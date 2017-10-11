11.10.2017 12:53  Выпуск nginx 1.13.6

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.6, в котором реализованы следующие изменения: В модуле stream исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании директивы 'ssl_preread' (не работало переключение на следующий бэкенд);

Внесены исправления в модуль ngx_http_v2_module;

Исправлена ошибка на 32-битных платформах с 64-битным time_t, на которых не поддерживались даты после 2038 года;

Внесены исправления в обработку дат до 1970 года и после 10000 года;

В модуле stream исправлена ошибка, из-за которой таймауты ожидания UDP-пакетов от бэкендов не заносились в лог или заносились с классом info вместо error;

Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой nginx мог вернуть ошибку 400, не указав в логе причину;

Внесены исправления в обработку повреждённых файлов кэша;

Исправлена ошибка, приводящая к игнорированию заголовков управления кэшированием при перехвате ошибок обработчиком error_page;

Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой могло быть повреждено тело запроса;

Внесены исправления в обработку адресов клиентов при использовании unix domain сокетов;

Исправлена ошибка при использовании директивы "hash ... consistent" в блоке upstream, из-за которой nginx сильно нагружал процессор, если были заданы большие веса и все или почти все бэкенды были недоступны.



