27.09.2017 04:59  Релиз Polemarch 0.0.8, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры

Представлен релиз 0.0.8, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible. Данный релиз является уже beta-версией и предзнаменует выпуск первого стабильного релиза 0.1.0. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Основные возможности Polemarch: Разделение задач на проекты: Возможность разделять задачи на проекты с различным набором конфигурационных файлов внутри и собственным набором модулей и плейбуков.

Загрузка репозитория Ansible с плейбуками, настройками и другими файлами из различных хранилищ: На данный момент поддерживаются 3 вида хранилищ репозиториев проекта: git, tar и пустой проект для локальных изменений.

Импорт данных инвентаризации из файла: Для простоты перехода от cli к gui был реализован механизм импорта inventory-файлов. Теперь достаточно только указать файл и заполнить поля ключей авторизации.

Запуск задач по расписанию или с интервалом: Встроенный масштабируемый crontab-scheduler и конструктор расписания в GUI.

Запуск ansible-модулей или плейбуков из проекта: Удобный интерфейс для запуска модулей и playbook внутри проекта содержит в себе так же подсказки по каждому параметру запуска.

Создание, экспорт и импорт шаблонов операций: Для удобства community и внешних интеграций реализован механизм загрузки/выгрузки шаблонов запуска модулей и playbook`ов.

История запусков операций с подробным выводом и подсветкой текста из привычной cli: Каждый запуск ansible сохраняет лог операций с подробным выводом, который так же содержит в себе подсветку аналогичную стандартному выводу в консоль. Однако для периодических задач можно установить флаг, который направит весь вывод в лог worker`а. Историю операций можно просмотреть как по конкретному проекту, так и по инвенторию.

Горизонтальное масштабирование (с использованием сервера БД и RabbitMQ): Пакет "из коробки" не требует каких-либо настроек для минимального запуска, однако для рабочего окружения рекомендуется настроить работу в связке с MySQL, RabbitMQ и Memcache. Все настройки описаны в документации и интуитивно доступны для понимания.

Гибкая настройка веб-сервера (uWSGI): Переход на uwsgi в релизе 0.0.8 позволил избавиться от ошибок при установке и расширил возможности конфигурирования веб-сервера. В дальнейших релизах планируется реализация All_in_One сервиса для удобства развёртывания небольших конфигураций.

Простой запуск (установка из rpm/deb-пакета): Пакет распространяется в виде rpm/deb-пакетов, однако поддерживает и ручную установку. Установка системным пакетом не требует какого-либо конфигурирования для минимального запуска. В отличии от AWX (открытая реализация Ansible Tower (руководство по установке) или Semaphore (руководство по установке) пакет polemarch имеет ниже порог вхождения, требует меньше "тяжёлых" зависимостей (например, docker или PostgreSQL) и большую стабильность в установке и работе после перехода на uwsgi.

Адаптивный дизайн интерфейса: Интерфейс был разработан так, чтобы им было достаточно удобно пользоваться даже с мобильного телефона.



