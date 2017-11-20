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20.11.2017 10:02  Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux

Линус Торвальдс не стесняясь в выражениях отверг заявку Кеса Кука (Kees Cook), предложившего включить в состав ядра 4.15 механизм защиты, блокирующий использование вызова usercopy при проведении некоторых видов атак. Суть предложенного метода в запрете применения usercopy для прямого копирования между пространством пользователя и некоторыми областями ядра с введением белого списка допустимых для использования областей памяти. Так как подобный подход потенциально может нарушить работу приложений, использующих usercopy, предусмотрен fallback-режим для kvm и sctp (ipv6).

Линус в целом не отказался принять патч, но заявил, что не станет это делать в рамках цикла разработки 4.15, так как у него есть сомнения, что предложенные патчи хорошо протестированы и учтены все нюансы их влияние на работу существующих приложений. Предложенное изменение затрагивает некоторые ключевые подсистемы ядра, а у него сейчас нет времени анализировать появление возможных регрессивных изменений. Также указывается, что неправильно пытаться переложить решение возможных несовместимостей на пользователей и уже по факту отлавливать всплывающие в приложениях проблемы.

После попыток уговорить Линуса изменить своё решение, он в очередной раз попытался довести до разработчиков, что сохранение совместимости является ключевым условием разработки ядра Linux и ограничительные меры требуют большого внимания и предварительной подготовки. Линус считает недопустимыми методы усиления безопасности, связанные с введением на ходу новых правил, нарушение которых приводит к блокировке выполнения ранее работающих приложений. Более четверти века ядро обходилось без подобных правил и нельзя внезапно пытаться что-то запретить и обрушить на пользователей изменения, после которых отдельные приложения перестанут работать.

Если такие изменения необходимы, то они должны внедряться постепенно с предварительным информированием пользователей и проведением подготовительной работы по выявлению возможных проблем и адаптации изменения для обхода этих проблем. Линус не отделяет уязвимости от других видов ошибок, и считает, что ради их устранения недопустимо вносить изменения, которые могут нарушить корректную работу пользовательских приложений.

Предложения сразу ввести блокировку приложений или останавливать работу системы при выявлении опасного поведения отмечаются как в корне неверные - по мнению Линуса, перед началом блокировки достаточно долгое время ограничительные средства усиления безопасности должны работать в режиме информирования - например, около года только выводить в лог сведения о наличии проблемы, и лишь затем можно применять более радикальные меры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  3. OpenNews: Линус Торвальдс столкнулся с дилеммой: устранение уязвимости или сохранение совместимости
  4. OpenNews: Продолжение дискуссии с Линусом Торвальдсом о стабильности API ядра Linux
  5. OpenNews: Линус Торвальдс пытается навести порядок в оформлении комментариев в ядре Linux
  6. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с критикой контроля качества в DRM-подсистеме ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 10:48, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Мда, Линус опять отжигает: "Some security people have scoffed at me when I say that security problems are primarily "just bugs". Those security people are [b]f*cking morons[/b]."

     
     
  • 2.5, Denchik, 11:10, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Ну так все верно сказал. Чего не так опять?
     
  • 2.6, Аноним, 11:12, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +19 +/
    а так и надо отвечать молодняку, забивающим на совместимость. иначе не дойдет
     
  • 1.2, Blind Vic, 10:52, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нормальный ответ http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1711.2/01734.html
     
  • 1.4, Denchik, 11:07, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    > Линус в целом не отказался принять патч, но заявил, что не станет это делать в рамках цикла разработки 4.15, так как у него есть сомнения, что предложенные патчи хорошо протестированы и учтены все нюансы их влияние на работу существующих приложений.

    Ну и нормально все. Чего тут кудахтать, все правильно сказал. Протестируйте как следует, потом примем. Гoвнокод в Linux-ядре не нужен, я с ним согласен.

     
  • 1.7, Аноним, 11:40, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В СистемД интегрируют же!
     
     
  • 2.10, AntonAlekseevich, 11:59, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В СистемД интегрируют же!

    Что к ядру не относится, то можно вносить, но если это мешает выполнению задач или ломает решение задачи, то вносить постепенно, иначе сломайте само изменение и не вносите его вообще.

    [послесловие]
    SystemD, SysVInit, Init-ng, et cetera.

    Все системы запуска хороши для [b]своих задач и мест где они применяются[/b].
    Хватит говорить что SystemD или что-то там это плохо.
    [/послесловие]

     
     
  • 3.15, qwert32534, 12:13, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пусть живет. Но не  на всеъ дистрибутивах
     
  • 3.16, Аноним, 12:15, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А по факту: достаточно и одной.
     
     
  • 4.20, AntonAlekseevich, 12:37, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А по факту: достаточно и одной.

    Одной было достаточно, до тех пор пока она стала не удобной 1% из 95% общества.
    1% наплодил до ~6 систем инициализации улучшающий тот или иной аспект этой системы.
    (Кому нужна простота настройки, скорость её и модульность поставит SystemD,
    Кому нужен Legacy тот будет использовать SysVInit,
    Кому нужно что-то более экзотичное будут использовать что-то другое.)

     
     
  • 5.26, Аноним, 13:07, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > модульность
    > SystemD

    Ты только что поделил на ноль.

     
  • 1.8, Аноним, 11:44, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормально линус сказал, сначала предупреждать, потом запретить.
     
  • 1.9, Zenitur, 11:50, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если такие изменения необходимы, то они должны внедряться постепенно с предварительным информированием пользователей и проведением подготовительной работы по выявлению возможных проблем и адаптации изменения для обхода этих проблем.

    Вот поэтому в Финляндии и живут лучше. У нас - переход к рыночным реформам за 1 день и приватизация чеками "на предъявителя", а у них "постепенный переход с информированием пользователей и подготовительной работой по поиску проблем и их решений"

     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 12:00, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Если такие изменения необходимы,
    > Вот поэтому в Финляндии и живут

    В "Орегоне, США" же.

     
  • 1.17, EHLO, 12:30, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вполне конструктивно отчитал. То что местные пионэры не понимают разницы между конструктивной жесткой критикой как к Линуса, и обычным невежественным хамством как у них или к примеру у Поттеринга, это их собственные трудности.

    По существу, корявый патч может привнести более серьезные уязвимости, чем исправляет.

     
  • 1.18, FFF, 12:32, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    В новости все понятно и без матюгов, а линус не может Пора его уже списывать с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, inferrna, 12:36, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чём проблема добавить опцию, отключенную по-дефолту? Молодые-дерзкие админы потестят, поиграются, а потом уже можно решать, что с ней дальше делать.
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:11, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    8230 останутся без работы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, An, 12:55, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус красава, всё правильно сделал!
     
  • 1.24, metakeks, 12:57, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно всё сделал.
     
  • 1.25, Андрей, 13:04, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > по мнению Линуса, ... - например, около года только выводить в лог сведения о наличии проблемы, и лишь затем можно применять более радикальные меры.

    Вот и надо было быстренько поправить патч - и начал бы тикать этот год.

     
  • 1.28, Аноним, 13:16, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Фразу ограничительные меры по усилению защиты можно трактовать и как меры огра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 13:25, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Желтая новость на самом деле Никакого конфликта нет, а тон и маты сообщений Лин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 13:31, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Линус с выкручеными яйками прикрывает эфбиайные уязвухи о которых низя брякать ... весь текст скрыт [показать]
     

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