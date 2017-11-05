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05.11.2017 09:55  Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей

В Google Play зафиксирована одна из крупнейших мошеннических акций, жертвами которой стало более миллиона пользователей. Мошенники разместили в каталоге приложение "Update WhatsApp Messenger" и стилизовали логотип и оформление страницы под оригинальный "WhatsApp Messenger". После установки мошенническое приложение загружало и устанавливало оригинальный WhatsApp, но добавляло прослойку для показа полноэкранной рекламы.


слева - мошенники, справа - оригинал

Интересной особенностью атаки стало то, что мошенническое приложение было размещено от имени компании WhatsApp Inc., что и позволило ввести в заблуждение более миллиона пользователей. При этом, судя по средней оценке приложения в 4.3 балла (у оригинального WhatsApp - 4.4 балла), мало кто заметил подвох несмотря на появление показа навязчивой рекламы. Детальный разбор инцидента показал, что в отличие от оригинального "WhatsApp Inc." мошенники использовали после имени Unicode-символ неразрывного пробела (0xC2 0xA0). Поиск также показал, что в Google Play присутствует около десятка менее популярных мошеннических клонов WhatsApp, в которых владелец "WhatsApp Inc." указан без точки в конце, с запятой или малозаметными дополнительными символами. Число установок таких приложений исчисляется тысячами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: whatsapp
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  • 1, Аноним, 10:15, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    То ли дело Appsto^W F-Droid.
     

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