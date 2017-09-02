02.09.2017 21:07  Релиз ReactOS 0.4.6

|
|
|
|1.5, Sluggard, 22:17, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Началась реализация движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС.
ReactOS настолько соответствует уровню новых винд, что ей нужен Shim, для совместимости с ПО под старые винды? Поди, уже к Win10 подбирается? ))
|
|
|
|2.12, Ordu, 23:08, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Я не знаю, но могу предположить, что разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP, чтобы заменить его на код, совместимый с win10. Было бы неплохо иметь все варианты в системе, а это требует системного подхода к проблеме, значит надо реализовать какой-то уровень обеспечения совместимости. А раз так, то почему бы не реализовать то, что есть в венде?
То есть, можно конечно #ifdef'ами, но как-то это несерьёзно.
|
|
|
|3.14, Sluggard, 23:25, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP
А есть такой код? Потому что совместимости у ReactOS как раз ни хрена нет, потому что нет работоспособности. :D
|
|
|
|4.18, Ordu, 23:38, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>> разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP
> А есть такой код? Потому что совместимости у ReactOS как раз ни
> хрена нет, потому что нет работоспособности. :D
Совместимости с вендой нихрена нет у hello-world. Ну, если ты задумаешься о том, что такое ноль совместимости, ты поймёшь это. У ReactOS совместимости явно не ноль.
|
|
|
|
|
|
|
|4.15, Sluggard, 23:27, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>Множеству пользователей Windows нужна альтернатива, которой является ReactOS
> Она научилась просто работать и уже принимает драйверы от видеокарт? Серьезно?!
Парень просто из 2032 года.
|