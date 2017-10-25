25.10.2017 23:08  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17

Представлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.2 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образа 645 Мб (amd64, i386).

В antiX 17 поставляется кастомизированное ядро Linux 4.10.5 с заставкой fbcondecor. В поставку входят: libreoffice 5.2.7, firefox-esr 52.4.0, claws-mail 3.14.1, xmms, gnome-mplayer, просмотрщик YouTube smtube, приложение для потокового видеовещания streamlight-antix, конвертеры мультимедийных форматов winff и asunder, сетевые конфигураторы wicd, ceni и gnome-ppp, редакторы geany, leafpad и mcedit, утилиты для создания загрузочных Live-снапшотов рабочей системы (iso-snapshot, remaster, Unetbootin и antix2usb), интерфейс для сканирования документов simple-scan, торрент-клиент transmission-gtk, утилита для передачи файлов по сети droopy-antix, установщик пакетов install-meta-antix, конфигуратор antiX Control Centre.



