04.10.2017 23:53  Доступен web-браузер Waterfox 55

Ну ты понел:

$ yaourt -Ss waterfox

aur/kwaterfoxhelper 5.0.1.6-1 (6) (1.85)

Waterfox KDE Plasma Integration

aur/waterfox-bin 55.2.0-1 (34) (6.03)

64-Bit optimized Firefox, no data collection, allows unsigned extensions

aur/waterfox-git 55.1.0.1+ffd62b838aaf-1 (4) (0.54)

64-Bit optimized Firefox fork, no data collection, allows unsigned

extensions

aur/waterfox-kde 55.1.0.1-2 (Out of Date) (2) (0.62)

Free, open and private browser with openSUSE's patches for better

integration with KDE

aur/waterfox-kde-bin 55.2.0-1 (8) (1.93)

Free, open and private browser with openSUSE's patches for better

integration with KDE