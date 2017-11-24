24.11.2017 09:20  Первый выпуск кросс-платформенного караоке плеера Spivak

Представлен релиз кросс-платформенного караоке проигрывателя Spivak 1.1, который отмечен как первый выпуск, пригодный для широкого использования (до этого формировались только бета-версии). Проигрыватель предназначен для установки на медиацентры под управлением Linux, macOS и Windows. Управление производится через Web-интерфейс или при помощи пульта ДУ (используется LIRC). Основной расчёт сделан на полностью автономную работу - каждый певец может сам ставить песни себе в очередь, а проигрыватель обеспечит честную ротацию. Код написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv3. Для обработки звука используется GStreamer, а для формирования интерфейса Qt5.

Поддерживается отображение текстов песен из файлов в форматах MIDI/KAR, KaraFun, CDG, LRC (v1 and v2), Encore! Lyric, KOK и Ultrastar (TXT). Автоматически определяется текст кодировки текста. Поддержка звуковых и видео форматов соответствует установленным в системе плагинам к GStreamer. По сравнению с прошлой бета-версией полностью переделан встроенный веб-интерфейс, упрощён процесс сборки из исходных текстов и исправлено множество ошибок. Автор программы принимает замечания и пожелания в этой теме.