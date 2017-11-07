07.11.2017 09:23  Организация SFLC пояснила мотивы действий против Software Freedom Conservancy

Организация Software Freedom Law Center (SFLC) пояснила свою позицию в конфликте с организацией Software Freedom Conservancy (SFC), в результате которого в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) был направлен протест о ненадлежащем назначении торговой марки, принадлежащей SFC. Основное недовольство связано с тем, что торговые марки SFLC и SFC похожи друг на друга, из-за чего многие путают данные организации. В своё время SFC был основан как проект SFLC, который полностью финансировался и поддерживался SFLC, а нынешние руководители SFC, Карен Сэндлер (Karen Sandler) и Брэдли Кун (Bradley Kuhn), были трудоустроены в SFLC. В определённый момент Сэндлер и Кун ушли из SFLC и стали развивать SFC независимо, но оставив имя изначального проекта. Последние три года SFLC пытались встретиться с Сэндлер и Кун и обсудить возникшую путаницу с торговыми марками и некоторые другие претензии к их деятельности. За всё это время руководство SFC ни разу не согласилось встретиться и обсудить накопившиеся претензии, мотивируя невозможностью выкроить время из-за большой занятости. SFLC попытался привлечь третьих лиц из сообщества для организации встречи, но и это не помогло убедить начать переговоры. С учётом того, что руководство SFC почти три года отказывалось общаться с представителями SFLC и не желало начать обсуждение давно назревших проблем со схожестью торговых марок, заявления SFC об отсутствии попыток предварительного урегулирования вопроса и нарушениях правил поведения, принятых в сообществе разработчиков СПО, выглядят непорядочно. Поданный в ведомство по патентам и товарным знакам США протест является формальным запросом проверки правомерности выдачи торговой марки. Разбор запроса ведётся публично и призван перепроверить, не является ли торговая марка ошибочно зарегистрированной, при выявлении сходства с более ранней торговой маркой. Обработка протеста во многом напоминает судебный процесс и проводится в специальном судебном органе (Trademark Trial and Appeals Board), в котором выслушивается и позиция обладателя проблемной торговой марки. Организация SFLC сделала всё, что возможно чтобы избежать разбора на официальном уровне и протест в USPTO был отправлен, лишь после трех лет попыток урегулировать разногласия путём переговоров и 18 месяцев подготовки к отправке претензий на различных форумах. При этом, несмотря на увеличение поляризации в отношениях, организация SFLC и сейчас готова в любой момент организовать встречу и обсудить все нерешенные вопросы.



