25.10.2017 12:48  Тенденции в разработке ядра Linux за 2017 год

Организация Linux Foundation опубликовала ежегодный отчёт (PDF) с анализом прогресса развития ядра Linux и оценкой вклада индивидуальных разработчика и коммерческих компаний в разработку и рецензирование кода. Новый отчёт включает данные об изменениях, внесённых в ядрах с 4.8 по 4.13, выпущенных с момента публикации прошлого отчёта в августе 2016 года. Основные тенденции: С момента начала сбора статистики в 2005 году в разработке ядра приняло участие около 15600 разработчиков из более чем 1400 различных компаний. С момента публикации прошлого отчёта в разработке ядра приняли участие 4319 разработчиков, представляющих 519 компаний, которые подготовили около 83 тысяч изменений. 1670 участников присоединилось к разработке ядра впервые.

Продолжает увеличиваться темп развития Linux: в среднем каждый час в ядро принимается 8.5 изменений (год назад фиксировалось в среднем 7.8 изменений в час), в день - 204 изменений, в неделю - 1400.

На подготовку нового выпуска ядра в среднем уходит 67.66 дней, год назад этот показатель составлял 66 дней. Наиболее длительный цикл разработки составил 70 дней, самый короткий - 56 дней.

Ядра 4.9 и 4.12 побили рекорд по числу внесённых патчей в рамках одного цикла разработки за всю историю проекта;

91.8% всех вносимых в ядро изменений сделаны разработчиками, которые получили оплату за данную работу. В прошлом году доля оплачиваемых разработчиков также составляла 92.3%, для сравнения пять лет назад этот показатель составлял 75%. Только 8.2% (в прошлом году - 7.7%) изменений созданы на голом энтузиазме и не имеют принадлежности к корпорациям;

По числу новых разработчиков лидирует компания Intel, из которой к работе над ядром подключилось 128 новых участников. Далее следуют Google - 58 новых участников, Huawai - 33, Code Aurora Forum - 33, IBM - 31, Mellanox - 28, AMD - 26, Samsung - 24, NXP Semiconductor - 21, Cavium - 20;

За отчётный период наибольший вклад в разработку внесён сотрудниками компаний Intel, Red Hat, Linaro, IBM, Samsung, SUSE, Google, AMD, Renesas и Mellanox;

Причины участия компаний в разработке Linux-ядра: Компании, подобные IBM, AMD, ARM, Intel, SGI, MIPS, Freescale, HP, Broadcom, NVIDIA и Fujitsu, заинтересованы в достойной работе Linux на их оборудовании; Дистрибьюторам, таким как Red Hat, Novell, Oracle и MontaVista, важно, чтобы Linux-ядро было как можно более функциональным; Такие компании как Sony, Cisco и Samsung поставляют Linux в виде компонента своей продукции, такой как видеокамеры, телеприставки и мобильные телефоны. Участие в разработке Linux-ядра позволяет обеспечить дальнейшее использование Linux в качестве базиса для своих продуктов.





