05.11.2017 09:55  Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей

В Google Play зафиксирована одна из крупнейших мошеннических акций, жертвами которой стало более миллиона пользователей. Мошенники разместили в каталоге приложение "Update WhatsApp Messenger" и стилизовали логотип и оформление страницы под оригинальный "WhatsApp Messenger". После установки мошенническое приложение загружало и устанавливало оригинальный WhatsApp, но добавляло прослойку для показа полноэкранной рекламы.

слева - мошенники, справа - оригинал Интересной особенностью атаки стало то, что мошенническое приложение было размещено от имени компании WhatsApp Inc., что и позволило ввести в заблуждение более миллиона пользователей. При этом, судя по средней оценке приложения в 4.3 балла (у оригинального WhatsApp - 4.4 балла), мало кто заметил подвох несмотря на появление показа навязчивой рекламы. Детальный разбор инцидента показал, что в отличие от оригинального "WhatsApp Inc." мошенники использовали после имени Unicode-символ неразрывного пробела (0xC2 0xA0). Поиск также показал, что в Google Play присутствует около десятка менее популярных мошеннических клонов WhatsApp, в которых владелец "WhatsApp Inc." указан без точки в конце, с запятой или малозаметными дополнительными символами. Число установок таких приложений исчисляется тысячами.