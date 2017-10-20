20.10.2017 08:56  Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.7 с поддержкой sandbox для Linux

Проект Tor опубликовал выпуск специализированного браузера Tor Browser 7.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Новый выпуск дистрибутива Tails задерживается. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае компрометации браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как sandboxed-tor-browser и Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяется fteproxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor.

Новая версия интересна включением реализации режима sandbox-изоляции для Linux, который был портирован из Firefox 54 (Tor Browser 7.0.x базируется на Firefox 52 ESR). Sandbox ограничивает доступ дочерних процессов Firefox к системным вызовам, файловой системе и сторонним процессам. Для изоляции применяется ограничение доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, также для изоляции используются User namespace и chroot в пустую директорию.

В новой версии также осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.4.1 ESR, в котором устранено несколько ошибок. В состав включены новые версии дополненией Torbutton 1.9.7.8, HTTPS-Everywhere 2017.10.4 и NoScript 5.1.2. Устранены крахи при доступе к Google Drive, просмотре видео в macOS High Sierra или отмене загрузок, обслуживаемых внешними обработчиками. Решены проблемы с загрузкой PDF-файлов и работой FTP.



