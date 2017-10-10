10.10.2017 22:25  Выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, поставляемого с рабочим столом Trinity

Представлен стабильный выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочим столом Trinity, продолжающим развитие кодовой базы KDE 3.5.x. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 635 Мб (x86_64, i386 и i686 PAE, в дальнейшем также планируется выпустить сборки для 64- и 32-разрядных систием ARM). Q4OS 2.4 отнесён к выпускам с длительной поддержкой, обновления для которого будут выпускаться в течение 5 лет.

В новой версии осуществлён переход на пакетную базу Debian Stretch 9.2. Заявлено обновление рабочего стола Trinity до несуществующего выпуска 14.0.5 (вероятно имеется в виду срез текущего состояния Git-репозитория, так как такая версия ещё не сформирована). Пользователям предлагается ряд инструментов собственной разработки, в том числе Desktop profiler для выбора наборов устанавливаемых приложений в зависимости от решаемых задач, Setup utility для установки сторонних приложений, Welcome Screen с опциями для новичков.