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02.09.2017 21:07  Релиз ReactOS 0.4.6

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.6, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это шестой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (104 Мб) и Live-сборка (225 Мб, в zip-архиве 72 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Добавлен драйвер для сетевой файловой системы NFS. Добавлены драйверы USBport и USBhub. Началась реализация драйверов RDBSS и RXCE, необходимых для обеспечения поддержки SMB в будущих выпусках. Импортирован базовый драйвер для TV-тюнеров. Повторно включён драйвер с реализацией UDFS, в котором решены ранее мешавшие применению взаимные блокировки. В драйверах CDFS, SCSI и HDAUDBUS устранены значительные ошибки и утечки памяти. В драйвер EXT2 перенесены изменения от проекта Ext3Fsd;
  • Началась реализация движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС. По умолчанию Shim пока отключен и требует явной активации в реестре;
  • В состав включена специальный вариант библиотеки NTDLL, в которой экспортируются некоторые функции NTDLL, специфичные для Vista и более новых выпусков;
  • Устранена серия проблем, мешавших использованию на реальном оборудовании при двойной загрузке ReactOS с другими ОС. Обеспечена более аккуратная работа с дисковыми разделами, не допуская повреждения структур списков разделов. В загрузчик добавлена возможность загрузки собственных вариантов сборок ядер и HAL-ов.
  • Подсистема печати по-прежнему ещё сырая, но в выпуске ReactOS 0.4.6 отмечен прогресс в реализации новых API и устранении ошибок, выявленных автоматизированными тестовыми наборами;
  • Добавлена базовая реализация утилиты Gflags;
  • Доработана возможность применения тем оформления для меню Старт и переключения между разными темами оформления. Устранены проблемы в Shell32, Comctrl32 и Browseui, что позволило обеспечить корректную работу тем в формате msstyle;
  • Обеспечено запоминание между перезапусками состояния настроек закрепления панели, скрытия пиктограмм и группировки типовых кнопок на панели;
  • Панель в Explorer теперь поддерживает изменение размера. Значительно улучшена работа адресной строки. Добавлена корректная обработка символических ссылок;
  • Обеспечена возможность центрирования, растягивания на весь экран или мозаичного размещения обоев на рабочем столе;
  • Увеличена надёжность работы с буфером обмена, решены связанные с ним многие проблемы;
  • Добавлен диалог подтверждения корректности смены разрешения экрана, снабжённый обратным таймером для отмены в случае отсутствия действий со стороны пользователя;
  • В менеджер приложений добавлены новые программы;
  • В системе управления памятью реализованы вызовы MiMapLockedPagesInUserSpace и MiUnmapLockedPagesInUserSpace. Устранены некоторые проблемы в системе управления памятью, ФС и ядре ntoskrnl, что позволило поднять общую стабильность системы. Также устранено несколько переполнений буфера, утечек памяти и логических ошибок, выявленных в результате тестирования в сервисе Coverity;
  • Реализована сетевая библиотека NETAPI и переработана реализация WinSock2;
  • Решена серия проблем с производительностью отрисовки и работой функций NtGDI;
  • Решены проблемы с отображением и замещением шрифтов. Переписан обработчик шрифтов GetFontFamilyInfoForSubstitutes. Обеспечена корректная работа с именами шрифтов, не включёнными в списки стилей;
  • Добавлена заглушка user.exe, необходимая для работы инсталлятора DirectX 9;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.9 и обновлены версии сторонних компонентов: rdesktop 1.83, FreeType 2.8.2, libsamplerate 1.0.9, libpng 1.6.29, libmpg123 1.25.0, mbedtls 2.4.2, libtiff 4.0.8, libtirpc из состава проекта nfs41.
  • По сравнению с прошлым выпуском добавлено более миллиона новых unit-тестов, оценивающих соответствие с поведением Windows. Общие число unit-тестов преодолело отметку в 14 миллионов, из которых завершаются ошибкой 18419 (0.129%);
  • Всего закрыто 399 отчётов об ошибках, из которых самая старая проблема (CORE-4107, невозможность зарегистрировать Firefox как браузер по умолчанию) оставалась неисправленной 8 лет. 300 отчётов помечены как исправленные, 37 как дубликаты, 32 как не требующие исправления, 16 как неполные и 14 как невоспроизводимые. 282 ошибки напрямую были связаны с ОС, 12 c online-сервисами ReactOS, 8 с тестовым набором, 4 со сборочной системой и 1 с RosApps.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.reactos.org/project...)
  2. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.5
  3. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.4
  4. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.3
  5. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.2
  6. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos, windows, wine
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  • 1.1, Аноним, 21:22, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Ну вот теперь давайте ребятки, следущим шагом запилите cygwin  и wayland.
     
  • 1.2, A.Stahl, 21:23, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >399

    Эстетика важна даже в багтрекере. Вам нужно поработать над чувством прекрасного. Вот.

     
  • 1.3, Аноним, 21:52, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Это победа Осталось запилить WSL, и можно будет пользоваться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Anonim Anonimych, 22:13, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    10000 долларов и твоя мечта станет явью!
     
     
  • 3.17, Аноним, 23:31, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man сарказм
     
  • 1.5, Sluggard, 22:17, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Началась реализация движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС.

    ReactOS настолько соответствует уровню новых винд, что ей нужен Shim, для совместимости с ПО под старые винды? Поди, уже к Win10 подбирается? ))

     
     
  • 2.8, Аноним, 22:50, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Shim нужен для поддержки новых приложений, по умолчанию будет совместимость с XP... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Ordu, 23:08, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не знаю, но могу предположить, что разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP, чтобы заменить его на код, совместимый с win10. Было бы неплохо иметь все варианты в системе, а это требует системного подхода к проблеме, значит надо реализовать какой-то уровень обеспечения совместимости. А раз так, то почему бы не реализовать то, что есть в венде?
    То есть, можно конечно #ifdef'ами, но как-то это несерьёзно.
     
     
  • 3.14, Sluggard, 23:25, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP

    А есть такой код? Потому что совместимости у ReactOS как раз ни хрена нет, потому что нет работоспособности. :D

     
     
  • 4.18, Ordu, 23:38, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> разработчиков может напрягать выкидывание кода, который делает ReactOS совместимым с XP
    > А есть такой код? Потому что совместимости у ReactOS как раз ни
    > хрена нет, потому что нет работоспособности. :D

    Совместимости с вендой нихрена нет у hello-world. Ну, если ты задумаешься о том, что такое ноль совместимости, ты поймёшь это. У ReactOS совместимости явно не ноль.

     
  • 1.6, commiethebeastie, 22:27, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Первый скрин говорит о начале реализации сложной программы ping?
     
  • 1.7, Аноним, 22:29, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Топ ос, еще немного и можно будет свалить с винды.
     
  • 1.9, 2018 Year of Linux on Desktops, 22:52, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше бы в Вайн коммитили.
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:00, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучше для вас Множеству пользователей Windows нужна альтернатива, которой являе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, анонимус_б6_выпуск_3, 23:17, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Множеству пользователей Windows нужна альтернатива, которой является ReactOS

    и давно РеактОС является альтернативой? Она научилась просто работать и уже принимает драйверы от видеокарт? Серьезно?!

     
     
  • 4.15, Sluggard, 23:27, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Множеству пользователей Windows нужна альтернатива, которой является ReactOS
    > Она научилась просто работать и уже принимает драйверы от видеокарт? Серьезно?!

    Парень просто из 2032 года.

     
  • 2.19, axredneck, 00:24, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чем они и занимаются, насколько помню.
     
  • 1.11, Аноним, 23:07, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется, или у этой поделки нет будущего?
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:30, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да и настоящего с прошлым тоже. Бежит со всех ног, оставаясь на месте.
     
  • 1.20, Анонс, 00:47, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставил в VBOX. При запуске попросила выбрать язык системы. Выбрал русский - упала в синий экран. Инновации!
     

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