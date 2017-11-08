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08.11.2017 13:16  Выпуск web-браузера Opera 49

Доступен выпуск проприетарного браузера Opera 49, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новой версии продолжен перенос улучшений интерфейса, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web.

Основные изменения:

  • В панель мессенджеров добавлен виджет для обмена сообщениями через социальную сеть Vkontakte. VK стал четвёртым мессенджером, встроенным в Opera, следом за Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram.
  • Добавлена утилита snapshot, позволяющая создавать картинки-миниатюры на основе скриншотов частей web-страниц, символов emoji и снимков со встроенной камеры. Созданные картинки можно сразу отправить знакомым через встроенные мессенджеры, поместить в буфер обмена или записать в файл. Редактор изображений вызывается через кнопку с камерой на панели или при нажатии Ctrl + Shift + 5;
  • Встроена возможность просмотра пространственного видео, снятого в режиме 360 градусов, на OpenVR-совместимых шлемах виртуальной реальности, таких как HTC Vive и Oculus Rift. При определении наличия 3D-шлема рядом с видео выводится специальная кнопка для просмотра в режиме виртуальной реальности. Поддерживается также адаптация обычных двумерных видео для просмотра в VR-шлемах;
  • Представлен новый конфигуратор быстрой начальной настройки, доступный для вызова из правого верхнего угла экспресс-панели. Конфигуратор предлагает простой интерфейс для изменения внешнего вида браузера, включения панелей боковых панелей, импорта закладок, указания каталога для сохранения загрузок, включения блокировщика рекламы и других часто используемых функций;
  • Изменено оформление окна браузера при переходе в режим "инкогнито", которое теперь напоминает тему light, но с чёрной адресной строкой;
  • Проведена реорганизация меню. В раздел "История" добавлен общий список недавно закрытых вкладок, не привязанный к окнам;
  • Во встроенный интерфейс конвертирования валют добавлена поддержка белорусского рубля, украинской гривны, грузинской лари и казахского тенге;
  • Добавлена возможность перегруппировки пиктограмм дополнений (через перетаскивание мышью), размещаемых на панели, справа от адресной строки;
  • Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 62 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.opera.com/desktop...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 47
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 46
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
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  • 1.1, Аноним, 13:20, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    На самом деле, это не есть гут, что осталась только Firefox (только мультиплатформы), которая противостоит Chrome... остальные стали чехлами для Chromium.
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:24, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Если бы Так и чехла же нормального пока еще никто не сделал Только Vivald... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним999, 14:12, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Яндекс.Браузер и Опера нормальные хромоподелия, которые пользуются спросом.
     
     
  • 4.23, Аноним, 14:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    нет.
     
     
  • 5.25, Аноним999, 14:18, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > нет.

    Статистику почитай. Особенно рунетовскую.

     
  • 3.38, fdgfg, 16:07, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы... Так и чехла же нормального пока еще никто не сделал.
    > :) Только Vivaldi на что-то нормальное похож, правда слегка глючноват и
    > не open source.

    от только от немного тормозней будет чем опера ванильная на хромиуме, но там есть темы прикольные из коробки, хотя не критично...

     
  • 2.4, бедный буратино, 13:24, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    раньше боролись с разннообразием браузеров, когда во всяких ie, нетскейпах, операх и т.д. и т.п. сайт выглядел по-разному и хотелось единообразия

    а теперь борятся с единообразием браузеров

    вот люди, лишь бы бороться :)

     
     
  • 3.14, Аноним, 13:44, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Люди боролись не с браузерами (IE в частности), а со стандартами которые эти браузеры придумывали. А сейчас люди борются с хромым чтобы не повторилась история с ишаком.
    Нужно чтобы был один стандарт и много браузеров, а не один браузер и тысяча его клонов.
     
     
  • 4.17, Аноним, 13:59, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так раньше так и было Расширенные возможности конкретного браузера никогда не в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Аноним, 15:57, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Раньше каждый браузер по своему всё рисовал, не было никакого стандарта Приходи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, Аноним, 16:00, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С другой стороны сайты в те времена были лучше Сейчас всё на тормозных монстрод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:25, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может еще Амиго будем обзорить , к тому же Opera будет блокирoвать запрещeнные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:42, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >для пользователей из России

    Кто вам лекарь.

     
  • 2.36, fdgfg, 16:06, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    откуда такая инфа, там же vpn есть
     
     
  • 3.40, oashnic, 16:12, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они согласились на сотрудничество с роскомнадзором
     
  • 1.6, Аноним, 13:27, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Скоро можно будет валюту менять прямо в браузере ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, rshadow, 13:28, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили неделю браузеров.

    Количество новостей о выпуске браузеров удвоилось.

     
     
  • 2.24, Аноним, 14:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Браузеров нет. Есть Хромой и его клоны
     
     
  • 3.32, Пользователь Debian, 15:45, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Браузеров нет. Есть Хромой и его клоны

    Вы путаете движки и браузеры.

     
  • 1.8, Аноним, 13:28, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Где исходник, дядя Ляо?
     
  • 1.9, Аноним, 13:34, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Для меня осталось четыре браузера есть Internet Explorer ныне Edge, как продук... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 13:41, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    по каждому пункту - нафиг оно нужно
     
  • 1.15, Аноним, 13:45, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На фоне сотрудничества РКН, нужно впихнуть в сабж как можно больше месседжеров!
     
  • 1.16, Бебекалка, 13:47, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По мне, так Опера очень и очень хороша. Линукс версия работает без глюков.
    VPN уже вшит, встроенный блокировщик рекламы также неплох.
     
     
  • 2.19, Аноним, 14:06, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это не ВПН а прокси
     
  • 2.26, Figasebe, 14:39, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чего-то у меня на убунте последней при скроллинге неравномерность (страницы "жует").
     
     
  • 3.37, Аноним, 16:07, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тиринг. Он всё жует.
     
  • 1.18, Аноним, 14:04, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    жаль, что группировки вкладок так и не предвидится тормозное г но vivaldi ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 14:11, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выпуск браузера Chrome под псевдонимом Opera
     
     
  • 2.30, Аноним, 15:17, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Выпуск GNU/Linux под псевдонимом Ubuntu вас не смущает?
     
     
  • 3.39, Аноним, 16:09, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu - это дофига всего ядро Опера - это хром, обвешенный рюшечками Суть в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Сергей, 14:11, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они хоть в отличии от FF вставили в скриншотер стрелочки, карандашик. Но жалко нет облачной загрузки на сервер.
     
     
  • 2.31, Пользователь Debian, 15:45, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    …серверной загрузки в облако // Исправил.
     

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