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04.10.2017 23:53  Доступен web-браузер Waterfox 55

Представлен новый выпуск проекта Waterfox 55, в рамках которого развивается модификация Firefox, ориентированная на заботу о конфеденциальности пользователя, сохранение привычных возможностей, удалённых из Firefox, несмотря на востребованность пользователями, и удаление навязываемых новшеств, таких как интеграция с сервисом Pocket. В состав также включаются некоторые исправления, которые в Mozilla считаются низкоприоритетными. Код наработок проекта поставляется под лицензией MPLv2. Сборки формируются для Linux, macOS, Android и Windows.

Ключевые отличия Waterfox 55 от Firefox 55:

  • Отключена поддержка API Encrypted Media Extensions (DRM для Web);
  • Отключен Web Runtime (объявлен устаревшим в 2015 году);
  • Задействован Clang при сборке для Linux и clang-cl для Windows;
  • Удалён Pocket;
  • Удалены средства для накопления статистики и передачи данных телеметрии;
  • Удалён код профилирования запуска;
  • Возвращена возможность запуска любых 64-разрядных NPAPI-плагинов;
  • Возвращена поддержка установки любых дополнений, независимо от наличия цифровой подписи;
  • Удалены рекламные блоки из списка рекомендаций на стартовой странице;
  • Добавлена функция дублирования вкладок;
  • В настройки добавлена опция для явного выбора локали.

Версия Waterfox 55 примечательна задействованием нового сборочного окружения для Linux, бэкпортированием патчей для решения проблем с FreeType, использованием Yahoo в качестве поисковика по умолчанию, добавлением опции для включения/выключения многопроцессного режима, подготовкой сборок для Android и Windows, улучшенной системой миграции профилей от других браузеров, использованием отдельной директории для хранения профиля (~/.waterfox/), переносом исправлений уязвимостей из Firefox 56.

Из планов на будущее упоминается намерение продолжить предоставление возможности использования классических XUL/XPCOM-дополнений. В середине октября ожидается переход на кодовую базу Firefox 56, на которой проект останется в обозримом будущем и будет портировать в эту ветку исправления проблем с безопасностью. Параллельно начнётся разработка ответвления, продолжающего использовать XUL/XPCOM или эквивалента (не исключается задействование низкоуровневой редакции WebExtension API, обеспечивающей тот же уровень возможностей и кастомизации, как API для старых дополнений к Firefox).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.waterfoxproject.or...)
  2. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
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  5. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  6. OpenNews: Обновление Eolie, простого web-браузера для GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: waterfox, firefox
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  • 1.1, анонимус_б6_выпуск_3, 23:59, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    отличается впариванием Yahoo в качестве поисковика бай дефолт, вот и все
     
     
  • 2.7, dimqua, 00:29, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В предыдущих версиях был https://ecosia.org
     
  • 1.2, Ilya Indigo, 00:03, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А под GTK2 всё также не собирается?
    И ALSA по умолчанию также отключена?
     
     
  • 2.5, testt, 00:28, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >А под GTK2 всё также не собирается?

    С gtk2 ему придется работать на вяленде через иксовый костыль.

    >И ALSA по умолчанию также отключена?

    Проблемы пульсаудио решит pipewire.

     
     
  • 3.11, Аноним, 00:59, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Проблемы пульсаудио решит pipewire.

    бгг

     
  • 2.6, mrworm, 00:28, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тоже интересует вопрос с ALSA... Пока пользуюсь palemoon, если тут тоже окажется, что работает ALSA, будет отлично :)
     
     
  • 3.8, dimqua, 00:33, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всех дистрибутивах ALSA работает, где Firefox собирают с поддержкой ALSA. Другое дело, что Waterfox отсутствует в репозиториях большинства дистрибутивов, к сожалению.
     
  • 1.3, Аноним, 00:06, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет такой буквы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Anonymya, 00:42, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты понел:
    $ yaourt -Ss waterfox
    aur/kwaterfoxhelper 5.0.1.6-1 (6) (1.85)
        Waterfox KDE Plasma Integration
    aur/waterfox-bin 55.2.0-1 (34) (6.03)
        64-Bit optimized Firefox, no data collection, allows unsigned extensions
    aur/waterfox-git 55.1.0.1+ffd62b838aaf-1 (4) (0.54)
        64-Bit optimized Firefox fork, no data collection, allows unsigned
        extensions
    aur/waterfox-kde 55.1.0.1-2 (Out of Date) (2) (0.62)
        Free, open and private browser with openSUSE's patches for better
        integration with KDE
    aur/waterfox-kde-bin 55.2.0-1 (8) (1.93)
        Free, open and private browser with openSUSE's patches for better
        integration with KDE
     
     
  • 3.14, анонимм, 01:42, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    AUR - совсем не гарантия успеха, а часто даже и наоборот. Ну ты понел.
     
  • 1.4, Аноним, 00:07, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Достали XPCOMGlueLoad error for file opt waterfox libnspr4 so opt waterfox li... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 00:48, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Google ANALytics из списка дополнений выпилили?
     
     
  • 2.15, анонимм, 01:43, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты найди инфу и просвети нас.


     
  • 1.12, Ivan_83, 01:19, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже там полтора человека пилят, надолго ли их хватит.
    И не встраивают ли они туда чегонить подозрительного....
     
  • 1.13, анонимм, 01:40, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поставил себе на винду, ничего так, вроде даже шустрит с включённой мультипроцессорностью. Чего тут про Яху по-умолчанию пишут, я хз, у меня по-умолчанию стояло Ecosia. Будем дальше посмотреть.
     
  • 1.16, Firefox, 02:29, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так что лучше поставить озабоченному приватностью человеку - его или Pale Moon?
     
     
  • 2.17, th3m3, 03:06, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Lynx.
     

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