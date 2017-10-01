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09.10.2017 23:18  Выпуск дистрибутива Chakra Linux 2017.10

Состоялся релиз дистрибутива с непрерывным циклом выпуска обновлений Chakra Linux 2017.10, основанного на наработках проекта Arch Linux. Дистрибутив поставляется с десктоп-окружением KDE Plasma 5, снабжён графическим инсталлятором и конфигураторами, упрощающими настройку оборудования и системных параметров. Chakra может работать в Live-режиме и устанавливаться на жёсткий диск. Для загрузки доступна DVD-сборка для архитектуры x86_64, размером 1.9 Гб. В репозитории проекта представлено более 5 тыс. пакетов, которые могут быть установлены при помощи пакетного менеджера pacman.

В новом выпуске обеспечена поддержка библиотеки libglvnd, в которой реализован программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA. Прекращена поддержка драйвера AMD Catalyst. До версии 3.1.53 одновлён инсталлятор, в котором задействован фреймворк Calamares, развиваемый совместно с другими дистрибутивами Linux. Внесены улучшения в тему оформления. Обновлены версии: ядро Linux 4.12.4, xorg-server 1.19.3, systemd 231, qt5 5.9.1, KDE Plasma 5.10.5, KDE Applications 17.08.1, Calligra 3.0.1, sddm 0.15.0, mesa 17.1.5, xf86-video-intel 2.99.917, xf86-video-nouveau 1.0.15, xf86-video-amdgpu 1.3.0, xf86-video-ati 7.9.0, nvidia 384.59/340.102/304.135.



  1. Главная ссылка к новости (https://community.chakralinux....)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chakra Linux 2017.03
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chakra GNU/Linux 2015.11
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chakra, linux
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  • 1.1, Аноним, 23:33, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > релиз дистрибутива с непрерывным циклом выпуска обновлений

    /0

     
     
  • 2.3, trolleybus, 00:41, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    На ноль делить нельзя!
    (P. S. На 0 нельзя, а на 0.0 можно)
     
  • 2.4, KonstantinB, 00:50, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обычное дело, берется более-менее стабильный ("вроде компилируется") снапшот и называется релизом. Вдруг сидюк надо отправить куда-нибудь на деревню дедушке.
     
  • 1.2, AlexBKost, 23:35, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну очень ЗАБАВНОЕ упоминание о прекращении поддержки драйверов AMD Catalyst.
     
  • 1.5, Аноним, 01:40, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А в ней репозитории от арча или по типу манджаро - "оригинальные"?
     
     
  • 2.6, marks, 01:59, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По типу манджаро, да. Свои репы, но не совсем зеркало арчевских. Одно время это был самый годный вариант арча, но я забросил, когда разрабы заболели тулкитофобией и выпили весь софт на гтк из реп в некие бинарники с самым необходимым. Но много чего в итоге не стало. Потом то ли навыкладывали всё мне необходимое, то ли забили.
     

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