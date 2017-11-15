15.11.2017 10:58  Релиз дистрибутива Tails 3.3 и браузера Tor Browser 7.0.10

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.4, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новой версии обновлены версии Tor 0.3.1.8, Tor Browser 7.0.10, Thunderbird 52.4.0 и ядра Linux 4.13.0. Решены проблемы с использованием UEFI на USB-накопителях. Улучшены средства настройки раскладки клавиатуры. В новой версии Tor Browser 7.0.10 выполнено обновление до Firefox 52.5.0esr c устранением двух критических уязвимостей. Также обновлены Tor 0.3.1.8, Torbutton 1.9.7.10, HTTPS-Everywhere 2017.10.30 и NoScript 5.1.5.



