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17.09.2017 08:27  Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8.1. Статус поддержки изменчивых шрифтов в Linux

Подготовлен релиз FreeType 2.8.1, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Выпуск примечателен изменением применяемого по умолчанию нового метода вывода, улучшением поддержки шрифтов BDF, расширением возможностей демонстрационной программы ftgrid, прекращением поддержки 16-разрядных компиляторов, а также решением серии проблем с обработкой черно-белого хинтига TrueType и некоторых вариативных шрифтов OpenType.

Новый метод вывода получил название Harmony, оптимизирован для обеспечения высококачественного изображения на жидкокристаллических экранах и работает без применения технологий фильтрации и сглаживания ClearType в условиях раздельного следования красного, зелёного и синего элементов, образующих пиксель. В Harmony каждый цветовой канал генерируется отдельно после смещения контура глифа, основываясь на том, что цветовые сетки на жидкокристаллических экранах сдвинуты друг относительно друга на треть пикселя. В итоге, в Harmony достигается качество вывода неотличимое от ClearType с лёгким трёхуровневым фильтром.

Дополнительно можно отметить отчёт разработчиков GNOME о состоянии поддержки изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts, шрифты, в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться) в стеке для отрисовки текста в Linux. Во Freetype и движке Harfbuzz программный интерфейс для изменчивых шрифтов доведён до более-менее готового вида, поэтому основное внимание теперь уделено интеграции средств для работы с изменчивыми шрифтами в Cairo, Fontconfig, Pango и GTK+, для которых уже подготовлены необходимые патчи. Несколько дней назад данные патчи были предложены для включения в основой состав проектов и в настоящее время проходят рецензирование.

Кроме того, для GTK+ подготовлено демонстрационное приложение, позволяющее на лету менять характеристики изменчивых шрифтов через графический конфигуратор, который в дальнейшем планируется интегрировать в штатный интерфейс выбора шрифтов GNOME (gnome-font-viewer).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8
  3. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.7.1
  4. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.7 с включением по умолчанию субпиксельного хинтинга
  5. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.6.4 с новой системой хинтинга
  6. OpenNews: Компания Google представила наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freetype, font
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  • 1.1, Дуплик, 08:46, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Скриншотцы бы.
     
  • 1.2, Timur I. Davletshin, 09:00, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Очень круто, но шрифтов свободных с такими фичами мы будем ждать ещё декаду.
     
     
  • 2.6, Drist, 09:54, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что, десять дней подождать не можете? Декада в русском языке, если вы не знаете, -- это 10 дней, а не как в недоученном вами английском.
     
     
  • 3.9, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 12:30, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    спасибо, я тоже не знал :(
     
  • 3.12, Sup, 13:46, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Видимо, о квартале была речь.
     
  • 1.3, Аноним, 09:41, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Вроде бы маленькая новость Но шрифт-то одно из главных преимуществ винды перед ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, qq, 10:02, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    а, да? вот это новость
     
  • 2.8, AlexYeCu_not_logged, 10:43, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Но шрифт-то одно из главных преимуществ винды перед X

    Ты о чём?

     
  • 2.10, Аноним, 12:31, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Странно, а почему иногда, глядя на текст в Венде, мне всегда приходит мысль а ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 15:15, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто расскажет самую страшную историю про шрифты в винде, тому приз - восстановле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 15:43, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В винде шрифты тощие, приходится напрягать глаз Для сравнения сверху win7, сни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 09:42, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На видео - теперь делать дизайн "а-ля-Китай" будет проще?
     
  • 1.5, nazarpc, 09:47, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и не нашел примеры "до и после".
    Не могу смотреть без боли на уродливый ClearType, с недавнего времени на Ubuntu добавил в ~/.profile:
    > export FREETYPE_PROPERTIES=truetype:interpreter-version=35
     
     
  • 2.11, Ilya Indigo, 13:42, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...без боли...

    Я вас понимаю, у меня самого глаза жутко болели, после перехода на 2.7.0.
    > ~/.profile

    Чтобы не прописывать каждому пользователю, этот п-тр можно 1 раз указать тут.
    /etc/profile.d/freetype2.sh

     
     
  • 3.17, Аноним, 15:05, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не учи плохому
     
     
  • 4.19, Ilya Indigo, 15:07, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не учи плохому

    И в чём же Вы тут видите плохое?

     
  • 1.13, eSyr, 13:46, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Какой надмозг придумал variable fonts переводить как «изменчивые шрифты», а не как «параметризованные», а.
     
     
  • 2.14, A.Stahl, 14:09, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень хорошо, когда термин передаёт суть описываемого явления. Название "Изменчивый шрифт" даёт совершенно адекватное представление о сути. Термин же "параметризованный шрифт" вообще ничего никому не объясняет. Да, у шрифта есть параметры. И что? Суть в изменении внешнего вида, а не в передаче параметров.
     
     
  • 3.15, eSyr, 14:50, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как именно он меняется-то? А на Б? Oblique на italic? А параметризация явно говорят о том, что шрифт можно подкрутить (кернинг, там, толщину, вот это вот всё).
     
     
  • 4.23, A.Stahl, 15:20, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А параметризация явно говорят о том

    ...что принимаются параметры. Но это не говорит на что эти параметры влияют и даже влияют ли вообще.

     
     
  • 5.24, eSyr, 15:23, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>А параметризация явно говорят о том
    > ...что принимаются параметры. Но это не говорит на что эти параметры влияют
    > и даже влияют ли вообще.

    И какие же параметры могут быть у "параметризованного шрифта" помимо параметров влияющих на особенности его начертания?

     
     
  • 6.25, A.Stahl, 15:28, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Цвет, алгоритм сжатия данных в файле, проверка целостности... продолжать?
     
  • 3.18, Аноним, 15:06, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шрифт-то не меняется... Меняется толщина.
     
  • 1.16, Аноним, 15:00, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не понял, это что, подаётся как хорошая новость ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 15:16, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Видишь как. Они не проконсультировались со знатоками с опнета.


     
  • 1.22, Necrogrinder, 15:20, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >достигается качество вывода неотличимое от ClearType
    > export FREETYPE_PROPERTIES=truetype:interpreter-version=35

    Почему нет разницы от этих изменений и параметров? У меня что-то не так настроено или может влияют свои настройки в /etc/fonts/local.conf

     
  • 1.27, Аноним, 16:08, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот так стали выглядеть шрифты в файрфоксе ночном в Арче 2 8 http storage2 st... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Анонистый калий, 16:34, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, хреновенько. Придется патчить :((((( ОПЯТЬ!
     
  • 2.29, A.Stahl, 16:34, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Верхний вариант легче читать.
     
  • 2.30, DragonX256, 16:48, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Та же фигня. И что, ждать теперь? Я пока даунгрейд сделал.
     
  • 2.31, Necrogrinder, 16:58, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Можно открыть две картинки в двух вкладках и для наглядности быстро их попереключать. В новом 2.8.1 какой-то ореол жёлтый виден и вертикальные палочки букв стали тоньше.
    Есть такое и у меня.
     

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