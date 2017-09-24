The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.09.2017 08:46  Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.6 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства, как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

Новый выпуск выделяется появлением кросс-платформенной поддержки графического API Vulkan, включением экспериментального драйвера для звуковой подсистемы JACK, реализацией видеодрайвера для работы через KMS/DRM в Linux и добавлением поддержки многих игровых контроллеров, включая Nintendo Switch Pro Controller, а также появлением API для получения сведений о подключенных джойстиках и игровых контроллерах.

Среди других заметных улучшений:

  • Функция SDL_ComposeCustomBlendMode() для создания произвольных режимов смешивания при 2D-отрисовке;
  • Функция SDL_HasNEON(), выводящая сведения о поддержке текущим процессором инструкций NEON;
  • Возможность инвертирования осей и обработки только отдельных направлений осей в обработчике игрового контроллера;
  • Функции SDL_LoadFile() и SDL_LoadFile_RW() для загрузки файлов в память;
  • Функция SDL_DuplicateSurface() для создания копии поверхности;
  • Возможность передискретизации звука (resampling) с частотами не кратными степени двойки, используя libsamplerate;
  • Настройка SDL_HINT_AUDIO_RESAMPLING_MODE для управления качеством передискретизации звука;
  • Настройка SDL_HINT_RENDER_LOGICAL_SIZE_MODE для управления методом масштабирования, используемым в функции SDL_RenderSetLogicalSize(): 0 или letterbox - добавление пустот по краям для размещения всего результата отрисвовки на экране; 1 или overscan - увеличение вывода для заполнения всего экрана с возможным вытеснением краёв изображения за пределы видимой области;
  • Настройки SDL_HINT_MOUSE_NORMAL_SPEED_SCALE и SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_SPEED_SCALE для управления параметрами скорости перемещения мыши;
  • Настройка SDL_HINT_TOUCH_MOUSE_EVENTS для включения/выключения генерации событий мыши на основе событий от сенсорных устройств;
  • На платформе Windows задействован по умолчанию новый звуковой драйвер WASAPI. Старый драйвер XAudio2 объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
  3. OpenNews: В библиотеку SDL добавлена поддержка дисплейного сервера Mir
  4. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
  5. OpenNews: Проект SDL меняет условия лицензирования и развития, позволяя использование в проприетарных продуктах
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Zenitur, 09:02, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Icculus говорил, что зависимость от XRandr ≥ 1.3 не обоснована, и должна быть 1.2. В 2.0.6 ещё не исправили?
     
     
  • 2.7, Нанобот, 12:42, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Icculus говорил

    это что за покемон?

     
     
  • 3.8, llolik, 12:47, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_C._Gordon
    Это товарищ, который портировал на Linux много чего хорошего.
     
  • 1.2, mimocrocodile, 09:43, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.

    SDL 2.0 is distributed under the zlib license. This license allows you to use SDL freely in any software.

     
  • 1.3, Anonymus, 09:50, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >SDL 2.0.6
    >распространяется под лицензией LGPLv2

    SDL 2.0 and newer are available under the [b]zlib[/b] license. (https://www.libsdl.org/license.php)

     
  • 1.4, Оффтоп, 10:42, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а у него есть биндинги для третьепитона? (в курсе про pysdl2, но оно развивается со скоростью слоупока под галоперидолом)
     
  • 1.5, Аноним, 11:42, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    вредная и ненужная библиотека, она позволяет программировать лентяям, которые на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, VINRARUS, 12:05, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > вредная и ненужная библиотека, она позволяет программировать лентяям, которые напрямую работать должны, а не через промокашки и костыли.

    Вредный и ненужный коментарий. Ведь благодаря SDL можна легко портировать множество SDL игр на другие устройства. Например на мой телефон.

     
  • 2.9, llolik, 12:56, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > вредная и ненужная библиотека, она позволяет программировать лентяям, которые напрямую
    > работать должны, а не через промокашки и костыли.

    И много игр, которые не ограничиваются одной платформой, работает напрямую без слоёв абстракции?

     
  • 2.11, Аноним, 15:20, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вредный и ненужный C, он позволяет программировать лентяям, которые напрямую в м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, art, 15:23, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну да у нас же написание любой игры должно превратиться в увлекательный квест-пробежку по граблям всех платформ и API.
     
  • 1.10, Аноним, 14:12, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не надо легко портировать не можешь не берись надо качественно делать лучше ни... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor