю ни разу не пользовавшись
     
  • 2.4, Аноним, 18:38, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Я юзаю, а что Тебе везде дно, а мне, как тому индейцу, везде ништяк Может быть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, amonymous, 19:00, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я UEK юзаю на центосе, OCFS2 очень неплоха.
     
  • 2.7, Аноним, 20:48, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > тру энтерпрайз

    А у вас смузи убежали.

     
  • 1.6, Свой, 19:19, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Суперкомпьютер для экономных: NNN плат ARM под управлением ...
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    Пишу из окопа (зачеркнуто :), т.е.
    с Raspberyy Pi 3 + FedoraProject
     

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