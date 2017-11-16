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16.11.2017 09:27  Уязвимость в реализации jail из FreeBSD

Во FreeBSD выявлена уязвимость (CVE-2017-1087), позволяющая обойти ограничения системы изолированных окружений jail и получить доступ к разделяемой памяти процессов вне текущего jail. Проблема вызвана отсутствием разделения контекста при работе с POSIX shared memory по именованным каналам, что позволяет читать и изменять объекты в shared-памяти, созданные на стороне хоста или в других изолированных окружениях. Проблема проявляется только в ветке FreeBSD 10.x и может применяться для атаки на приложения, завязанные на разделяемой памяти, такие как Squid.

Кроме того, опубликованы сведения ещё о двух уявзвимостях, которые позволяют получить отрывочные данные (несколько байт) из стека ядра через манипуляцию с ptrace(PT_LWPINFO) и kldstat. Данные проблемы проявляются во всех поддерживаемых ветках FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 10.4
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
  4. OpenNews: Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland
  5. OpenNews: Во FreeBSD устранены уязвимости в libc, telnetd и bhyve
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Ivan_83, 10:40, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Несколько байт да локально - просто фигня.
    Раньше через ARP можно было читать по 500 байт, чуть позднее по 240 прямо из ядра прямо по сети, и никто не чесался.
    Закрыли по тихому за 4 года.
     
     
  • 2.2, fidaj, 12:07, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ой а шо ж тогда в линухе творится по-тихому ? :)
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov, 12:37, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > ой а шо ж тогда в линухе творится по-тихому ? :)

    Негров линчуют, очевиднео же.

     
     
  • 4.5, Аноним, 13:17, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Крэк уличным линуксисткам бесплатно раздают.
     
  • 3.4, Sw00p aka Jerom, 13:17, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ледники тают)
     
  • 1.6, Аноним, 13:22, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще, такая фича бы не помешала Shared memory между виртуалками Со специальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, пох, 13:55, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще, такая фича бы не помешала. Shared memory между виртуалками.

    ващета "такая фича" у нас была с 4.0 точно, а раньше просто не помню, да и sysVipc "раньше" лучше было и не пытаться пользоваться.

    Специальный флажок назывался security.jail.sysvipc_allowed, и по умолчанию, разумеется, 0.
    А в 11 тут начали все улучшать, сделали кучу мелких настроечек и параметриков, неведомо кому и зачем нужных, ну и, видимо, как обычно, немножечко облажались.

     
  • 1.7, анон, 13:41, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    ява и бсд - позор опенсорса
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:50, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То же самое можно сказать про тех кто так выражается.
     
     
  • 3.10, пох, 13:56, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То же самое можно сказать про тех кто так выражается.

    да нунах, какое отношение эти имеют к опенсорсу?

     

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