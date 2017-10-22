21.10.2017 23:47  Переполнение буфера в функции glob из состава Glibc

В системной библиотеке GNU C Library (glibc) выявлена уязвимость (CVE-2017-15670), которая может потенциально привести к выполнению кода злоумышленника при выполнения поиска имен файлов по шаблону при помощи функции glob(). Проблема проявляется при использование флага GLOB_TILDE (расширение GNU) в процессе обработки домашних директорий при помощи оператора "~", идущего после длинной строки (при обработке пути вида "~длинная_строка/a/b").

Проблема присутствует во всех версиях Glibc и исправлена в находящейся в разработке ветке 2.27. Обновления для дистрибутивов пока не доступны, проследить за появлением исправлений можно на следующих страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, Ubuntu.



