The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

09.10.2017 23:45  Выпуск дисплейного менеджера SDDM 0.16

Доступен релиз легковесного дисплейного менеджера SDDM (Simple Desktop Display Manager) 0.16, поддерживающего управление сеансами X11 и Wayland. SDDM применяется по умолчанию в Fedora Linux при выборе рабочего стола KDE и развивается при участии проектов Maui, KDE и LXDE. Проект написан на языке C++ и состоит из бэкенда, работающего в режиме фонового процесса, и фронтэнда, написанного с использованием Qt/QML и отличающегося большой гибкостью в плане смены оформления.

SDDM предоставляет гибкие возможности для создания оформления, предоставляя простой программный интерфейс с готовыми компонентами аутентификации, перехода в спящий режим, завершения работы и т.п. Оформление определяется с использованием QtQuick, который даёт возможность применять анимационные эффекты и задействовать аппаратное ускорение. Из зависимостей используются только PAM, XCB и Qt.

Основные улучшения:

  • Модернизирована система определения конфигурации. Для разделения пользовательских и специфичных для дистрибутивов настроек введены директории /etc/sddm/conf.d и /usr/lib/sddm/sddm.conf.d, позволяющие разделить монолитный файл конфигурации на части. Поддержка единого файла конфигурации /etc/sddm.conf оставлена для сохранения совместимости;
  • Добавлена возможность использование нелатинских символов в настройках тем оформления;
  • Добавлена поддержка командного интерпретатора fish в Xsession и wayland-session;
  • Обеспечена возможность создания тем оформления курсора по умолчанию;
  • Добавлена поддержка ConsoleKit 2;
  • Представлена возможность смены цвета выпадающих меню.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/sddm/sddm/r...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного менеджера SDDM 0.14
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного менеджера SDDM 0.12 с поддержкой Wayland
  4. OpenNews: SDDM рекомендован в качестве дисплейного менеджера для KDE Plasma 5
  5. OpenNews: Увидел свет ConsoleKit2 1.0, форк ConsoleKit
  6. OpenNews: Первый выпуск дисплейного менеджера SDDM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sddm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 00:37, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    У меня это дерьмо не работает из-за отсутствия sse2. Перешёл на kwin.
     
     
  • 2.2, Ordu, 00:56, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А можно вопрос? Что надо сделать, чтобы не было sse2?
     
     
  • 3.4, Фуррь, 01:03, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Сидеть за древним неподдерживаемым оборудованием. Именно такие тянут IT на дно, до сих пор требуя поддержки x86, которое надо сливать уже лет 10.
     
     
  • 4.9, Онаним, 01:42, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Сидеть за древним неподдерживаемым оборудованием. Именно такие тянут IT на дно, до
    > сих пор требуя поддержки x86, которое надо сливать уже лет 10.

    Зачем?

     
  • 4.12, Аноним, 02:59, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Встаньте уже с головы на ноги и поймите, что дно находится с другой стороны На ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Аноним, 03:03, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О А сейчас вы, судя по всему, кратенько расскажете, для чего нужен SSE2 в диспл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, Stax, 01:04, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собрать систему на базе Pentium 3 или старенького Athlon XP?

    Либо может у человека какой-нибудь ARM вообще! А тут SSE2 требуют. Откуда же ему там взяться.

     
  • 2.3, Аноним, 00:56, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оно что, на ассемблере написано, чтобы иметь зависимость от SSE2?
     
     
  • 3.6, Stax, 01:09, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Оно что, на ассемблере написано, чтобы иметь зависимость от SSE2?

    На ассемблере или нет, но википедия говорит, что все текущие Chrome, Firefox, а также Windows 8 и выше в обязательном порядке требуют. Вот например: https://support.mozilla.org/ru/kb/vashe-apparatnoe-obespechenie-bolshe-ne-podd

    PS а на самом деле, SSE2 требует не SDDM, его требует Qt 5.3 и выше (где это используется в JIT для QML-приложений): http://lists.qt-project.org/pipermail/development/2013-November/014085.html - объяснили, что не фиг ставить новый Qt, если у вас слишком древний проц. Типа, используйте Gtk.

    В той же федоре, судя по багзилле, Qt5 специально собирают, чтобы не требовать SSE2 (но если есть, то используется). Аналогично в дебиане. Но это специальные патчи, а сток собирается с требованием SSE2.

    PPS это все только про 32-х битные версии - весь x86-64 код собирается с SSE2, т.к. не существует 64-х битных процессоров без оного.

     
     
  • 4.11, Онаним, 02:49, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же ARM?
     
  • 2.7, Sunderland93, 01:32, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наркоман? При чём тут Kwin?
     
  • 2.8, Онаним, 01:39, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ого! Респект братухе некрофилу. Athlon XP?
     
  • 2.10, кверти, 02:19, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Придурошный, kwin это window manager, а sddm это display manager. Так куда ты там перешел?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor