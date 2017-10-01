09.10.2017 23:18  Выпуск дистрибутива Chakra Linux 2017.10

Состоялся релиз дистрибутива с непрерывным циклом выпуска обновлений Chakra Linux 2017.10, основанного на наработках проекта Arch Linux. Дистрибутив поставляется с десктоп-окружением KDE Plasma 5, снабжён графическим инсталлятором и конфигураторами, упрощающими настройку оборудования и системных параметров. Chakra может работать в Live-режиме и устанавливаться на жёсткий диск. Для загрузки доступна DVD-сборка для архитектуры x86_64, размером 1.9 Гб. В репозитории проекта представлено более 5 тыс. пакетов, которые могут быть установлены при помощи пакетного менеджера pacman.

В новом выпуске обеспечена поддержка библиотеки libglvnd, в которой реализован программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA. Прекращена поддержка драйвера AMD Catalyst. До версии 3.1.53 одновлён инсталлятор, в котором задействован фреймворк Calamares, развиваемый совместно с другими дистрибутивами Linux. Внесены улучшения в тему оформления. Обновлены версии: ядро Linux 4.12.4, xorg-server 1.19.3, systemd 231, qt5 5.9.1, KDE Plasma 5.10.5, KDE Applications 17.08.1, Calligra 3.0.1, sddm 0.15.0, mesa 17.1.5, xf86-video-intel 2.99.917, xf86-video-nouveau 1.0.15, xf86-video-amdgpu 1.3.0, xf86-video-ati 7.9.0, nvidia 384.59/340.102/304.135.