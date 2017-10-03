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03.10.2017 12:26  Открыт код Vespa, движка обработки данных, лежащий в основе многих сайтов Yahoo

Компания Oath, в которую перешли активы Yahoo после покупки конгломератом Verizon, объявила об открытии движка обработки больших объёмов данных Vespa, который лежит в основе многих сервисов Yahoo, от Flickr и Yahoo News до обработчиков поисковых запросов и системы контекстной рекламы. Код написан на языках C++ и Java, и распространяется под лицензий Apache 2.0. Для упрощения установки Vespa подготовлен готовый образ Docker и пакеты в формате rpm.

Vespa позволяет c минимальными задержками производить вычисления над большими наборами данных, давая возможность за десятки миллисекунды формировать ответ независимо от размера данных и объёма трафика. Типовыми областями применения Vespa являются приложения для поиска информации, системы персональных рекомендаций, генерируемые в зависимости от предпочтений пользователя навигационные блоки, отображение облаков тегов. Например, во Flickr система Vespa осуществляет обработку ключевых слов и поиск изображений, обрабатывая несколько сотен запросов в секунду к базе из нескольких десятков миллиардов изображений. В рекламной сети Yahoo Gemini решение на базе Vespa выполняет обработку более 3 миллиардов запросов рекламных блоков в день с пиком до 140 тысяч запросов в секунду.

Ключевые возможности Vespa:

  • Выборка контента при помощи комбинации из структурированных фильтров на основе SQL-подобных запросов и операций неструктурированного поиска;
  • Группировка всех полученных результатов для компоновки итоговых страниц. Все полученные в результате запроса совпадения объединяются в группы и подгруппы, в которых данные агрегируются в наборы, позволяющие реализовать такие возможности, как построение графов связи, облаков тегов, навигационных блоков и т.п.
  • Классификация и ранжирование совпадений при помощи моделей релевантности, подготовленных вручную или на основе систем машинного обучения. Каждый элемент подпадающий под запрос ранжируется в соответствии с заданной функцией для дальнейшего использования в таких областях как вычисление релевантности для поиска, формирование рекомендаций, таргетинг и персонализация;
  • Обеспечение записи данных для постоянного хранения в режиме реального времени с производительностью на уровне нескольких тысяч записей в секунду на один узел;
  • Данные сохраняются в виде документов с произвольной структурой полей, которые могут быть добавлены, заменены, изменены или удалены через простой HTTP API. Документы автоматически реплицируются на несколько узлов в соответствии с заданным в настройках коэффициентом резервирования;
  • Поддержка расширения кластера, удаления узлов и переконфигурирования без остановки работы системы;
  • Все компоненты Vespa включают средства резервирования и самовосстановления - сбои оборудования обрабатываются на лету и решаются добавлением нового оборудования;
  • Отсутствие единой точки отказа, кластер Vespa распределяет данные и вычисления на разные узлы без применения одного управляющего master-сервера;
  • Любое приложение для Vespa, независимо от того, будет оно работать на одном узле или в кластере из сотни узлов, оформляется в виде полностью сконфигурированного пакета. Система сама обеспечивает низкоуровневую конфигурацию узлов, процессов и компонентов на основе заданных в пакете правил;
  • Система может гибко масштабироваться и запускаться как на одном хосте, так и в кластерах из сотен узлов, обрабатывающих десятки миллиардов документов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oath.com/press/ope...)
  2. OpenNews: Компания Yahoo открыла код сборочной платформы Screwdriver
  3. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
  4. OpenNews: Yahoo опубликовал крупнейшую базу данных для систем машинного обучения
  5. OpenNews: Компания Yahoo открыла под лицензией BSD код проекта YSlow
  6. OpenNews: Google, Yahoo и PayPal представили новую систему аутентификации электронной почты
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vespa, yahoo
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  • 1, Ф, 13:06, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вот и все!

    Спасибо блондинке (Майер), Яха накрылась...

     
     
  • 5, Блондинка, 13:34, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    а чо я делала не так-то?
    Я вам Алиэкспресс (который, блжад, работает и приносит дохера бабла) - купила? Купила.
    Я бездельников, working from home, отправила и зарплату получать по телевизору? Отправила.
    А ваш мертворожденный поиск, мертвую почту и ваш уютненький, которые бабло только жрали, причем вагонами - уже беречь было нечего, там одни мертвые с косами стояли еще до меня. Оставалось дезактивировать могильник и слоем бетона  покрыть - ну извините, не успела немного.

     
  • 3, Аноним, 13:09, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Походит на Elasticsearch, но заточенный не на аналитику, а на быструю отдачу дан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Борщдрайвен бигдата, 13:13, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вот это очень, очень годно. В новость бы добросить информацию по внутренней архитектуре этого чуда.
     

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