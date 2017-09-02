02.09.2017 21:07  Релиз ReactOS 0.4.6

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.6, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это шестой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (104 Мб) и Live-сборка (225 Мб, в zip-архиве 72 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: Добавлен драйвер для сетевой файловой системы NFS. Добавлены драйверы USBport и USBhub. Началась реализация драйверов RDBSS и RXCE, необходимых для обеспечения поддержки SMB в будущих выпусках. Импортирован базовый драйвер для TV-тюнеров. Повторно включён драйвер с реализацией UDFS, в котором решены ранее мешавшие применению взаимные блокировки. В драйверах CDFS, SCSI и HDAUDBUS устранены значительные ошибки и утечки памяти. В драйвер EXT2 перенесены изменения от проекта Ext3Fsd;

Началась реализация движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС. По умолчанию Shim пока отключен и требует явной активации в реестре;

В состав включена специальный вариант библиотеки NTDLL, в которой экспортируются некоторые функции NTDLL, специфичные для Vista и более новых выпусков;

Устранена серия проблем, мешавших использованию на реальном оборудовании при двойной загрузке ReactOS с другими ОС. Обеспечена более аккуратная работа с дисковыми разделами, не допуская повреждения структур списков разделов. В загрузчик добавлена возможность загрузки собственных вариантов сборок ядер и HAL-ов.

Подсистема печати по-прежнему ещё сырая, но в выпуске ReactOS 0.4.6 отмечен прогресс в реализации новых API и устранении ошибок, выявленных автоматизированными тестовыми наборами;

Добавлена базовая реализация утилиты Gflags;

Доработана возможность применения тем оформления для меню Старт и переключения между разными темами оформления. Устранены проблемы в Shell32, Comctrl32 и Browseui, что позволило обеспечить корректную работу тем в формате msstyle;

Обеспечено запоминание между перезапусками состояния настроек закрепления панели, скрытия пиктограмм и группировки типовых кнопок на панели;

Панель в Explorer теперь поддерживает изменение размера. Значительно улучшена работа адресной строки. Добавлена корректная обработка символических ссылок;

Обеспечена возможность центрирования, растягивания на весь экран или мозаичного размещения обоев на рабочем столе;

Увеличена надёжность работы с буфером обмена, решены связанные с ним многие проблемы;

Добавлен диалог подтверждения корректности смены разрешения экрана, снабжённый обратным таймером для отмены в случае отсутствия действий со стороны пользователя;

В менеджер приложений добавлены новые программы;

В системе управления памятью реализованы вызовы MiMapLockedPagesInUserSpace и MiUnmapLockedPagesInUserSpace. Устранены некоторые проблемы в системе управления памятью, ФС и ядре ntoskrnl, что позволило поднять общую стабильность системы. Также устранено несколько переполнений буфера, утечек памяти и логических ошибок, выявленных в результате тестирования в сервисе Coverity;

Реализована сетевая библиотека NETAPI и переработана реализация WinSock2;

Решена серия проблем с производительностью отрисовки и работой функций NtGDI;

Решены проблемы с отображением и замещением шрифтов. Переписан обработчик шрифтов GetFontFamilyInfoForSubstitutes. Обеспечена корректная работа с именами шрифтов, не включёнными в списки стилей;

Добавлена заглушка user.exe, необходимая для работы инсталлятора DirectX 9;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.9 и обновлены версии сторонних компонентов: rdesktop 1.83, FreeType 2.8.2, libsamplerate 1.0.9, libpng 1.6.29, libmpg123 1.25.0, mbedtls 2.4.2, libtiff 4.0.8, libtirpc из состава проекта nfs41.

По сравнению с прошлым выпуском добавлено более миллиона новых unit-тестов, оценивающих соответствие с поведением Windows. Общие число unit-тестов преодолело отметку в 14 миллионов, из которых завершаются ошибкой 18419 (0.129%);

Всего закрыто 399 отчётов об ошибках, из которых самая старая проблема (CORE-4107, невозможность зарегистрировать Firefox как браузер по умолчанию) оставалась неисправленной 8 лет. 300 отчётов помечены как исправленные, 37 как дубликаты, 32 как не требующие исправления, 16 как неполные и 14 как невоспроизводимые. 282 ошибки напрямую были связаны с ОС, 12 c online-сервисами ReactOS, 8 с тестовым набором, 4 со сборочной системой и 1 с RosApps.



