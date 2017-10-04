04.10.2017 23:53  Доступен web-браузер Waterfox 55

Представлен новый выпуск проекта Waterfox 55, в рамках которого развивается модификация Firefox, ориентированная на заботу о конфеденциальности пользователя, сохранение привычных возможностей, удалённых из Firefox, несмотря на востребованность пользователями, и удаление навязываемых новшеств, таких как интеграция с сервисом Pocket. В состав также включаются некоторые исправления, которые в Mozilla считаются низкоприоритетными. Код наработок проекта поставляется под лицензией MPLv2. Сборки формируются для Linux, macOS, Android и Windows. Ключевые отличия Waterfox 55 от Firefox 55: Отключена поддержка API Encrypted Media Extensions (DRM для Web);

Отключен Web Runtime (объявлен устаревшим в 2015 году);

Задействован Clang при сборке для Linux и clang-cl для Windows;

Удалён Pocket;

Удалены средства для накопления статистики и передачи данных телеметрии;

Удалён код профилирования запуска;

Возвращена возможность запуска любых 64-разрядных NPAPI-плагинов;

Возвращена поддержка установки любых дополнений, независимо от наличия цифровой подписи;

Удалены рекламные блоки из списка рекомендаций на стартовой странице;

Добавлена функция дублирования вкладок;

В настройки добавлена опция для явного выбора локали. Версия Waterfox 55 примечательна задействованием нового сборочного окружения для Linux, бэкпортированием патчей для решения проблем с FreeType, использованием Yahoo в качестве поисковика по умолчанию, добавлением опции для включения/выключения многопроцессного режима, подготовкой сборок для Android и Windows, улучшенной системой миграции профилей от других браузеров, использованием отдельной директории для хранения профиля (~/.waterfox/), переносом исправлений уязвимостей из Firefox 56. Из планов на будущее упоминается намерение продолжить предоставление возможности использования классических XUL/XPCOM-дополнений. В середине октября ожидается переход на кодовую базу Firefox 56, на которой проект останется в обозримом будущем и будет портировать в эту ветку исправления проблем с безопасностью. Параллельно начнётся разработка ответвления, продолжающего использовать XUL/XPCOM или эквивалента (не исключается задействование низкоуровневой редакции WebExtension API, обеспечивающей тот же уровень возможностей и кастомизации, как API для старых дополнений к Firefox).



