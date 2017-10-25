25.10.2017 12:48  Тенденции в разработке ядра Linux за 2017 год

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|2.38, Mihail Zenkov, 14:59, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
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Когда твой патч в первый раз примут в ядро, приходит письмо от Greg KH (или кто там сейчас этим занимается?), где спрашивается работаешь ли ты на корпорацию и что побудило тебя принять участие в разработке ядра. Ответишь - хобби - пополнишь процент none. Забьешь и не ответишь - будешь unknown.
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|4.41, Mihail Zenkov, 15:06, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>> в среднем каждый час в ядро принимается 8.5 изменений
> Ты думаешь, что монолитная архитектура сможет долго это тащить?
Из них только 3% приходится на само ядро.
> Около 45% всех представленных в 4.13 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 18% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 15% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.
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|1.15, Zenitur, 13:46, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> По числу новых разработчиков лидирует компания Intel, из которой к работе над ядром подключилось 128 новых участников. Далее следуют Google - 58 новых участников, Huawai - 33, Code Aurora Forum - 33, IBM - 31, Mellanox - 28, AMD - 26, Samsung - 24, NXP Semiconductor - 21, Cavium - 20;
А что насчёт АНБ США? Они так активно создают Tor. Я думал что это не единственный опенсорсный проект, в котором они участвуют.
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|1.28, ryoken, 14:09, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
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|2.35, fidaj, 14:26, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
> ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
> и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
и кто это всё будет держать в актуальном состоянии? Безоплатный опенсурсный онолитег-программист Вася?
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|3.39, ryoken, 15:01, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
>> ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
>> и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
> и кто это всё будет держать в актуальном состоянии? Безоплатный опенсурсный онолитег-программист
> Вася?
Вы отвечаете вопросом на вопрос. Я не знаю, кто. Может есть некие товарищи, для которых это нужно и интересно. Не знаете, так нечего всхрюкивать, проходите дальше.
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|4.46, freehck, 15:19, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да нет, он как раз правильное направление указывает. Наиболее широкий спектр оборудования надо искать в дистре, который на широкий спектр и ориентирован. Короче, вам в Дебиан.
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|5.50, 0x0, 15:34, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Да нет, он как раз правильное направление указывает. Наиболее широкий спектр оборудования
> надо искать в дистре, который на широкий спектр и ориентирован. Короче,
> вам в Дебиан.
Боюсь, что в Дебиан с горячими пирожками, типа Ryzen, EPYC или Ice Lake туговато придётся :)
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|6.55, 0x0, 15:54, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Правда, недавно, кажется, на Форониксе читал, что в Ubuntu в каком-то репозитории уже сборки 4.15 выкладывают и предлагают устанавливать для тестирования.
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|3.53, ryoken, 15:46, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Или может какая прочая старая перестарая железяка имеется?
> И зачем оно вам в 2017?
У меня плюшкинизЬм в тяжёлой форме, так сойдёт? Лежит например в ящике Adaptec 2940u2w, который я иногда тыкаю в комп и который всякие ненужные венды выше хп64 уже не жрут, т.к. дров нема. Ещё бы к нему в комплект SCSI DVD-RAM, который картриджный - вот это было бы хорошо. + LS-240...
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|2.45, Mihail Zenkov, 15:18, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
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> В свете темы про ядро. Подскажите плз, если кто в курсе. Есть
> ли форк, где не выпиливают поддержку оборудования, а наоборот тащат всё
> и вся? В идеале бы ещё дебиановоую репу...
Как уже сказали - в этом мало смысла, так как никто не будет поддерживать и уж тем более тестировать. Даже поддержка i686 стала терять стабильность в последние пару лет, так как все повально перешли на 64 бита.
Лучше взять ядро того времени, которого будет оборудование - больше вероятности, что все заработает.
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|1.29, щи, 14:12, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Забавная статистика в свете АНБ: увеличилось количество кода от none и unknown. Нехило так увеличилось.
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|1.60, pripolz, 16:18, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не в тему конечно, но всё же.
Недавно поигрался с ноутом на старом OSX (10.2) 2002 года.
Так вот, реально похож на нормальный аккуратно собранный такой дистр линукса в наше время. Где-то даже иконки подозрительно похожи (иконка терминала например).
Ещё дежавю вызвало подключение флешки.
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|3.68, 0x0, 17:34, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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+++ И выстраивание инфраструктуры Microsoft по шаблонам Open Source (появление приватных репозиториев и зеркал; Developer Editions for free, etc..:)
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