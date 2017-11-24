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24.11.2017 09:20  Первый выпуск кросс-платформенного караоке плеера Spivak

Представлен релиз кросс-платформенного караоке проигрывателя Spivak 1.1, который отмечен как первый выпуск, пригодный для широкого использования (до этого формировались только бета-версии). Проигрыватель предназначен для установки на медиацентры под управлением Linux, macOS и Windows. Управление производится через Web-интерфейс или при помощи пульта ДУ (используется LIRC). Основной расчёт сделан на полностью автономную работу - каждый певец может сам ставить песни себе в очередь, а проигрыватель обеспечит честную ротацию. Код написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv3. Для обработки звука используется GStreamer, а для формирования интерфейса Qt5.

Поддерживается отображение текстов песен из файлов в форматах MIDI/KAR, KaraFun, CDG, LRC (v1 and v2), Encore! Lyric, KOK и Ultrastar (TXT). Автоматически определяется текст кодировки текста. Поддержка звуковых и видео форматов соответствует установленным в системе плагинам к GStreamer. По сравнению с прошлой бета-версией полностью переделан встроенный веб-интерфейс, упрощён процесс сборки из исходных текстов и исправлено множество ошибок. Автор программы принимает замечания и пожелания в этой теме.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gyunaev/spi...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10
  3. OpenNews: Выпуск открытого медиацентра Kodi 16.0
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя aTunes 3
  5. OpenNews: Релиз медиаплеера VLC 2.0.0
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Exaile 3.4.0
Автор новости: gyunaev
Тип: Программы
Ключевые слова: spivak, sound, music
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  • 1.4, LeNiN, 10:59, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Что-то с форматами файлов караоке совсем зоопарк. Здорово было бы как с .srt — подкладываешь файл к файлу с видео, и многие плееры его подхватят сами. Или засовываешь в .mkv.
     
     
  • 2.14, gyunaev, 13:13, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Для плеера есть смысл поддерживать те форматы, в которых караоке существует. Как начнут делать mp3+srt - начнем поддерживать.
     
     
  • 3.24, LeNiN, 14:58, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Я ни в коем случае не виню авторов плеера, а удивляюсь тому, сколько народ понапридумывал и всё это приходится поддерживать…
     
  • 1.6, Аноним, 11:05, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Выглядит неплохо, автору респект.
     
  • 1.9, slm33, 11:13, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Ну раз делаем .rpm, то почему бы не сделать и .deb пакеты и, например, .appimage для всех остальных?!
     
     
  • 2.15, gyunaev, 13:14, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Ну раз делаем .rpm, то почему бы не сделать и .deb пакеты
    > и, например, .appimage для всех остальных?!

    Когда-нибуть будет и это. Скрипты для сборки и travis.yml приветствуются.

     
  • 1.18, Аноним, 13:43, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть же умельцы в наших селениях Не то что эти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 16:07, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вы про разработчиков GNOME 3?
     
  • 1.25, Zomby, 15:56, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По ссылке rpm только beta. :(
     
  • 1.27, Iaaa, 17:36, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Жечь. Жечь напалмом эти караоке!

    У меня соседи поят - никак не придумаю как бы их убить и при этом не сесть...

     
     
  • 2.28, Iaaa, 17:36, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    *поют.

    Ух, нервы ни к черту.

     

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