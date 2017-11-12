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12.11.2017 23:15  Релиз ядра Linux 4.14

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 4.14. Среди наиболее заметных изменений: поддержка технологии AMD Secure Memory Encryption, возможность адресации до 128 Пб виртуальной памяти, поддержка алгоритма сжатия zstd, режим zero-copy для прямой передачи данных в сокеты из памяти процессов, включение в состав подсистемы HMM (Heterogeneous memory management).

В новую версию принято 13500 исправлений от 1300 разработчиков, размер патча - 51 Мб (изменения затронули 23024 файлов, добавлено 618312 строк кода, удалено 343899 строк). Около 32% всех представленных в 4.14 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 32% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 8% связано с сетевым стеком, 3% - файловыми системами и 5% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Проведена большая работа по увеличению производительности подсистемы дисковых квот. Производительность создания файлов при включенных квотах в ext4 возросла примерно в два раза;
    • В ext4 увеличена масштабируемость при выделении места под inode. Обеспечена обратная совместимость с реализацией ea_inode из ФС Lustre;
    • В сетевой файловой системе CIFS добавлена поддержка чтения и записи расширенных атрибутов (xattr) с использованием протокола SMB2 и новее. В SMB3 добавлена возможность согласования диалектов для использования наиболее защищённой версии, поддерживаемой сервером (SMB2.1, SMB3.0, SMB3.02);
    • В Btrfs и SquashFS добавлена поддержка алгоритма сжатия zstd, который может рассматриваться как оптимальный компромисс, между быстрым но неэффективым lz4 и медленным но хорошо сжимающим xz. По сравнению с zlib/Deflate, zstd демонстрирует в 3-5 раз более высокую скорость сжатия и в два раза более быструю распаковку, при уровне сжатия выше на 10-15%.
    • В Btrfs добавлена возможность доступа на запись в деградировавшие RAID-массивы, если целостность всех блоков не нарушена. Улучшены алгоритмы распределения данных при использовании Btrfs на SSD-накопителях. Обеспечена возможность применения rbtrees для отслеживания ссылок;
    • В F2FS добавлена поддержка обычных и журналируемых квот, добавлены ioctl F2FS_IOC_FS{GET,SET}XATTR, обеспечена возможность хранения контрольных сумм для inode;
    • Добавлен новый флаг IOCB_NOWAIT, при установке которого асинхронные операции буферизированного блочного ввода/вывода выполняются по возможности как в неблокирующем режиме (например, без флага IOCB_NOWAIT могут блокироваться операции управления памятью);
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена поддержка шифрования отдельных страниц памяти при помощи представленной в процессорах AMD технологии SME (Secure Memory Encryption). SME позволяет пометить страницы памяти как подлежащие шифрованию, после чего данные страницы будут автоматически зашифрованы при записи в DRAM и расшифрованы при чтении из DRAM;
    • Из-за невостребованности и отсутствия сопровождающего удалён код системы виртуализации lguest, позволяющей загружать ядра Linux как пользовательский процесс;
    • Добавлена возможность использования file capabilities в пространстве имён идентификаторов пользователя (user namespaces), что позволяет обойтись одним расширенным атрибутом security.capability для любого файла;
    • Расширен перенесённый из патчей grsecurity плагин к GCC для рандомизации раскладки структур данных, который на этапе сборки делает непредсказуемым следование полей в структурах и затрудняет проведение атак, базирующихся на знании раскладки структур в ядре. Плагин теперь дополнительно автоматически выполняет перегруппировку элементов структур, состоящих целиком из указателей на функции;
    • Добавлена поддержка GCC-плагина structleak, обеспечивающего инициализацию всех переменных, которые используются в коде через обращение по ссылке (позволяет блокировать потенциальные утечки содержимого памяти);
    • В Xen добавлен фронтэнд для PV Calls ABI, позволяющий перенаправлять POSIX-вызовы между гостевыми системами. При помощи PV Calls вызов POSIX-функции, инициированный из приложения в DomU, может быть перенаправлен и обработан на стороне Dom0. Например, обращение к сетевому сокету может быть выполнено на стороне Dom0, позволяя реализовать новую сетевую модель, естественно вписывающуюся в концепцию cloud-native приложений;
  • Сетевая подсистема
    • Реализована возможность отправки данных в сетевой сокет в режиме zero-copy (вызов send с флагом MSG_ZEROCOPY), позволяющем организовать передачу данных по сети без промежуточной буферизации;
    • В подсистему GRE (Generic Routing Encapsulation) добавлена поддержка второго типа туннелей ERSPAN, которые могут использоваться для приёма или перенаправления трафика с данными мониторинга от коммутаторов Cisco;
    • Добавлена поддержка расширенных механизмов обработки локальных сегментов, определённых в новых вариантах спецификации IPv6 Segment Routing, а также возможность инкапсуляции пакетов IPv4;
    • В net/ncsi добавлена поддержка фильтрации VLAN;
    • Добавлена поддержка протокола NSH (Network Service Header), который может применяться как протокол третьего уровня модели OSI (как IPv4 и IPv6);
    • В netfilter реализована возможность рекурсивного удаления цепочек nf_tables. В xt_hashlimit представлен режим для сопоставления по интенсивности поступления числа пакетов или байтов без применения rate limit (не ограничивает, а классифицирует поток, оценивая находится ли он выше или ниже заданной интенсивности);
  • Память и системные сервисы
    • Добавлена система раскрутки стека ORC unwinder, позволяющая повысить надёжность трассировки стека в процессе отладки крахов ядра и увеличить качество анализа стека в момент применения live-патчей на предмет влияния подмены функции на выполняемые в текущий момент процессы. Выполнение раскрутки стека, т.е. определения цепочки вызовов, которые привели к текущему состоянию, является нетривиальной задачей в ядре, так как кроме вызова Си-функций приходится учитывать такие нюансы как вызовы из кода на ассемблере, прерывания и trap-исключения процессора;
    • В cgroup добавлен режим гибкого управления потоками процесса (cgroup.type threaded), в дополнение к ранее применяемой группировки всех потоков одного процесса и управления этой группой как единым целым. В режиме cgroup.type потоки одного процесса не обязаны входить в одну группу и могут быть разнесены по разным группам, но все из этих групп должны быть с типом threaded и размещаться в одной иерархии cgroup;
    • В подсистему RDMA, предоставляющую похожие на DMA возможности для организации прямого доступа к памяти другого компьютера, добавлен новый API для использования из пространства пользователя через ioctl();
    • В системный вызов membarrier(), обеспечивающий установку барьеров на память для всех работающих в системе потоков, добавлен режим MEMBARRIER_CMD_SHARED_EXPEDITED, позволяющий значительно ускорить выполнение вызова ценой применения IPI (inter-processor interrupt);
    • В системный вызов madvise(), предоставляющий средства для оптимизации управления памятью процесса, добавлена опция MADV_WIPEONFORK, при которой после выполнении fork() указанный регион памяти будет получен дочерним процессов в обнулённом виде;
    • Для архитектуры x86 реализована поддержка пятиуровневых таблиц страниц памяти c 56-битной адресацией, позволяющих управлять до 128 Пб виртуального адресного пространства на системах с 4 Пб физической памяти (ранее поддерживалось 256 Тб и 64 Тб соответственно);
    • В системе динамического управления частотой процессора (cpufreq) появилась возможность раздельного управления каждым CPU, что позволяет улучшить управление питанием и повысить отзывчивость при изменениях нагрузки;
    • Продолжена оптимизация процесса вытеснения в раздел подкачки больших страниц памяти (Transparent Huge-Pages). Обеспечено откладывание разбиения больших страниц на маленькие до момента фактической записи в раздел подкачки или чтения из него, что позволило поднять пропускную способность вывода в раздел подкачки на 42% за счёт уменьшения конфликтов блокировок;
    • Добавлена поддержка подсистемы Heterogeneous memory management (HMM), позволяющей использовать устройства с собственными блоками управления памятью (MMU, memory management unit), которые могут получать доступ к основной памяти. Например, при помощи HMM можно организовать совместное адресное пространство между GPU и CPU, в котором GPU может получить доступ к основной памяти процесса;
    • Реализован JIT-компилятор eBPF для архитектуры ARM;
  • Оборудование
    • В DRM-драйвере (Direct Rendering Manager) Nouveau добавлены средства для управления видеорежимами для GPU GP108 (GeForce GT 1030)
    • В DRM-драйвере AMDGPU добавлена начальная поддержка больших страниц памяти (hugepage) и продолжена реализация поддержки GPU Radeon RX Vega;
    • В DRM-драйвер для GPU Intel продолжена реализация поддержки грядущих процессоров на базе микроархитектуры Intel Cannonlake, улучшен код для выполнения сброса GPU, добавлена поддержка CCS (color compression) для буфера отрисовки следующего кадра.
    • Поддержка звуковых кодеков Realtek RT274, Wolfson Microelectronics WM8524 и Cirrus Logic CS43130;
    • Поддержка USB-контроллеров Atheros ath10k и Ralink USB PHY;
    • Добавлен драйвер "rtlwifi" для беспроводных карт на базе чипов Realtek RTL8822BE (802.11ac);
    • Поддержка встроенных в CPU Allwinner и Freescale i.MX генераторов псевдослучайных чисел, а также средств ускорения криптографии по эллиптическим кривым в чипах Microchip и Atmel;
    • Поддержка Ethernet-контроллеров Hisilicon HNS3, Rockchip, Marvell CP110 и Adaptrum Anarion GMAC, а также беспроводных адаптеров Realtek RTL8822BE;
    • Подсистема драйверов IRDA (поддержка инфракрасного порта) перемещена в ветку staging с целью дальнейшего удаления из ядра (драйвер на уровне ядра не востребован, так как все приложения используют реализацию в пространстве пользователя);
    • Из основного ядра в репозиторий linux-firmware вынесен набор прошивок, ранее поставляемых в каталоге "firmware/". По сути, решено объединить в одном месте разрозненные прошивки, часть которых поставлялась в архиве с ядром, а часть в пакете linux-firmware. Набор прошивок в ядре продолжал поставляться по историческим причинам, но не обновлялся с 2013 года - вся связанная с прошивками активность была перемещена в репозиторий linux-firmware, который ныне рассматривается как актуальный источник прошивок.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/11/...)
  2. OpenNews: Тенденции в разработке ядра Linux за 2017 год
  3. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  4. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.13
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, A.Stahl, 23:33, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Тоска Ничего интересного Ну разве что только поржать над BTRFS, который как Пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, rm12, 23:52, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это будет следующее LTS ядро, новость примечательна хотя бы только поэтому. Лично я не-LTS версии пропускаю, а к этой можно потихоньку присматриваться и некритичные системы начинать переводить.
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 23:55, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но с точки зрения обычного пользователя -- скучно. Меня не интересует особо стабильность и т.п. Меня больше интересуют всякие "плюшки". А тут просто "накопилось некоторое количество полезных коммитов, надо бы и релизнуть".
     
     
  • 4.10, pavlinux, 01:07, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Но с точки зрения обычного пользователя -- скучно.

    Обычный юзер, расскажи, как ты юзаешь MADV_MERGEABLE, O_TMPFILE, COPYUSER, DMA_BUF?
    Отвечу за тебя - НИКАК. А тут уже MADV_WIPEONFORK и RDMA пришло!
    На Сapabilities V2 весь софт перевёл? Ага, а тут уже V3 пришло.


    Списочек https://kernelnewbies.org/LinuxChanges весь изучил, протестил?  



      

     
  • 3.13, Аноним, 01:12, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже хотел начать так делать во времена ещё первого LTS 2 6 16 вроде Но ока... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, VINRARUS, 01:26, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня system:D при загрузке требовал новое ядро
    cgroup: cgroup2: unknown option "nsdelegate"
    Даже не успел посидеть на последней LTS.
     
     
  • 5.21, pavlinux, 02:11, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Даже не успел посидеть на последней LTS.

    А зачем ты руками обновляешь LTS?

     
  • 2.8, VINRARUS, 00:18, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Ну разве что только поржать над BTRFS, который как Пресли, Ленин или *BSD -- давно мертв, но некотрые вздыхают и говорят "жив!"

    Единственное шо мертво это ум у автора цытаты, по этому освободившееся место приходится заполнять ржачем, шобы не расплющило атмосферным давлением. xD

    BTRFS отличная ФС для HDD, а возможность мгновенного бекапа на уровне ФС делает ее незаменимой в мире случайно ломающихся дистрибутивов от громкого чиха не в ту сторону.

     
  • 1.4, Michael Shigorin, 23:53, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из основного ядра в репозиторий linux-firmware вынесен набор прошивок,
    > ранее поставляемых в каталоге "firmware/".

    Их бы там ещё структурировать, как ядерные драйверы пару лет тому назад... чтоб на подпакеты рубить можно было по подкаталогам, а не с будкой.

     
     
  • 2.6, ibujhbygbljh, 23:57, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Их бы там ещё структурировать

    структурируй, кто тебе не даёт, где твои патчи в ML?

     
  • 2.7, EHLO, 00:01, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > чтоб на подпакеты рубить можно было по подкаталогам, а не с
    > будкой.

    что значит с будкой?

     
     
  • 3.11, Аноним, 01:09, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Анекдот такой Колбаса по-чапаевски мясо, нарубленное крупными кусками, вме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, пох, 00:20, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из-за невостребованности и отсутствия сопровождающего

    оппа... Расти - всё?

     
  • 1.12, Аноним, 01:12, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Раньше нововведения были эпичные и долгожданные А теперь Оно просто работает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, pavlinux, 01:23, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Раньше нововведения были эпичные и долгожданные..

    Ловите эпичное, ещё год вам траху Попов и Торвальдц подогнали:

    - structleak: add option to force initialize all struct type variables passed by reference
    - randstruct: Enable function pointer struct detection

     
  • 2.15, Crazy Alex, 01:23, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, в следующее, если Лиус не пошлёт, прилетит наконец DC от AMD прилетит... А так - LTS, тут особо интересного ждать не приходится.
     
  • 2.17, VINRARUS, 01:34, 13/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Заведи RAID под BTRFS и будет тебе эпическое и долгожданное нововведение в новости.
     
  • 1.18, Аноним, 01:48, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    LIRC к IrDA имеет слабое отношение Первый про инфракрасные пульты, второй про и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, pavlinux, 02:03, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Блоб-384 90 code diff -urp NVIDIA-Linux-x86_64-384 90 kernel nvidia-drm nvidia... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, pavlinux, 02:05, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под VMware® Workstation 14 Pro тут: https://communities.vmware.com/thread/573209
    или тут https://github.com/pavlinux/vmware-modules/tree/master/14.0.0.build-6661328-ke
     

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