16.11.2017 09:27  Уязвимость в реализации jail из FreeBSD

Во FreeBSD выявлена уязвимость (CVE-2017-1087), позволяющая обойти ограничения системы изолированных окружений jail и получить доступ к разделяемой памяти процессов вне текущего jail. Проблема вызвана отсутствием разделения контекста при работе с POSIX shared memory по именованным каналам, что позволяет читать и изменять объекты в shared-памяти, созданные на стороне хоста или в других изолированных окружениях. Проблема проявляется только в ветке FreeBSD 10.x и может применяться для атаки на приложения, завязанные на разделяемой памяти, такие как Squid.

Кроме того, опубликованы сведения ещё о двух уявзвимостях, которые позволяют получить отрывочные данные (несколько байт) из стека ядра через манипуляцию с ptrace(PT_LWPINFO) и kldstat. Данные проблемы проявляются во всех поддерживаемых ветках FreeBSD.



