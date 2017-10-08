08.10.2017 23:04  Выпуск web-браузера QupZilla 2.2

Состоялся релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.2.0, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Это последний выпуск под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE. Главной целью проекта QupZilla является создание полнофункционального браузера, поддерживающего лучшие возможности Firefox, Opera и Chrome, но потребляющего при этом значительно меньше ресурсов. Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса. Исходные тексты QupZilla распространяются под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для большинства дистрибутивов Linux (в том числе в формате AppImage), а также для Windows, OS/2 и Haiku. Среди изменений в новом выпуске: Добавлен менеджер сеансов;

Возвращены диалог предварительного просмотра при выводе на печать и опция для печати в фоновом режиме;

Обеспечено скрытие пиктограмм на кнопках вкладок для сайтов без картинки favicon;

Улучшена работа автодополнения поисковых запросов в адресной строке;

Улучшена обработка загрузки зависимостей в скриптах GreaseMonkey;

Внесены разнообразные улучшения в расширение TabManager;

В Linux звуковые потоки через PulseAudio идентифицированы именем QupZilla и пиктограммой. Основные особенности QupZilla: Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;

При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;

Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;

Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;

Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;

Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;

Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;

Поддержка расширения функциональности через плагины;

Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;

Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;

Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;

Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;

Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;

Интерфейс управления Cookie;

Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;

Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);



