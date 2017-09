02.09.2017 23:12  Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.3.0

Проект GNU опубликовал новую версию web-браузера IceCat 52.3.0. Браузер построен на кодовой базе Firefox 52.0.2 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности. В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и Spyblock (основан на Adblock Plus) для блокирования рекламы и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie. По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor. По сравнению с прошлой версией осуществлёна синхронизация с кодовой базой Firefox 52.3.0 ESR, дополнение https-everywhere обновлено до версии 5.2.21, а SpyBlock до версии 2.9.1. Удалено расширение с реализацией проигрывателя для Youtube, так как с Youtube больше нельзя работать без несвободного JavaScript. Добавлена коллекция из 9 дополнений, совместимых с LibreJS, в которую входят дополнения для загрузки из Google Docs и других сайтов при выключенном Javascript, а также дополнение для выявления скрытых HTML-блоков.