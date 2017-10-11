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11.10.2017 12:53  Выпуск nginx 1.13.6

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.6, в котором реализованы следующие изменения:

  • В модуле stream исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании директивы 'ssl_preread' (не работало переключение на следующий бэкенд);
  • Внесены исправления в модуль ngx_http_v2_module;
  • Исправлена ошибка на 32-битных платформах с 64-битным time_t, на которых не поддерживались даты после 2038 года;
  • Внесены исправления в обработку дат до 1970 года и после 10000 года;
  • В модуле stream исправлена ошибка, из-за которой таймауты ожидания UDP-пакетов от бэкендов не заносились в лог или заносились с классом info вместо error;
  • Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой nginx мог вернуть ошибку 400, не указав в логе причину;
  • Внесены исправления в обработку повреждённых файлов кэша;
  • Исправлена ошибка, приводящая к игнорированию заголовков управления кэшированием при перехвате ошибок обработчиком error_page;
  • Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой могло быть повреждено тело запроса;
  • Внесены исправления в обработку адресов клиентов при использовании unix domain сокетов;
  • Исправлена ошибка при использовании директивы "hash ... consistent" в блоке upstream, из-за которой nginx сильно нагружал процессор, если были заданы большие веса и все или почти все бэкенды были недоступны.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.5
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.4
  5. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
  6. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним, 19:57, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >Внесены исправления в обработку дат после 10000 года

    Широко мыслят.

     
     
  • 2.3, A.Stahl, 20:02, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Любитель считать биты?
    -- Эй ты, сюда иди, укурок! Ты какого хрена целый char выделил для хранения дня месяца. У тебя что, морда сишная, бывают месяцы по 256 дней? Ты бы ещё int выделил. Int тут, int там, а потом глядишь и килобайта как и не было!
     
  • 1.2, Аноним, 19:58, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Оптимистично... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 20:50, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Готовятся заранее к проблеме 10000 для межпланетных кораблей.
     
     
  • 2.6, h31, 21:07, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пройдут годы, века, тысячелетия, а по глобальной сети всё так же будут ходить статейки о том, что Nginx - только прокси, и обязательно надо ставить за ним Apache.
     
     
  • 3.7, Аноним, 22:03, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надеюсь и верю в лучшее, что вместо apache будет nginx unit.
     
     
  • 4.8, Sw00p aka Jerom, 22:43, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    фигня не нужная
     
  • 1.9, Аноним, 03:29, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже включат в поставку поддержку brotli
     

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