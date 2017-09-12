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12.09.2017 09:26  В Emacs 25.3 устранена опасная уязвимость

Состоялся релиз текстового редактора GNU Emacs 25.3, развиваемого проектом GNU. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта другому участнику только осенью 2015 года.

Выпуск носит внеплановый характер и экстренно подготовлен для устранения опасной уязвимости, которая позволяет организовать выполнение кода при разборе текста c разметкой "Enriched Text" (RFC 1896). Так как почтовые клиенты на базе Emacs по умолчанию выполняют декодирование сообщений с "Content-Type: text/enriched", то уязвимость можно эксплуатировать удалённо путем отправки пользователю специально оформленного сообщения.

Уязвимость вызвана ошибкой в обработчике 'x-display', при помощи которого осуществляется подстановка параметров 'display', которые, в свою очередь, могут быть заданы в виде динамических форм, оформленных на языке Lisp. Таким образом может быть осуществлено встраивание в текст произвольных исполняемых блоков на Lisp.

В качестве обходного пути защиты можно запретить декодирования "Enriched Text", добавив в ~/.emacs, ~/emacs.d/init.el или site-start.el: 


  (eval-after-load "enriched"
    '(defun enriched-decode-display-prop (start end &optional param)
       (list start end)))


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 25.2
  3. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 25.1
  4. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
  5. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
  6. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, нэту, 09:45, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    в любой операционке есть свои дыры...
     
  • 1.2, freehck, 09:51, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А новый лидер параноик не меньше старого. Это хороший знак. :)
     
  • 1.3, waylandbeliver, 09:55, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Блин, я уж думал они закрыли разработку VIM и всех VIM-like редакторов и плагино... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, ryoken, 10:11, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Блин, я уж думал они закрыли разработку VIM и всех VIM-like редакторов
    > и плагинов.

    Это такой наброс и провокация флейма? :D

     
     
  • 3.5, freehck, 10:21, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Это такой наброс и провокация флейма? :D

    Учитывая, как он написал слово believer, это наверное оскорбление чувств верующих. ;)

     
     
  • 4.11, Аноним, 11:20, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оскорбление чувств любителей ливерной колбасы.
     
  • 1.6, уке, 10:26, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ржал на весь офис. Опасная уязвимость в емакс.
     
     
  • 2.8, КоКоКо, 10:45, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Закрой хайло, педрило!

    На Emacs не барагозь!

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 10:50, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А то что? Lisp-скобочками будешь бросаться? Или бибикать? Ах, забыл, Emacs даже бибикать не умеет.
     
  • 3.12, Аноним, 11:22, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Emacs или на Emacs D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, sabakka, 10:45, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "произвольных исполняемых блоков на Lisp" не для школоты
     
     
  • 2.19, школьник, 11:57, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    я прекрасно умею копировать скобочки мышкой - точно так же, как и буковки.
     
  • 1.10, Аноним, 11:12, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж эти сказочки, про вклад Столлмана в развитие Emacs)
     
     
  • 2.13, ryoken, 11:26, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ох уж эти сказочки, про вклад Столлмана в развитие Emacs)

    Аншлаг! Аншлаг!
    Вот подтянулись личности, которые знают "как всё было на самом деле". Расскажите, поведайте нам.

     
  • 1.14, лютый жабист__, 11:32, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <ohohoho>
    На чём написан Емакс? И кто писал, говорят не уеб-макаки?
    </ohohoho>
     
     
  • 2.16, анон, 11:49, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ребенок не заметил впопыхах, что про платформенную невозможность написать уязвимый код хвастливо рапортовали именно жабисты, на примере сишечки, плюсов. Так что увы и ах, к сожалению, детские каки не долетели до цели, упали на самого метателя. Явисты команды "ява мой первый и последний язык, ведь он лучший" немного предсказуемы.
     
     
  • 3.22, лютый жабист__, 12:14, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне казалось это сишкины во всех ветках про Раст, Жабу и Го гадят про "нунужно" и "хипсторы кроме дартаньянов"

    Дык чё, можно писать на жабке? Решeто одинаковое, а скорость разработки хотя бы выше будет, раз так в 10?

     
  • 1.15, Борщдрайвен бигдата, 11:47, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, погодите. Текстовый редактор выполняет произвольный код с редактируемого текста.
    Феерично. Это если как бы IDEA при открытии исходников зловреда на scala (не смейтесь, я для примера) тут же его выполняла. Хоть и не совсем корректно сравнивать.
    Но что закрыли — хорошо.
     
     
  • 2.20, ВстолМан, 11:59, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так, погодите. Текстовый редактор выполняет произвольный код с редактируемого текста.

    вас обманули. emacs - это такая операционная система со встроенным в нее лиспом.
    Вот текстовый редактор в ней, традиционно, х..вый. Ну, извините, не до него как-то было.

     
  • 1.17, анон, 11:52, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    set -o emacs
    links opennet.ru
    PWNED???!!!!1111

    пишу с мобилы ребята, камп ...

     
  • 1.18, Аноним, 11:54, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, Столман просматривает почту в GNU Emacs Приватные ключи для доступа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, saahriktu, 12:10, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот поэтому и рулит unixway, а не эти комбайны со скриптовыми движками. Я вот просто взял ed 1987-го года от Brian Beattie, Kees Bot и других, и прикрутил морду на readline (не только с возможностями редактирования строки, но и с историей команд). Получился лёгкий, шустрый и удобный текстовый редактор (да, однобайтный), который так просто никто не поломает. gopher://sdf.org/9/users/saahriktu/filez/notbyme/ed-1987-0.3.tar.lzma
     
     
  • 2.23, Борщдрайвен бигдата, 12:23, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Похвастался? Ползай обратно, вот тебе дежурная порция внимания.
     

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