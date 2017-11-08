08.11.2017 13:16  Выпуск web-браузера Opera 49

Доступен выпуск проприетарного браузера Opera 49, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новой версии продолжен перенос улучшений интерфейса, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web. Основные изменения: В панель мессенджеров добавлен виджет для обмена сообщениями через социальную сеть Vkontakte. VK стал четвёртым мессенджером, встроенным в Opera, следом за Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram.

Добавлена утилита snapshot, позволяющая создавать картинки-миниатюры на основе скриншотов частей web-страниц, символов emoji и снимков со встроенной камеры. Созданные картинки можно сразу отправить знакомым через встроенные мессенджеры, поместить в буфер обмена или записать в файл. Редактор изображений вызывается через кнопку с камерой на панели или при нажатии Ctrl + Shift + 5;

Встроена возможность просмотра пространственного видео, снятого в режиме 360 градусов, на OpenVR-совместимых шлемах виртуальной реальности, таких как HTC Vive и Oculus Rift. При определении наличия 3D-шлема рядом с видео выводится специальная кнопка для просмотра в режиме виртуальной реальности. Поддерживается также адаптация обычных двумерных видео для просмотра в VR-шлемах;

Представлен новый конфигуратор быстрой начальной настройки, доступный для вызова из правого верхнего угла экспресс-панели. Конфигуратор предлагает простой интерфейс для изменения внешнего вида браузера, включения панелей боковых панелей, импорта закладок, указания каталога для сохранения загрузок, включения блокировщика рекламы и других часто используемых функций;

Изменено оформление окна браузера при переходе в режим "инкогнито", которое теперь напоминает тему light, но с чёрной адресной строкой;

Проведена реорганизация меню. В раздел "История" добавлен общий список недавно закрытых вкладок, не привязанный к окнам;

Во встроенный интерфейс конвертирования валют добавлена поддержка белорусского рубля, украинской гривны, грузинской лари и казахского тенге;

Добавлена возможность перегруппировки пиктограмм дополнений (через перетаскивание мышью), размещаемых на панели, справа от адресной строки;

Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Браузерный движок обновлён до Chromium 62 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.



