The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.10.2017 22:25  Выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, поставляемого с рабочим столом Trinity

Представлен стабильный выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочим столом Trinity, продолжающим развитие кодовой базы KDE 3.5.x. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 635 Мб (x86_64, i386 и i686 PAE, в дальнейшем также планируется выпустить сборки для 64- и 32-разрядных систием ARM). Q4OS 2.4 отнесён к выпускам с длительной поддержкой, обновления для которого будут выпускаться в течение 5 лет.

В новой версии осуществлён переход на пакетную базу Debian Stretch 9.2. Заявлено обновление рабочего стола Trinity до несуществующего выпуска 14.0.5 (вероятно имеется в виду срез текущего состояния Git-репозитория, так как такая версия ещё не сформирована). Пользователям предлагается ряд инструментов собственной разработки, в том числе Desktop profiler для выбора наборов устанавливаемых приложений в зависимости от решаемых задач, Setup utility для установки сторонних приложений, Welcome Screen с опциями для новичков.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.q4os.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.4, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trinity, q4os
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 22:38, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Привет XP!
     
     
  • 2.10, VINRARUS, 00:04, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А антивирус туда можна поставить? А то ведь не поймут...
     
  • 1.2, anonimus, 22:43, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    systemd?
     
     
  • 2.8, Sunderland93, 23:18, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > systemd?

    Обязательно

     
  • 1.3, Аноним, 22:56, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Windows experience?
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:58, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты хочешь этого?
     
  • 1.5, nc, 23:00, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядит неплохо. Интересно было бы сравнить Trinity и LXDE.
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 23:24, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выглядит неплохо. Интересно было бы сравнить Trinity и LXDE.

    В каком плане?

     
  • 2.13, 0ffh, 00:20, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    проще всего опенбокс - флуксбокс
    у меня на дуроне 800 с 512 мб мамка с двумя сом портами - для электроники - работает лампово дебиан нетинст с натянутым минмумом как во времена винды 2000.
    q4 и антих тош пробовал - они тяжелее были
     
  • 1.6, Аноним, 23:11, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    TDE до сих пор носит с собой HAL и древнюю версию KHTML?
     
     
  • 2.7, Sunderland93, 23:18, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, там udev
     
  • 1.11, VINRARUS, 00:06, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ммм, как раз завалялась пачка чистых CD.
     
  • 1.12, 0ffh, 00:16, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    правильно я понял что и 586 поддерживается ?
    надо попробовать поставить на трансметту 5800
    а то дебиан с мая 2016 перестал поддерживать ниже 686
     
     
  • 2.14, Ergil, 00:28, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В новости же сказано «В новой версии осуществлён переход на пакетную базу Debian Stretch 9.2». Как ты думаешь если они используют пакеты собранные командой Debian и свою репу для некрофилов любящих труп KDE3 как у них с подддержкой 586?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor