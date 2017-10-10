09.10.2017 23:45  Выпуск дисплейного менеджера SDDM 0.16

> Оно что, на ассемблере написано, чтобы иметь зависимость от SSE2?

На ассемблере или нет, но википедия говорит, что все текущие Chrome, Firefox, а также Windows 8 и выше в обязательном порядке требуют. Вот например: https://support.mozilla.org/ru/kb/vashe-apparatnoe-obespechenie-bolshe-ne-podd

PS а на самом деле, SSE2 требует не SDDM, его требует Qt 5.3 и выше (где это используется в JIT для QML-приложений): http://lists.qt-project.org/pipermail/development/2013-November/014085.html - объяснили, что не фиг ставить новый Qt, если у вас слишком древний проц. Типа, используйте Gtk.

В той же федоре, судя по багзилле, Qt5 специально собирают, чтобы не требовать SSE2 (но если есть, то используется). Аналогично в дебиане. Но это специальные патчи, а сток собирается с требованием SSE2.

PPS это все только про 32-х битные версии - весь x86-64 код собирается с SSE2, т.к. не существует 64-х битных процессоров без оного.

