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25.10.2017 12:48  Тенденции в разработке ядра Linux за 2017 год

Организация Linux Foundation опубликовала ежегодный отчёт (PDF) с анализом прогресса развития ядра Linux и оценкой вклада индивидуальных разработчика и коммерческих компаний в разработку и рецензирование кода. Новый отчёт включает данные об изменениях, внесённых в ядрах с 4.8 по 4.13, выпущенных с момента публикации прошлого отчёта в августе 2016 года.

Основные тенденции:

  • С момента начала сбора статистики в 2005 году в разработке ядра приняло участие около 15600 разработчиков из более чем 1400 различных компаний. С момента публикации прошлого отчёта в разработке ядра приняли участие 4319 разработчиков, представляющих 519 компаний, которые подготовили около 83 тысяч изменений. 1670 участников присоединилось к разработке ядра впервые.
  • Продолжает увеличиваться темп развития Linux: в среднем каждый час в ядро принимается 8.5 изменений (год назад фиксировалось в среднем 7.8 изменений в час), в день - 204 изменений, в неделю - 1400.
  • На подготовку нового выпуска ядра в среднем уходит 67.66 дней, год назад этот показатель составлял 66 дней. Наиболее длительный цикл разработки составил 70 дней, самый короткий - 56 дней.
  • Ядра 4.9 и 4.12 побили рекорд по числу внесённых патчей в рамках одного цикла разработки за всю историю проекта;
  • 91.8% всех вносимых в ядро изменений сделаны разработчиками, которые получили оплату за данную работу. В прошлом году доля оплачиваемых разработчиков также составляла 92.3%, для сравнения пять лет назад этот показатель составлял 75%. Только 8.2% (в прошлом году - 7.7%) изменений созданы на голом энтузиазме и не имеют принадлежности к корпорациям;
  • По числу новых разработчиков лидирует компания Intel, из которой к работе над ядром подключилось 128 новых участников. Далее следуют Google - 58 новых участников, Huawai - 33, Code Aurora Forum - 33, IBM - 31, Mellanox - 28, AMD - 26, Samsung - 24, NXP Semiconductor - 21, Cavium - 20;
  • За отчётный период наибольший вклад в разработку внесён сотрудниками компаний Intel, Red Hat, Linaro, IBM, Samsung, SUSE, Google, AMD, Renesas и Mellanox;
  • Причины участия компаний в разработке Linux-ядра:
    • Компании, подобные IBM, AMD, ARM, Intel, SGI, MIPS, Freescale, HP, Broadcom, NVIDIA и Fujitsu, заинтересованы в достойной работе Linux на их оборудовании;
    • Дистрибьюторам, таким как Red Hat, Novell, Oracle и MontaVista, важно, чтобы Linux-ядро было как можно более функциональным;
    • Такие компании как Sony, Cisco и Samsung поставляют Linux в виде компонента своей продукции, такой как видеокамеры, телеприставки и мобильные телефоны. Участие в разработке Linux-ядра позволяет обеспечить дальнейшее использование Linux в качестве базиса для своих продуктов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Отчет Linux Foundation с анализом тенденций в разработке Linux-ядра
  3. OpenNews: Линус Торвальдс и другие разработчики ядра подключились к обсуждению проблем Linux на десктопе
  4. OpenNews: Анализ тенденций в разработке ядра Linux
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.13
  6. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 13:08, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    А кто-то до сих пор верит, что Linux разрабатывается на чистом энтузиазме ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:14, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +10 +/
    Странно, что кто-то до сих пор считает нужным написать эту твою фразу.
     
  • 2.6, RobotsCantPoop, 13:16, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Ну дык, корпорациям пофиг закрыт код или открыт, им важно чтобы делали то что они говорят. А кто линукс ужинает, тот его и танцует.
     
     
  • 3.72, RobotsAreShittingBricks, 17:54, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При том компании выбрали очень логичный способ - платить зарплату. Как будто все остальные компании делают не так.
     
  • 2.18, агент малдер, 13:48, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    форкай и не верь, а разрабатывай
     
  • 2.34, Аноним, 14:19, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Одно другому не мешает
     
  • 2.40, Анимус, 15:04, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так разные корпорации участвуют. А есть закрытые программы, которые пишут несколько компаний?
     
  • 1.3, ЫКУ, 13:12, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а чем отличается none от unknown?
     
     
  • 2.9, Аноним84701, 13:22, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тем же, чем отсутствующая принадлежность отличается от неизвестной ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Mihail Zenkov, 14:59, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Когда твой патч в первый раз примут в ядро, приходит письмо от Greg KH (или кто там сейчас этим занимается?), где спрашивается работаешь ли ты на корпорацию и что побудило тебя принять участие в разработке ядра. Ответишь - хобби - пополнишь процент none. Забьешь и не ответишь - будешь unknown.
     
     
  • 3.51, Lev Lybin, 15:36, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не приходило такое письмо
     
     
  • 4.58, Mihail Zenkov, 16:13, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не приходило такое письмо

    Проверьте, может оно в спам попало? Если нет - пишите багрепорт: https://github.com/gregkh/kernel-history

     
  • 1.13, Аноним, 13:42, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему не упомянули о возрастающей сложности И что, если монолит не порежут на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Anonymoustus, 13:52, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Он уже И это причина не использовать его ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Папа кодер, 14:05, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Он уже. И это причина не использовать его.

    альтернативы?

     
     
  • 4.32, fidaj, 14:19, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Он уже. И это причина не использовать его.
    > альтернативы?

    http://dragonflybsd.org/

     
     
  • 5.42, Аноним, 15:08, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бугага.
     
  • 2.31, Аноним, 14:16, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    По факту - работает от мобилок до мейнфреймов Вам не хватает чего-то конкретног... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:19, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты думаешь, что монолитная архитектура сможет долго это тащить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Mihail Zenkov, 15:06, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> в среднем каждый час в ядро принимается 8.5 изменений
    > Ты думаешь, что монолитная архитектура сможет долго это тащить?

    Из них только 3% приходится на само ядро.

    > Около 45% всех представленных в 4.13 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 18% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 15% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

     
  • 4.43, Аноним, 15:09, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А какое у неё ограничение? Это ж не тормозное микроядро
     
  • 2.56, hacku, 15:57, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс вышел из микроархитектуры на монолит). Да и даже если придут к тому, чтобы перейти на микроархитектуру, думаешь это легко сделать?)
     
  • 1.15, Zenitur, 13:46, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > По числу новых разработчиков лидирует компания Intel, из которой к работе над ядром подключилось 128 новых участников. Далее следуют Google - 58 новых участников, Huawai - 33, Code Aurora Forum - 33, IBM - 31, Mellanox - 28, AMD - 26, Samsung - 24, NXP Semiconductor - 21, Cavium - 20;

    А что насчёт АНБ США? Они так активно создают Tor. Я думал что это не единственный опенсорсный проект, в котором они участвуют.

     
     
  • 2.37, Аноним, 14:40, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Написано же, что кол-во их внесений возросло none 6,819 8 2 unknown 3,408 4 1 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, 0x0, 15:47, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Топ 10 Разработчиков и Компаний, внёсших вклад в ядро Linux в 2015-2016 годах":

    1. Intel                  14,384     12.9%
    2. Red Hat                 8,987      8.0%
    3. None                    8,571      7.7%
    4. Unknown                 7,582      6.8%
    5. Linaro                  4,515      4.0%
    _______
    https://evileg.com/en/post/216/

     
  • 1.19, агент малдер, 13:51, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нивидия совсем забила на линь? Помнится, раньше она мелькала в таких сводках с полей...
     
  • 1.28, ryoken, 14:09, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
     
     
  • 2.35, fidaj, 14:26, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
    > ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
    > и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...

    и кто это всё будет держать в актуальном состоянии? Безоплатный опенсурсный онолитег-программист Вася?

     
     
  • 3.39, ryoken, 15:01, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
    >> ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
    >> и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
    > и кто это всё будет держать в актуальном состоянии? Безоплатный опенсурсный онолитег-программист
    > Вася?

    Вы отвечаете вопросом на вопрос. Я не знаю, кто. Может есть некие товарищи, для которых это нужно и интересно. Не знаете, так нечего всхрюкивать, проходите дальше.

     
     
  • 4.46, freehck, 15:19, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да нет, он как раз правильное направление указывает. Наиболее широкий спектр оборудования надо искать в дистре, который на широкий спектр и ориентирован. Короче, вам в Дебиан.
     
     
  • 5.50, 0x0, 15:34, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Да нет, он как раз правильное направление указывает. Наиболее широкий спектр оборудования
    > надо искать в дистре, который на широкий спектр и ориентирован. Короче,
    > вам в Дебиан.

    Боюсь, что в Дебиан с горячими пирожками, типа Ryzen, EPYC или Ice Lake туговато придётся :)

     
     
  • 6.55, 0x0, 15:54, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда, недавно, кажется, на Форониксе читал, что в Ubuntu в каком-то репозитории уже сборки 4.15 выкладывают и предлагают устанавливать для тестирования.
     
  • 5.52, ryoken, 15:44, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вам в Дебиан.

    я собссно и так в Дебиане

     
  • 2.44, Аноним, 15:10, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    так а вам нужна поддержка 386 Или может какая прочая старая перестарая железяк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, 0x0, 15:25, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, можно хоть первую версию скачать в 2017 году и для престарелых железяк,
    и для вылова закладок АНБ :)
     
     
  • 4.49, 0x0, 15:26, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Да, можно

    https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/


     
  • 3.53, ryoken, 15:46, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или может какая прочая старая перестарая железяка имеется?
    > И зачем оно вам в 2017?

    У меня плюшкинизЬм в тяжёлой форме, так сойдёт? Лежит например в ящике Adaptec 2940u2w, который я иногда тыкаю в комп и который всякие ненужные венды выше хп64 уже не жрут, т.к. дров нема. Ещё бы к нему в комплект SCSI DVD-RAM, который картриджный - вот это было бы хорошо. + LS-240...

     
  • 2.45, Mihail Zenkov, 15:18, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
    > ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
    > и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...

    Как уже сказали - в этом мало смысла, так как никто не будет поддерживать и уж тем более тестировать. Даже поддержка i686 стала терять стабильность в последние пару лет, так как все повально перешли на 64 бита.

    Лучше взять ядро того времени, которого будет оборудование - больше вероятности, что все заработает.  

     
  • 1.29, щи, 14:12, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Забавная статистика в свете АНБ: увеличилось количество кода от none и unknown. Нехило так увеличилось.
     
     
  • 2.57, 0x0, 16:10, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В % соотношении уменьшилось:

    2016 > 7.7% + 6.8%
    2017 > 8.2% + 4.1%

     
  • 1.36, Аноним, 14:37, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А где же самый главный друг всея опенсорса - Microsoft?
     
     
  • 2.47, AntonAlekseevich, 15:20, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже заметил что его нет.
     
  • 2.59, Кек, 16:16, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Накаркаете.
     
  • 2.61, 0x0, 16:42, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Consultants -- 3% :)
     
  • 2.71, Andrey Mitrofanov, 17:54, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А где же самый главный друг всея опенсорса - Microsoft?

    "Шёл далёкий 2011ый год, в забытом всеми релизе 3.0 linux-а"...
        http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108941.html#184
    Микрософт накручивал счётчики коммитов. Потом этих ребят несколько _лет_ искали -- мол, багофиксов бы.

    Как известно, писать софт в Микрософте не умеют и нелюбят, поэтому теперь
        http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/109665.html#177
    они просто нашли, кого-куда заносить деньгами. Коррупция.

     
  • 1.60, pripolz, 16:18, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не в тему конечно, но всё же.
    Недавно поигрался с ноутом на старом OSX (10.2) 2002 года.
    Так вот, реально похож на нормальный аккуратно собранный такой дистр линукса в наше время. Где-то даже иконки подозрительно похожи (иконка терминала например).
    Ещё дежавю вызвало подключение флешки.
     
  • 1.62, Аноним, 17:06, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Самое большое достижение - добавление подсистемы Linux в Windows 10.
     
     
  • 2.66, 0x0, 17:28, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И структурирование/адаптация/сближение инфраструктуры Microsoft с шаблонами Open Source (появление приватных репозиториев и зеркал; Developer Editions for free, etc..:)
     
     
  • 3.67, 0x0, 17:31, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    --- с шаблонами Open Source
    +++ по шаблонам Open Source
     
  • 3.68, 0x0, 17:34, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    - - -
    +++ И выстраивание инфраструктуры Microsoft по шаблонам Open Source (появление приватных репозиториев и зеркал; Developer Editions for free, etc..:)
     
  • 1.63, Аноним, 17:16, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сползайте на винду
     
  • 1.64, Аноним, 17:21, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Друзья, а есть где-нибудь статистика вклада российских компаний в разработку?
     
     
  • 2.65, Аноним, 17:25, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Российские компании ничего не написали, они деструктивны по своей сути.
     
  • 1.69, anonimus, 17:45, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличное оформление таблиц.
     
  • 1.70, 0x0, 17:50, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С оглядкой на задержки с выходом последних двух эрсишников и объявления о релизах, может сложиться впечатление, что Линусу становится сложнее управляться со свим творением.

    А, может, это полоса просто такая :)

    https://lkml.org/lkml/2017/10/15/145

     

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