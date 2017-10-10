09.10.2017 23:45  Выпуск дисплейного менеджера SDDM 0.16

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|3.4, Фуррь, 01:03, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сидеть за древним неподдерживаемым оборудованием. Именно такие тянут IT на дно, до сих пор требуя поддержки x86, которое надо сливать уже лет 10.
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|4.9, Онаним, 01:42, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Сидеть за древним неподдерживаемым оборудованием. Именно такие тянут IT на дно, до
> сих пор требуя поддержки x86, которое надо сливать уже лет 10.
Зачем?
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|3.5, Stax, 01:04, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Собрать систему на базе Pentium 3 или старенького Athlon XP?
Либо может у человека какой-нибудь ARM вообще! А тут SSE2 требуют. Откуда же ему там взяться.
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|3.6, Stax, 01:09, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Оно что, на ассемблере написано, чтобы иметь зависимость от SSE2?
На ассемблере или нет, но википедия говорит, что все текущие Chrome, Firefox, а также Windows 8 и выше в обязательном порядке требуют. Вот например: https://support.mozilla.org/ru/kb/vashe-apparatnoe-obespechenie-bolshe-ne-podd
PS а на самом деле, SSE2 требует не SDDM, его требует Qt 5.3 и выше (где это используется в JIT для QML-приложений): http://lists.qt-project.org/pipermail/development/2013-November/014085.html - объяснили, что не фиг ставить новый Qt, если у вас слишком древний проц. Типа, используйте Gtk.
В той же федоре, судя по багзилле, Qt5 специально собирают, чтобы не требовать SSE2 (но если есть, то используется). Аналогично в дебиане. Но это специальные патчи, а сток собирается с требованием SSE2.
PPS это все только про 32-х битные версии - весь x86-64 код собирается с SSE2, т.к. не существует 64-х битных процессоров без оного.
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