20.11.2017 10:02  Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux

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|1.1, Аноним, 10:48, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Мда, Линус опять отжигает: "Some security people have scoffed at me when I say that security problems are primarily "just bugs". Those security people are [b]f*cking morons[/b]."
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|1.4, Denchik, 11:07, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+9 +/–
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> Линус в целом не отказался принять патч, но заявил, что не станет это делать в рамках цикла разработки 4.15, так как у него есть сомнения, что предложенные патчи хорошо протестированы и учтены все нюансы их влияние на работу существующих приложений.
Ну и нормально все. Чего тут кудахтать, все правильно сказал. Протестируйте как следует, потом примем. Гoвнокод в Linux-ядре не нужен, я с ним согласен.
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|2.10, AntonAlekseevich, 11:59, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В СистемД интегрируют же!
Что к ядру не относится, то можно вносить, но если это мешает выполнению задач или ломает решение задачи, то вносить постепенно, иначе сломайте само изменение и не вносите его вообще.
[послесловие]
SystemD, SysVInit, Init-ng, et cetera.
Все системы запуска хороши для [b]своих задач и мест где они применяются[/b].
Хватит говорить что SystemD или что-то там это плохо.
[/послесловие]
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|4.20, AntonAlekseevich, 12:37, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А по факту: достаточно и одной.
Одной было достаточно, до тех пор пока она стала не удобной 1% из 95% общества.
1% наплодил до ~6 систем инициализации улучшающий тот или иной аспект этой системы.
(Кому нужна простота настройки, скорость её и модульность поставит SystemD,
Кому нужен Legacy тот будет использовать SysVInit,
Кому нужно что-то более экзотичное будут использовать что-то другое.)
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|1.9, Zenitur, 11:50, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если такие изменения необходимы, то они должны внедряться постепенно с предварительным информированием пользователей и проведением подготовительной работы по выявлению возможных проблем и адаптации изменения для обхода этих проблем.
Вот поэтому в Финляндии и живут лучше. У нас - переход к рыночным реформам за 1 день и приватизация чеками "на предъявителя", а у них "постепенный переход с информированием пользователей и подготовительной работой по поиску проблем и их решений"
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|1.17, EHLO, 12:30, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Вполне конструктивно отчитал. То что местные пионэры не понимают разницы между конструктивной жесткой критикой как к Линуса, и обычным невежественным хамством как у них или к примеру у Поттеринга, это их собственные трудности.
По существу, корявый патч может привнести более серьезные уязвимости, чем исправляет.
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|1.19, inferrna, 12:36, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А в чём проблема добавить опцию, отключенную по-дефолту? Молодые-дерзкие админы потестят, поиграются, а потом уже можно решать, что с ней дальше делать.
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|1.25, Андрей, 13:04, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> по мнению Линуса, ... - например, около года только выводить в лог сведения о наличии проблемы, и лишь затем можно применять более радикальные меры.
Вот и надо было быстренько поправить патч - и начал бы тикать этот год.
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