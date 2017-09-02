The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.09.2017 23:12  Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.3.0

Проект GNU опубликовал новую версию web-браузера IceCat 52.3.0. Браузер построен на кодовой базе Firefox 52.0.2 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности.

В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и Spyblock (основан на Adblock Plus) для блокирования рекламы и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie.

По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor.

По сравнению с прошлой версией осуществлёна синхронизация с кодовой базой Firefox 52.3.0 ESR, дополнение https-everywhere обновлено до версии 5.2.21, а SpyBlock до версии 2.9.1. Удалено расширение с реализацией проигрывателя для Youtube, так как с Youtube больше нельзя работать без несвободного JavaScript. Добавлена коллекция из 9 дополнений, совместимых с LibreJS, в которую входят дополнения для загрузки из Google Docs и других сайтов при выключенном Javascript, а также дополнение для выявления скрытых HTML-блоков.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.0.2
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 45.5.1
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 38.8.0
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 38.3.0
  6. OpenNews: Обновление Firefox 55.0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icecat, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 23:26, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто, но когда его примут в дистрибутивы вроде Debian?
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:32, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что, ./configure && make && make install уже не умеем?
     
     
  • 3.3, Аноним, 23:41, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Для MacOS cd icecat-52 3 0 mkdir objdir mkdir -p browser branding unoffi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Анонистый калий, 00:25, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, мил человек. А сколько по времени собирается (какой проц @ частота)?
     
  • 3.4, Аноним, 23:59, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Умеем, но для этого надо ставить кучу зависимостей сборки и греть ноутбук нескол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 00:02, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    описание компиляции выше впринципе универсально и подходит для Linux на выходе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, Аноним, 00:17, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    mkdir local cd your-software-src configure --prefix local make ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, DerRoteBaron, 00:31, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В таком случае обычно помогут sudo apt build-dep icecat, а потом юзать checkinstall , на дебиане он вроде еще работает
     
  • 1.7, Анонистый калий, 00:24, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где чортова сборка под MacOS? Доколе?
     
  • 1.10, Аноним, 01:01, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как сделать такое в Chrome ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor