17.09.2017 08:27  Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8.1. Статус поддержки изменчивых шрифтов в Linux

Подготовлен релиз FreeType 2.8.1, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Выпуск примечателен изменением применяемого по умолчанию нового метода вывода, улучшением поддержки шрифтов BDF, расширением возможностей демонстрационной программы ftgrid, прекращением поддержки 16-разрядных компиляторов, а также решением серии проблем с обработкой черно-белого хинтига TrueType и некоторых вариативных шрифтов OpenType.

Новый метод вывода получил название Harmony, оптимизирован для обеспечения высококачественного изображения на жидкокристаллических экранах и работает без применения технологий фильтрации и сглаживания ClearType в условиях раздельного следования красного, зелёного и синего элементов, образующих пиксель. В Harmony каждый цветовой канал генерируется отдельно после смещения контура глифа, основываясь на том, что цветовые сетки на жидкокристаллических экранах сдвинуты друг относительно друга на треть пикселя. В итоге, в Harmony достигается качество вывода неотличимое от ClearType с лёгким трёхуровневым фильтром.

Дополнительно можно отметить отчёт разработчиков GNOME о состоянии поддержки изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts, шрифты, в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться) в стеке для отрисовки текста в Linux. Во Freetype и движке Harfbuzz программный интерфейс для изменчивых шрифтов доведён до более-менее готового вида, поэтому основное внимание теперь уделено интеграции средств для работы с изменчивыми шрифтами в Cairo, Fontconfig, Pango и GTK+, для которых уже подготовлены необходимые патчи. Несколько дней назад данные патчи были предложены для включения в основой состав проектов и в настоящее время проходят рецензирование.

Кроме того, для GTK+ подготовлено демонстрационное приложение, позволяющее на лету менять характеристики изменчивых шрифтов через графический конфигуратор, который в дальнейшем планируется интегрировать в штатный интерфейс выбора шрифтов GNOME (gnome-font-viewer).