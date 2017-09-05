05.09.2017 10:43  Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris

Компания Oracle проводит очередные массовые увольнения сотрудников, занимавшихся платформой Solaris, процессорами SPARC и системами хранения (ZFS Storage Appliance). По неофициальным данным увольнения затронули около 2500 сотрудников. Несколько сотен работников, ранее вовлечённых в разработку Solaris не были уволены, но были переведены в другие команды, обеспечивающие сопровождение Linux-проектов Oracle.

По мнению Брайана Кантрилла (Bryan Cantrill), создателя системы динамической отладки DTrace, на этот раз проведённые сокращения достаточно глубоки, чтобы стать фатальными для платформы Solaris. В частности, развивающее Solaris подразделение потеряло около 90% персонала, в том числе сокращены все руководящие кадры.

Похожая информация об увольнении почти всех разработчиков Solaris также опубликована Дрю Фишером (Drew Fisher), разработчиком порта OpenStack для Solaris, и Саймоном Фиппсом (Simon Phipps), президентом организации Open Source Initiative (OSI), ранее руководившим направлением open source в компании Sun Microsystems.

Официально о сворачивании проекта Solaris пока не объявлено, но фактически увольнения свидетельствуют о прекращении разработки данной платформы. В качестве наиболее вероятного варианта дальнейшего развития событий отмечается практикуемое в Oracle "тихое забвение" проектов, при котором формально Solaris продолжает поддерживаться и сопровождение не прекращается, но развитие останавливается и разработка впадает в глубокую стагнацию.

Алан Коперсмит (Alan Coopersmith), входящий в управляющий совет проекта X.Org, указал, что его увольнения не затронули, он продолжает работать над следующим релизом Solaris и у него пока нет сведений об изменении планов разработки.



