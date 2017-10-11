11.10.2017 12:53  Выпуск nginx 1.13.6

|
|
|
|
|
|2.3, A.Stahl, 20:02, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Любитель считать биты?
-- Эй ты, сюда иди, укурок! Ты какого хрена целый char выделил для хранения дня месяца. У тебя что, морда сишная, бывают месяцы по 256 дней? Ты бы ещё int выделил. Int тут, int там, а потом глядишь и килобайта как и не было!
|
|
|
|2.6, h31, 21:07, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Пройдут годы, века, тысячелетия, а по глобальной сети всё так же будут ходить статейки о том, что Nginx - только прокси, и обязательно надо ставить за ним Apache.
|