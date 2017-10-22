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21.10.2017 23:47  Переполнение буфера в функции glob из состава Glibc

В системной библиотеке GNU C Library (glibc) выявлена уязвимость (CVE-2017-15670), которая может потенциально привести к выполнению кода злоумышленника при выполнения поиска имен файлов по шаблону при помощи функции glob(). Проблема проявляется при использование флага GLOB_TILDE (расширение GNU) в процессе обработки домашних директорий при помощи оператора "~", идущего после длинной строки (при обработке пути вида "~длинная_строка/a/b").

Проблема присутствует во всех версиях Glibc и исправлена в находящейся в разработке ветке 2.27. Обновления для дистрибутивов пока не доступны, проследить за появлением исправлений можно на следующих страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Ошибка в библиотке libc привела к уязвимости большинства FTP-серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: glob, glibc
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  • 1, saahriktu, 02:24, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Патч для glibc 2.26: https://github.com/saahriktu/saahriktu-patchesandbugfixes/blob/master/glibc-2. .
     
  • 2, Аноним, 02:44, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    в ветке release-2 26 тоже исправлено, ещё вчера но боюсь что местные чукчаписате... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, pavlinux, 03:31, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты в курсе, что недавно в ядре исправили багу в драйвере звуковшки, которая была, когда тебя ещё на свете не было?
    Как? Не знаешь? Ну ты лошопед-чукотский-читатель.
     

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