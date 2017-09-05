05.09.2017 10:43  Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris

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|1.1, A.Stahl, 10:53, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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А ведь буквально в декабре, когда поползли слухи о выбрасывании Солярки на мороз, Оракл кричал: Мы не только не сворачиваем, а "Quite the opposite".
П-ф-ф.
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|1.2, тоже Аноним, 10:56, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> развивающее Solaris подразделение потеряло около 90% персонала
Если продающее Соляру подразделение так же лихо растеряло клиентов - ну, это логично...
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|4.115, _, 16:11, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То, что после развода сделали орки - пропало. То что ушло в опинзЕфЕсЕ - оно и так опен. Только воз фЕсЕфЕ хочит право первой брачной ночи, потому к ним ходу нет :)
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|7.117, _, 16:15, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Может и часовню тоже мы?
> А вот часовню точно вы. Вурдалак же на святую землю не. ...или может?
Кто из них _не_ вурдалак?
Я тебе Ангюша скажу, так ты не повегишь! Ребе говогил что они таки и *удака в кгасном пейсе покусали! Ох вей! Это что же - снова будут погромы?!
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|9.113, scorry, 15:57, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У них документы за бабки получены о лицензии.
> Хотя это по факту графическая оболочка на FreeBSD с костылями
Из фри там только юзерленд. То есть чуть больше, чем ноль.
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|7.103, Oracle, 15:20, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ты ту хепе, которая hpux, с той хепе, которая (в тот момент) клеила свои лейбаки на barebone-корпуса интела, похоже, попутал.
так вот это две совсем разные хепе, с разным менеджментом и разными взглядами на жизнь (любившие при случае друг-друга нечаянно пихнуть под проезжий самосвал) - первой нахрен был не нужен твой [т]итани[к]ум, у нее своя архитектура и ни разу не портируемая система, а титанику они с радостью дали утонуть.
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|7.109, Oracle, 15:46, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> никакой вмвари в 2002м нет
> Есть! Я с ней игрался в 1999г. Может даже 98, но тут
> могу и приврать, а 99 - точно.
если верить википедии - в 98м ты мог с ней играться только если был сотрудником "stealth company", в 99-м - уже мог, только вот единственной операционкой, на которой она кое-как работала, была nt. Мы тогда на нее смотрели в режиме "удивительная говорящая лягушка", работать, с этим - вы с ума сошли? В 2002-м, наверное, была версия 2.0, за невменяемые деньги, поддерживающая полторы гостевые операционки. Сильно сомневаюсь, что ты бы смог хотя бы и под NT внутри нее запустить солярку.
Сейчас-то, наверное, и то с фокусами с графической частью.
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|4.111, пох, 15:48, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Эй, не сметь подвергать сомнению божественность сана! А ну, быстро сделал три
> раза ку!
Я и не три делал - у меня под соседнюю стойку засосало как-то пачку документации. Нормально так приседали и кланялись - там и так рукой хер подлезешь.
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|5.116, пох, 16:12, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ты про тех «пленных немцев», которые «Аполлоны» запускали? А причём
> тут Р-1?
потому что она - точная копия Фау. А пленные немцы сделали по ее мотивам Г-1. Г - Греттруп.
В историю ракетостроения он не вошел, но и на жизнь в НИИ, по-моему, никаких оснований жаловаться не имел - интересная работа, неплохие по тем временам условия, инженеры сана должны обзавидоваться.
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|4.118, пох, 16:16, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Они и так не знают, как избавиться от 100+ тыс. бездельников!
то бездельники (что _своего_ было у нокии в момент продажи ms? Да нихренашеньки - чужой soc в китайском корпусе с чужим андроидом внутри - _своих_ разработчиков маемы и s.. они уволили сами! Одни эффективные и дикие жабисты), а то приличная команда, действительно делавшая уникальную вещь.
Ну, тем, кто аппаратной частью занимался, наверное, разьве что в хепе... если у плохой дороги не наберется вакансий.
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|10.112, тоже Аноним, 15:50, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как известно, есть возможность выращивать ананасы в оранжереях Петербурга.
Правда, рынок такой продукции по тем ценам, которые окупят такое выращивание, оранжереи Петербурга полностью покрывают уже сейчас.
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|8.120, пох, 16:25, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да, да... Я слышал про Теслу, Маска и его ракету с вертикальной
> посадкой.
про протон тоже уже слышали? А масковская ракета-то выводит спутники - на орбиту, а не в тихий океан (туда даже уже при посадке перестала регулярно падать)
> все там просто. А на советских двигателях будут они летать по
я бы на вашем месте этим не особо гордился - поинтересуйтесь подробностями, что это за двигатель, кому принадлежат все права на него, и, самое занятное - во что его ставят.
тогда и будете задвигать, о своих непревзойденных технологиях, удачно подошедших к ракетам со свалки опасного вторсырья.
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|1.52, хрю, 12:40, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>около 2500 сотрудников
Единственный вопрос, чего они там делали ?
А так - давно уже все юниксы умерли. Тут продажники тяжёлого ентерпрайза год назад рассказывали - установки не на вынь/линукс в мировом маштабе - единичны, а в россии их нет вообще, так что в России и азии поддержка заявлены только на вынь и линух, хотя сборки есть вроде как для всего. Хотя в 2008 году это пАделие активно ставили на чпуксы под итаниумы (теперь мучаются с миграцией и поддержкой "золотого" железа).
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