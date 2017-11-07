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07.11.2017 09:23  Организация SFLC пояснила мотивы действий против Software Freedom Conservancy

Организация Software Freedom Law Center (SFLC) пояснила свою позицию в конфликте с организацией Software Freedom Conservancy (SFC), в результате которого в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) был направлен протест о ненадлежащем назначении торговой марки, принадлежащей SFC. Основное недовольство связано с тем, что торговые марки SFLC и SFC похожи друг на друга, из-за чего многие путают данные организации.

В своё время SFC был основан как проект SFLC, который полностью финансировался и поддерживался SFLC, а нынешние руководители SFC, Карен Сэндлер (Karen Sandler) и Брэдли Кун (Bradley Kuhn), были трудоустроены в SFLC. В определённый момент Сэндлер и Кун ушли из SFLC и стали развивать SFC независимо, но оставив имя изначального проекта. Последние три года SFLC пытались встретиться с Сэндлер и Кун и обсудить возникшую путаницу с торговыми марками и некоторые другие претензии к их деятельности.

За всё это время руководство SFC ни разу не согласилось встретиться и обсудить накопившиеся претензии, мотивируя невозможностью выкроить время из-за большой занятости. SFLC попытался привлечь третьих лиц из сообщества для организации встречи, но и это не помогло убедить начать переговоры. С учётом того, что руководство SFC почти три года отказывалось общаться с представителями SFLC и не желало начать обсуждение давно назревших проблем со схожестью торговых марок, заявления SFC об отсутствии попыток предварительного урегулирования вопроса и нарушениях правил поведения, принятых в сообществе разработчиков СПО, выглядят непорядочно.

Поданный в ведомство по патентам и товарным знакам США протест является формальным запросом проверки правомерности выдачи торговой марки. Разбор запроса ведётся публично и призван перепроверить, не является ли торговая марка ошибочно зарегистрированной, при выявлении сходства с более ранней торговой маркой. Обработка протеста во многом напоминает судебный процесс и проводится в специальном судебном органе (Trademark Trial and Appeals Board), в котором выслушивается и позиция обладателя проблемной торговой марки.

Организация SFLC сделала всё, что возможно чтобы избежать разбора на официальном уровне и протест в USPTO был отправлен, лишь после трех лет попыток урегулировать разногласия путём переговоров и 18 месяцев подготовки к отправке претензий на различных форумах. При этом, несмотря на увеличение поляризации в отношениях, организация SFLC и сейчас готова в любой момент организовать встречу и обсудить все нерешенные вопросы.

  1. Главная ссылка к новости (https://softwarefreedom.org/bl...)
  2. OpenNews: Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки
  3. OpenNews: Вторая редакция рекомендаций по соблюдению требований GPL
  4. OpenNews: Верховный суд США вынес решение против патентов на программное обеспечение
  5. OpenNews: Фонд СПО, Центр защиты CПО и OSI объединили свои усилия в борьбе против патентов на ПО
  6. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: sflc, sfc, trademark
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  • 1.1, Аноним, 09:32, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вместо того, чтобы объединять усилия, они, как всегда, кусаются между собой.
     
  • 1.2, Аноним, 09:43, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Было сразу ясно, что SFLC добивается переименования SFC SFC переименовываться н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 09:48, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >проблемы

    А в чём проблема так и не ясно.

     
     
  • 3.4, Аноним, 09:53, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не ясно? Всё предельно ясно.В копирастии проблема.
     
  • 1.5, ФСБ Патрушев, 09:58, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вступайте в ряды Добровольных Помощников ФСБ!
    Вместе мы победим пятую колонну!
    Патриоты за ФСБ!
     
  • 1.6, Аноним, 10:00, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А откуда там денежки Не бывает такой возни без гешефта, не бывает Ы, чего деля... весь текст скрыт [показать]
     

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