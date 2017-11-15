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15.11.2017 10:58  Релиз дистрибутива Tails 3.3 и браузера Tor Browser 7.0.10

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.4, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новой версии обновлены версии Tor 0.3.1.8, Tor Browser 7.0.10, Thunderbird 52.4.0 и ядра Linux 4.13.0. Решены проблемы с использованием UEFI на USB-накопителях. Улучшены средства настройки раскладки клавиатуры. В новой версии Tor Browser 7.0.10 выполнено обновление до Firefox 52.5.0esr c устранением двух критических уязвимостей. Также обновлены Tor 0.3.1.8, Torbutton 1.9.7.10, HTTPS-Everywhere 2017.10.30 и NoScript 5.1.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  3. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.7 с поддержкой sandbox для Linux
  4. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.1
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.2 и браузера Tor Browser 7.0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, tails
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  • 1, dkg, 11:36, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Если кому-то есть что скрывать - самое оно.
     
     
  • 5, DmA, 13:36, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а вы выкладываете в интернет историю своего браузера? Слабо взять сейчас и выложить за последний год?
     
  • 2, Nechegoskrivat, 12:01, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Каждый раз после таких новостей скрепит сердце Жарова. На днях кстати Tor начал тормозить, очень медленно стал открывать сайты. В итоге я выбрал опцию "Использоваие в странах с цензурируемым интернетом", и Tor снова работает. РКН sosnooley.
     
     
  • 3, Andrey Mitrofanov, 12:31, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Каждый раз после таких новостей скрепит сердце Жарова.

    Да, неее. Они узнАют об новостях года через три-четыре.

     
  • 4, DmA, 13:35, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    утром проверял, на обновления, но тор так на винде и остался версии 7.0.8, хотя версия 7.0.9 давно вышла( неделю наверно точно назад)
     

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