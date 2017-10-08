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08.10.2017 23:04  Выпуск web-браузера QupZilla 2.2

Состоялся релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.2.0, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Это последний выпуск под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE.

Главной целью проекта QupZilla является создание полнофункционального браузера, поддерживающего лучшие возможности Firefox, Opera и Chrome, но потребляющего при этом значительно меньше ресурсов. Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса. Исходные тексты QupZilla распространяются под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для большинства дистрибутивов Linux (в том числе в формате AppImage), а также для Windows, OS/2 и Haiku.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен менеджер сеансов;
  • Возвращены диалог предварительного просмотра при выводе на печать и опция для печати в фоновом режиме;
  • Обеспечено скрытие пиктограмм на кнопках вкладок для сайтов без картинки favicon;
  • Улучшена работа автодополнения поисковых запросов в адресной строке;
  • Улучшена обработка загрузки зависимостей в скриптах GreaseMonkey;
  • Внесены разнообразные улучшения в расширение TabManager;
  • В Linux звуковые потоки через PulseAudio идентифицированы именем QupZilla и пиктограммой.

Основные особенности QupZilla:

  • Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;
  • При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;
  • Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;
  • Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;
  • Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;
  • Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;
  • Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;
  • Поддержка расширения функциональности через плагины;
  • Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;
  • Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;
  • Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;
  • Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;
  • Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;
  • Интерфейс управления Cookie;
  • Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;
  • Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qupzilla.com/2017/...)
  2. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  3. OpenNews: Браузер QupZilla меняет имя и переходит под крыло проекта KDE
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.1
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qupzilla, falkon
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  • 1.1, bedivere, 23:16, 08/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как я понимаю, аналога фоксового Noscript'а так и не запилили?
     
     
  • 2.2, имя, 23:28, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Там куча проблемс API, которое дает QtWebEngine. Некоторые вещи сделать на данный момент весьма и весьма трудно
     
     
  • 3.3, th3m3, 23:32, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А уж после релиза Firefox 57 на Quantum, эта альтернатива будет ещё доооолго нагонять.
     
  • 3.4, bedivere, 23:37, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С моей дилетантской точки зрения, вроде бы должно быть не сильно сложнее адблока. Разве что для инлайновых скриптов придется как-то предобрабатывать код страницы, выкусывая из него скрипты.
     
  • 1.5, kknight, 23:37, 08/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пусть ещё вернут нативные скроллбары.
     
  • 1.6, Вопрос, 23:44, 08/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    1. Что там с поддержкой аддонов Firefox?

    2. Что там с безопасность? Низкое потребление памяти - это хорошо. Но появился Waterfox, нацеленный на выпил всех телеметрий и шпионского кода. Как с этим обстоят дела в QupZilla/Falkon?

     
     
  • 2.8, Аноним, 00:12, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за ламерские вопросы. Браузер на блинке, какая ещё поддержка xul
     
  • 1.7, vantoo, 00:11, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса.

    Все так начинали, но потому у разрабов начинают чесаться руки добавить в браузер "очень нужные и полезные" фичи, после чего он превращается в очередной прожорливый комбайн.

     
     
  • 2.9, имя, 00:20, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса.
    > Все так начинали, но потому у разрабов начинают чесаться руки добавить в
    > браузер "очень нужные и полезные" фичи, после чего он превращается в
    > очередной прожорливый комбайн.

    Ну учитывая, что он юзает движок хрома, память он кушает тоже дай боже. Я бы не назвал его "экономным"

     

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