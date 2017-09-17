17.09.2017 08:27  Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8.1. Статус поддержки изменчивых шрифтов в Linux

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|1.5, nazarpc, 09:47, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так и не нашел примеры "до и после".
Не могу смотреть без боли на уродливый ClearType, с недавнего времени на Ubuntu добавил в ~/.profile:
> export FREETYPE_PROPERTIES=truetype:interpreter-version=35
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|2.14, A.Stahl, 14:09, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Очень хорошо, когда термин передаёт суть описываемого явления. Название "Изменчивый шрифт" даёт совершенно адекватное представление о сути. Термин же "параметризованный шрифт" вообще ничего никому не объясняет. Да, у шрифта есть параметры. И что? Суть в изменении внешнего вида, а не в передаче параметров.
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|3.15, eSyr, 14:50, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как именно он меняется-то? А на Б? Oblique на italic? А параметризация явно говорят о том, что шрифт можно подкрутить (кернинг, там, толщину, вот это вот всё).
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|5.24, eSyr, 15:23, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>А параметризация явно говорят о том
> ...что принимаются параметры. Но это не говорит на что эти параметры влияют
> и даже влияют ли вообще.
И какие же параметры могут быть у "параметризованного шрифта" помимо параметров влияющих на особенности его начертания?
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|1.22, Necrogrinder, 15:20, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>достигается качество вывода неотличимое от ClearType
> export FREETYPE_PROPERTIES=truetype:interpreter-version=35
Почему нет разницы от этих изменений и параметров? У меня что-то не так настроено или может влияют свои настройки в /etc/fonts/local.conf
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