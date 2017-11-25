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25.11.2017 10:07  Выпуск SSF 3.0, инструментария для пробрасывания трафика через другой хост

Доступен третий выпуск инструментария SSF (Secure Socket Funneling), предоставляющего средства для перенаправления трафика через другой хост. SSF позволяет выполнять такие операции как проброс TCP и UDP портов, создание туннелей с подключением через SOCKS, организация запуска команд на внешней системе и передача файлов между хостами. Поддерживается работа в Linux, macOS и Windows, для установки требуется минимум зависимостей.

SSF рассчитан на работу в условиях, когда недоступен SSH, невозможно применять классические VPN из-за сетевых ограничений или нужно организовать проброс UDP (например, VoIP или online-игры). SSF также может быть полезен когда необходимо организовать проброс трафика через систему на базе Windows. Код проекта написан на языке C++ и поставляется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Особенности SSF:

  • Возможность проброса нескольких TCP и UDP портов через один туннель;
  • Использование TLS для шифрования трафика (в том числе можно камуфлировать туннель под Web);
  • Высокая производительность передачи файлов через шифрованный туннель (предоставляется похожая на scp команда ssfcp, обеспечивающая более высокую скорость работы);
  • Поддержка приёма трафика чрез локальный SOCKS-сервер или работа через SOCKS на удалённом хосте;
  • Использование на локальной системе утилиты ssf с похожим на ssh набором опций для проброса трафика (например, ssf -D 9000 для включения SOCKS). На удалённой стороне требуется выполнение процесса ssfd с привязкой к произвольному сетевому порту;
  • Поддержка динамического перенаправления трафика при помощи SOCKS не только от клиента к серверу (аналог опции -D в ssh), но и от сервера к клиенту (с SOCKS на сервере можно пробрасывать трафик через клиента);
  • Возможность многоступенчатого проброса, при при котором для прохождения трафика выстраивается цепочка из нескольких транзитных хостов;
  • Простая реализация shell для Windows, Linux и macOS (требует отельного включения);
  • Возможность создания туннеля при наличии выхода в Сеть только через соединение поверх SOCKS (v4, v5) или HTTP-прокси.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/securesocke...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.6
  3. OpenNews: VPN-сервер SoftEther VPN открыт под лицензией GPLv2
  4. OpenNews: Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 5.0
  5. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
  6. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ssh, tunnel, ssf, socks, proxy
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  • 1, iota77, 10:45, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    годнота
     
  • 2, Аноним, 10:47, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Утилита %name%, когда %name2% недоступно :с
     

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