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05.09.2017 10:43  Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris

Компания Oracle проводит очередные массовые увольнения сотрудников, занимавшихся платформой Solaris, процессорами SPARC и системами хранения (ZFS Storage Appliance). По неофициальным данным увольнения затронули около 2500 сотрудников. Несколько сотен работников, ранее вовлечённых в разработку Solaris не были уволены, но были переведены в другие команды, обеспечивающие сопровождение Linux-проектов Oracle.

По мнению Брайана Кантрилла (Bryan Cantrill), создателя системы динамической отладки DTrace, на этот раз проведённые сокращения достаточно глубоки, чтобы стать фатальными для платформы Solaris. В частности, развивающее Solaris подразделение потеряло около 90% персонала, в том числе сокращены все руководящие кадры.

Похожая информация об увольнении почти всех разработчиков Solaris также опубликована Дрю Фишером (Drew Fisher), разработчиком порта OpenStack для Solaris, и Саймоном Фиппсом (Simon Phipps), президентом организации Open Source Initiative (OSI), ранее руководившим направлением open source в компании Sun Microsystems.

Официально о сворачивании проекта Solaris пока не объявлено, но фактически увольнения свидетельствуют о прекращении разработки данной платформы. В качестве наиболее вероятного варианта дальнейшего развития событий отмечается практикуемое в Oracle "тихое забвение" проектов, при котором формально Solaris продолжает поддерживаться и сопровождение не прекращается, но развитие останавливается и разработка впадает в глубокую стагнацию.

Алан Коперсмит (Alan Coopersmith), входящий в управляющий совет проекта X.Org, указал, что его увольнения не затронули, он продолжает работать над следующим релизом Solaris и у него пока нет сведений об изменении планов разработки.

  1. Главная ссылка к новости (http://dtrace.org/blogs/bmc/20...)
  2. OpenNews: Компания Oracle покупает Sun Microsystems за 7.4 миллиарда долларов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  5. OpenNews: Компания Oracle опровергла слухи о сворачивании разработки Solaris
  6. OpenNews: Бывший руководитель Sun подчеркнул ошибки открытых проектов и причины упадка компании
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, A.Stahl, 10:53, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    А ведь буквально в декабре, когда поползли слухи о выбрасывании Солярки на мороз, Оракл кричал: Мы не только не сворачиваем, а "Quite the opposite".
    П-ф-ф.
     
     
  • 2.50, Аноним, 12:22, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –8 +/
    У меня вопрос, чем занимались эти тыщи людей Все правильно делают Если 3 тыщи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, Аноним, 13:43, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как на картинке - один работает, остальные директор, менеджер, и т.д.
     
  • 2.66, waylandbeliver, 13:20, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну в другую сторону сворачивают, вот и всё. Написали же что оппозит.
     
  • 1.2, тоже Аноним, 10:56, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > развивающее Solaris подразделение потеряло около 90% персонала

    Если продающее Соляру подразделение так же лихо растеряло клиентов - ну, это логично...

     
  • 1.3, Аноним, 10:57, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Было бы неплохо теперь открыть код Соляриса под GNU GPL лицензией совместимой с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 10:59, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Но зачем Думаешь в коде Солярки осталось хоть что-то что было бы разумно перета... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov, 11:36, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Для лулзов над бсдешниками же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.114, _, 16:09, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Достойная цель в жизни, респект мужичище! Бутылки сдай и начинай лулзить :-)))))
     
  • 3.55, tensor, 12:54, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ZFS, например. Для будущих софтварных хранилок очень полезная вещь.
     
     
  • 4.115, _, 16:11, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что после развода сделали орки - пропало. То что ушло в опинзЕфЕсЕ - оно и так опен. Только воз фЕсЕфЕ хочит право первой брачной ночи, потому к ним ходу нет :)
     
  • 2.10, Аноним, 11:03, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет. Только BSD.
     
     
  • 3.17, Клыкастый, 11:21, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    В данном случае ещё лучше.
     
  • 3.18, Аноним, 11:34, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бздишь?
     
     
  • 4.94, Аноним, 14:59, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А то.
     
  • 1.4, Аноним, 10:57, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А система-то была ох как хороша в своё время Я, честно говоря, до сих пор не по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Мадара, 11:02, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    разве ответ не очевиден ?
     
     
  • 3.11, pussy, 11:09, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какой же?
     
     
  • 4.15, 123, 11:17, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Oracle.
     
     
  • 5.23, Andrey Mitrofanov, 11:38, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Oracle.

    Не-е-е... микрософт же.

     
  • 5.31, Oracle, 11:42, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а чо сразу мы-то Оно продавалось, подешево - конечно же, от очень хорошей жизни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Andrey Mitrofanov, 11:55, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот часовню точно вы Вурдалак же на святую землю не или может ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, Oracle, 12:15, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    считается что может - если пригласят ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.117, _, 16:15, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Может и часовню тоже мы?
    > А вот часовню точно вы. Вурдалак же на святую землю не.  ...или может?

    Кто из них _не_ вурдалак?
    Я тебе Ангюша скажу, так ты не повегишь! Ребе говогил что они таки и *удака в кгасном пейсе покусали! Ох вей! Это что же - снова будут погромы?!

     
  • 4.19, DmA, 11:36, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ответ тут один -Линукс убивший фактически все коммерческие Юниксы SGI Irix сгин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Oracle, 11:54, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    lintel Патамушта дешева назовите первые три коммерческие юникса, дожившие на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.62, Аноним, 13:05, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    ПиСи архитектура не подходила под тяжелый юникс интерпрайз, поэтому его и не был... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.99, scorry, 15:06, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Да, юникс на ПиСи - это Макось, не сдохла до сих пор.

    В каком месте оно юникс?

     
     
  • 8.106, getfr, 15:23, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У них документы за бабки получены о лицензии.
    Хотя это по факту графическая оболочка на FreeBSD с костылями
     
     
  • 9.113, scorry, 15:57, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У них документы за бабки получены о лицензии.
    > Хотя это по факту графическая оболочка на FreeBSD с костылями

    Из фри там только юзерленд. То есть чуть больше, чем ноль.

     
     
  • 10.119, _, 16:18, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из фри там только юзерленд. То есть чуть больше, чем ноль.

    Большое_горе.жЕпЭгЭ
    :)

     
  • 6.73, Аноним, 13:43, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жги дальше, эксперт Ждём от тебя новостей интелу не было дела до пц, сану не б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.103, Oracle, 15:20, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты ту хепе, которая hpux, с той хепе, которая (в тот момент) клеила свои лейбаки на barebone-корпуса интела, похоже, попутал.

    так вот это две совсем разные хепе, с разным менеджментом и разными взглядами на жизнь (любившие при случае друг-друга нечаянно пихнуть под проезжий самосвал) - первой нахрен был не нужен твой [т]итани[к]ум, у нее своя архитектура и ни разу не портируемая система, а титанику они с радостью дали утонуть.

     
  • 6.77, Moomintroll, 13:52, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть Я с ней игрался в 1999г Может даже 98, но тут могу и приврать, а 99 - точ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.109, Oracle, 15:46, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> никакой вмвари в 2002м нет
    > Есть! Я с ней игрался в 1999г. Может даже 98, но тут
    > могу и приврать, а 99 - точно.

    если верить википедии - в 98м ты мог с ней играться только если был сотрудником "stealth company", в 99-м - уже мог, только вот единственной операционкой, на которой она кое-как работала, была nt. Мы тогда на нее смотрели в режиме "удивительная говорящая лягушка", работать, с этим - вы с ума сошли? В 2002-м, наверное, была версия 2.0, за невменяемые деньги, поддерживающая полторы гостевые операционки. Сильно сомневаюсь, что ты бы смог хотя бы и под NT внутри нее запустить солярку.

    Сейчас-то, наверное, и то с фокусами с графической частью.

     
  • 5.41, Andrey Mitrofanov, 12:02, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Не-не-не Их всех убила Невидимая Рука Рынка и первейшая обязанность всех корпор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.46, microsoft, 12:17, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    эх, ваши б слова да инвесторам в уши У нас, к сожалению, тоже есть первейшая об... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.21, Аноним, 11:36, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В своё время.
     
  • 2.28, пох, 11:40, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    система была - прикольна Насчет хороша - это очень навряд ли Начиная от тяжког... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Аноним, 13:47, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эй, не сметь подвергать сомнению божественность сана А ну, быстро сделал три ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.111, пох, 15:48, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эй, не сметь подвергать сомнению божественность сана! А ну, быстро сделал три
    > раза ку!

    Я и не три делал - у меня под соседнюю стойку засосало как-то пачку документации. Нормально так приседали и кланялись - там и так рукой хер подлезешь.


     
  • 1.5, YetAnotherOnanym, 10:58, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Эх, забрать бы их всех в МЦСТ...
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 11:00, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    > Эх, забрать бы их всех в МЦСТ...

    Зачем? Чтобы они там покрылись плесенью? Пусть лучше найдут себе работу по специальности.

     
     
  • 3.12, MLP, 11:10, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Столько барбершопов не найдут
     
  • 2.16, Аноним, 11:20, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    Вам мало того, что их уволили?
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov, 11:39, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > Эх, забрать бы их всех в МЦСТ...
    >забрать

    В Главное Управление Лагерями по Импортозамещению?

     
  • 2.27, Аноним, 11:40, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    МЦСТ уже полностью переключилось на E2K
     
     
  • 3.34, DmA, 11:49, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а мне кажется в e2k очень много от спарка и очень мало от советского Эльбруса ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 12:06, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну т е МЦСТ-R последний был в 2007, позже только VLIW EPIC архитектуры ELBRUS ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, Аноним, 12:44, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >4-х и 8-миядерные

    9-вити иташка?

     
  • 2.35, DmA, 11:50, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Эх, забрать бы их всех в МЦСТ...

    сразу в сталинские шарашки

     
     
  • 3.60, пох, 13:02, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    пленные немцы в отличие от наших на обращение не жаловались - читайте историю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Аноним, 13:56, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты про тех 171 пленных немцев 187 , которые 171 Аполлоны 187 запускали А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.116, пох, 16:12, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты про тех «пленных немцев», которые «Аполлоны» запускали? А причём
    > тут Р-1?

    потому что она - точная копия Фау. А пленные немцы сделали по ее мотивам Г-1. Г - Греттруп.
    В историю ракетостроения он не вошел, но и на жизнь в НИИ, по-моему, никаких оснований жаловаться не имел - интересная работа, неплохие по тем временам условия, инженеры сана должны обзавидоваться.

     
  • 1.8, Раньше был я плохиш теперь я кибальчиш, 11:02, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вся команда теперь пополнит ряды разработчиков Linux, FreeBSD.
     
     
  • 2.14, Vall, 11:14, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Illumos же
     
     
  • 3.29, Andrey Mitrofanov, 11:41, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Illumos же

    "Лосёнок маленький, на всех не хватит."

     
  • 2.61, пох, 13:04, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    microsoft ибо в гугле такие работать вряд ли смогут Денег, которые платят те... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Andrey Mitrofanov, 13:30, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они и так не знают, как избавиться от 100 тыс бездельников 03 07 2017 18 42 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.118, пох, 16:16, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они и так не знают, как избавиться от 100+ тыс. бездельников!

    то бездельники (что _своего_ было у нокии в момент продажи ms? Да нихренашеньки - чужой soc в китайском корпусе с чужим андроидом внутри - _своих_ разработчиков маемы и s.. они уволили сами! Одни эффективные и дикие жабисты), а то приличная команда, действительно делавшая уникальную вещь.
    Ну, тем, кто аппаратной частью занимался, наверное, разьве что в хепе... если у плохой дороги не наберется вакансий.

     
  • 1.13, Аноним, 11:11, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выложили бы все наработки по CPU SPARC на OpenCores, чтоб не кануло в лету.
     
     
  • 2.25, DmA, 11:39, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    патенты то на ПО и железо Оракле вряд ли отдаст, Оракл будущий патентный тролл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov, 11:49, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Э-э-э, простите, что-что I 12 12 2007 11 32 Sun перевел CPU Niagara 2 UltraSP... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 11:37, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Капитализм во всей красе Oracle, как и Microsoft - как антимидасы К чему не пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 11:39, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А, я понял Нужно воровать, как ворует OpenSource-дистрибутивы __социалистически... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 11:56, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    СССР был пионeром в космонаvтике и лидером в пилотируемых орбитальных станциях, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, A.Stahl, 12:15, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >был

    Был. Только очень давно и очень недолго.

     
     
  • 5.56, Аноним, 12:54, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сейчас кто лидер? Украина?
     
     
  • 6.58, A.Stahl, 13:00, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    США Слышал про такую страну Или в твоём регионе её иначе как потенциальный пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.64, Аноним, 13:07, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На батуте?
     
  • 7.65, Андрей, 13:17, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Эта та самая страна, которая до сих пор запускает свои космические ракеты на дви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.76, тоже Аноним, 13:51, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, ваши предки Рим спасли.
     
  • 8.84, Аноним, 14:43, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому и летают больше всех, что не смотрят, чьи там двигатели Покупают то, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.100, Аноним, 15:11, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если есть возможность собрать самому, то покупка никогда не будет экономически о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.107, Аноним, 15:31, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гениально. Две нобелевки по экономике этому анониму.
     
  • 10.112, тоже Аноним, 15:50, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как известно, есть возможность выращивать ананасы в оранжереях Петербурга.
    Правда, рынок такой продукции по тем ценам, которые окупят такое выращивание, оранжереи Петербурга полностью покрывают уже сейчас.
     
  • 8.120, пох, 16:25, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, да... Я слышал про Теслу, Маска и его ракету с вертикальной
    > посадкой.

    про протон тоже уже слышали? А масковская ракета-то выводит спутники - на орбиту, а не в тихий океан (туда даже уже при посадке перестала регулярно падать)

    > все там просто. А на советских двигателях будут они летать по

    я бы на вашем месте этим не особо гордился - поинтересуйтесь подробностями, что это за двигатель, кому принадлежат все права на него, и, самое занятное - во что его ставят.

    тогда и будете задвигать, о своих непревзойденных технологиях, удачно подошедших к ракетам со свалки опасного вторсырья.

     
  • 7.70, DmA, 13:36, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    а в нашем регионе кто-нибудь не строит планов по отражению агрессии со стороны Р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.79, Аноним, 13:57, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это та которая покупает чужие двигатели т к даже сворованный двигатель не могут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, Ыр2.0, 12:17, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ГПЛ связывает распространение бинарников и кода Если распространяется первое, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, DmA, 11:44, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    проклятые капиталисты считающие свои деньги, нет чтобы как мы кидать деньги из ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Crazy Alex, 11:55, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это да, до сих пор ругаюсь как в советском овощном на особо гнусные экземпляры... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, anonimus, 12:55, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Куда эти люди делись Их расстреляли В 90е-00е в колбасе мяса было не много, да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.75, DmA, 13:47, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    К сожалению многие кто заправлял при коммунизме и сейчас у кормушки находятся то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Аноним, 13:01, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А это потому что верхушка СССР жила по принципам капитализма и продавала всё хор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.80, anonimus, 14:19, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тем не менее в СССР я не видел бомжей, ни в Тамбове, ни Мичуринске, ни в Кишинёв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.83, Аноним, 14:42, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Их менты каждый вечер в ночлежки забирали Эти ночлежки вытрезвителями называлис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.92, Аноним, 14:58, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потомуч что была статья за бродяжничество ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 11:42, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > руководящие кадры

    В каком смысле руководящие? Менеджеры или Гуру?

     
  • 1.36, Аноним, 11:53, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С самого начала было ясно, что из всех продуктов Sun Oracle нужна была только J... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.86, Аноним, 14:44, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё фигня, кроме Java Да, в общем-то, Java - тоже фигня Oracle ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, abi, 12:04, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, мы получим обновленный ZFS.
     
     
  • 2.48, Andrey Mitrofanov, 12:18, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А вы это кто -- --Граждане, есть свиделели Вы свидетель Подойдите, буду... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, microsoft, 12:21, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    мы его давно уже получили, вам на open-zfs org с оракля ничего не получишь, пот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Andrey Mitrofanov, 12:23, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во, тут чувствуется рука автора успеха HPFS386 EXE А 46 совсем ненастоящий ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.87, анонимщик, 14:45, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Можно поподробнее. Это как-то связано с IBM и OS/2?
     
     
  • 5.96, Andrey Mitrofanov, 15:02, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно поподробнее. Это как-то связано с IBM и OS/2?

    Во ${ВСЁ}м виноват --- <внимательно читаем _ник_ предыдущего оратора>.

     
  • 2.93, Аноним, 14:58, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Надеюсь, мы получим обновленный ZFS.

    Да, прям в pussy.exe вам его встроят.

     
     
  • 3.95, Аноним, 15:00, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему не в десяточку с WSL ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.101, Andrey Mitrofanov, 15:13, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Надеюсь, мы получим обновленный ZFS.
    >> Да, прям в pussy.exe вам его встроят.
    > А почему не в десяточку с WSL?

    Ядра нет, FUSE-а нет, населена иди ^W энтузиастами.

     
  • 1.52, хрю, 12:40, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >около 2500 сотрудников

    Единственный вопрос, чего они там делали ?
    А так - давно уже все юниксы умерли. Тут продажники тяжёлого ентерпрайза год назад рассказывали - установки не на вынь/линукс в мировом маштабе - единичны, а в россии их нет вообще, так что в России и азии поддержка заявлены только на вынь и линух, хотя сборки есть вроде как для всего. Хотя в 2008 году это пАделие активно ставили на чпуксы под итаниумы (теперь мучаются с миграцией и поддержкой "золотого" железа).

     
  • 1.54, Дуплик, 12:45, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Туда ему и дорога. Вместе с IRIX, HP-UX, AIX и прочей мёртвой проприетарщиной.
     
  • 1.63, я, 13:06, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Linux выдавил солярку с рынка
     
  • 1.67, Аноним, 13:22, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenIndiana жива и ладно
     
     
  • 2.88, Аноним, 14:46, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > OpenIndiana жива? А... и ладно...

    /fixed

     
  • 1.68, Андрей, 13:29, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так же как и DEC Digital почит в бозе.

    Аминь!

     
  • 1.71, Аноним, 13:37, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Судя по ответам в соц сетях некоторые а их большинство уходят в игровую индустри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.89, Аноним, 14:47, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие игры Уроки учи, двоечник ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.81, Аноним, 14:28, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    R.I.P.
     
  • 1.82, Аноним, 14:31, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Люди остались без работы Достаточно важный проект не будет развиваться Все по ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.85, тоже Аноним, 14:43, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А в Киеве дядька, не будем забывать и об этом!
     
  • 2.91, Аноним, 14:48, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Зато у нас 100 видов колбасы и джинсы.

    И ни одного вида мозга.

     
  • 1.90, Аноним, 14:48, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть зaкапывать стюардессу не будут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.97, Аноним, 15:03, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну дык ясно что из 2500, как раз 90 и есть руководящий состав Сотня работников... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.98, Аномномномнимус, 15:04, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надеюсь перед тем как умереть они опубликуют код шифрования в ZFS
     
     
  • 2.102, Аноним, 15:13, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так получается и FreeBSD под колпаком?!!!
     
  • 2.104, exSun, 15:22, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надейтесь. Из оракла еще ничего и никогда не выходило наружу.
     
     
  • 3.110, Аноним, 15:48, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И что стоит гос аппарату надавить, чтобы получить все на блюдечке с голубой кае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.108, Ващенаглухо, 15:38, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где теперь их база будет нормально работать ?
    Ах да на AIX
     
     
  • 2.121, Oracle, 16:29, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где теперь их база будет нормально работать ?

    где-где - в  винде!

     

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