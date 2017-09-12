12.09.2017 09:26  В Emacs 25.3 устранена опасная уязвимость

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|2.16, анон, 11:49, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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ребенок не заметил впопыхах, что про платформенную невозможность написать уязвимый код хвастливо рапортовали именно жабисты, на примере сишечки, плюсов. Так что увы и ах, к сожалению, детские каки не долетели до цели, упали на самого метателя. Явисты команды "ява мой первый и последний язык, ведь он лучший" немного предсказуемы.
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|3.22, лютый жабист__, 12:14, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А мне казалось это сишкины во всех ветках про Раст, Жабу и Го гадят про "нунужно" и "хипсторы кроме дартаньянов"
Дык чё, можно писать на жабке? Решeто одинаковое, а скорость разработки хотя бы выше будет, раз так в 10?
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|1.15, Борщдрайвен бигдата, 11:47, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так, погодите. Текстовый редактор выполняет произвольный код с редактируемого текста.
Феерично. Это если как бы IDEA при открытии исходников зловреда на scala (не смейтесь, я для примера) тут же его выполняла. Хоть и не совсем корректно сравнивать.
Но что закрыли — хорошо.
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|2.20, ВстолМан, 11:59, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Так, погодите. Текстовый редактор выполняет произвольный код с редактируемого текста.
вас обманули. emacs - это такая операционная система со встроенным в нее лиспом.
Вот текстовый редактор в ней, традиционно, х..вый. Ну, извините, не до него как-то было.
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|1.21, saahriktu, 12:10, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот поэтому и рулит unixway, а не эти комбайны со скриптовыми движками. Я вот просто взял ed 1987-го года от Brian Beattie, Kees Bot и других, и прикрутил морду на readline (не только с возможностями редактирования строки, но и с историей команд). Получился лёгкий, шустрый и удобный текстовый редактор (да, однобайтный), который так просто никто не поломает. gopher://sdf.org/9/users/saahriktu/filez/notbyme/ed-1987-0.3.tar.lzma
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