31.08.2017 09:51  Тестовые сборки полностью переработанного интерфейса Skype доступны для Linux

Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск Skype Preview для Linux, в котором предлагается оценить новую организацию интерфейса (по сути адаптация упрощённого мобильного клиента для рабочего стола). Приложение реализовано при помощи web-технологий и протокола WebRTC и собрано на базе платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, работающий только через централизованныей Web API на серверах Microsoft). Для загрузки доступны пакеты deb и rpm для 64-разрядных Ubuntu 14.04+, Debian 8.0+, openSUSE 13.3+ и Fedora 24+.

Две недели назад Skype Preview был предложен пользователям macOS и Windows, и вызвал достаточно бурную критику среди корпоративных пользователей, недовольных кардинальными изменениями и смещением в сторону "цветных смайликов" и обмена фотографиями в ущерб фукциональности (например, перестал работать фильтр звонков от неизвестных абонентов, недоступны статусы и урезаны функции редактирования записей в адресной книге). Из положительных изменений можно отметить появление в версии для Linux таких функций, как демонстрация содержимого экрана, групповые звонки и обмен фотографиями.