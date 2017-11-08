08.11.2017 13:16  Выпуск web-браузера Opera 49

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|1.1, Аноним, 13:20, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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На самом деле, это не есть гут, что осталась только Firefox (только мультиплатформы), которая противостоит Chrome... остальные стали чехлами для Chromium.
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|3.38, fdgfg, 16:07, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если бы... Так и чехла же нормального пока еще никто не сделал.
> :) Только Vivaldi на что-то нормальное похож, правда слегка глючноват и
> не open source.
от только от немного тормозней будет чем опера ванильная на хромиуме, но там есть темы прикольные из коробки, хотя не критично...
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|2.4, бедный буратино, 13:24, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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раньше боролись с разннообразием браузеров, когда во всяких ie, нетскейпах, операх и т.д. и т.п. сайт выглядел по-разному и хотелось единообразия
а теперь борятся с единообразием браузеров
вот люди, лишь бы бороться :)
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|3.14, Аноним, 13:44, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Люди боролись не с браузерами (IE в частности), а со стандартами которые эти браузеры придумывали. А сейчас люди борются с хромым чтобы не повторилась история с ишаком.
Нужно чтобы был один стандарт и много браузеров, а не один браузер и тысяча его клонов.
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|1.16, Бебекалка, 13:47, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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По мне, так Опера очень и очень хороша. Линукс версия работает без глюков.
VPN уже вшит, встроенный блокировщик рекламы также неплох.
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|1.21, Сергей, 14:11, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Они хоть в отличии от FF вставили в скриншотер стрелочки, карандашик. Но жалко нет облачной загрузки на сервер.
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