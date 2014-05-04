20.09.2017 23:51  Обновление Samba 4.6.8, 4.5.14 и 4.4.16 с устранением уязвимостей

Опубликованы корректирующие выпуски Samba 4.6.8, 4.5.14 и 4.4.16, в которых устранены три уязвимости: CVE-2017-12150 - возможность установки соединений без верификации по цифровой подписи в некоторых ситуациях, что позволяет вклинится в клиентское соединение через проведение MITM-атаки;

CVE-2017-12151 - получение контроля над транзитным трафиком SMB3 через инициирование прекращения использования шифрования после выполнения DFS-редиректа;

CVE-2017-12163 - клиент с правами записи может вызвать оседание отрывков памяти серверного процесса при записи в файл или выводе на печать при использовании протокола SMB1 с некорректными значениями диапазонов (range).



