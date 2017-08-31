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31.08.2017 09:51  Тестовые сборки полностью переработанного интерфейса Skype доступны для Linux

Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск Skype Preview для Linux, в котором предлагается оценить новую организацию интерфейса (по сути адаптация упрощённого мобильного клиента для рабочего стола). Приложение реализовано при помощи web-технологий и протокола WebRTC и собрано на базе платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, работающий только через централизованныей Web API на серверах Microsoft). Для загрузки доступны пакеты deb и rpm для 64-разрядных Ubuntu 14.04+, Debian 8.0+, openSUSE 13.3+ и Fedora 24+.

Две недели назад Skype Preview был предложен пользователям macOS и Windows, и вызвал достаточно бурную критику среди корпоративных пользователей, недовольных кардинальными изменениями и смещением в сторону "цветных смайликов" и обмена фотографиями в ущерб фукциональности (например, перестал работать фильтр звонков от неизвестных абонентов, недоступны статусы и урезаны функции редактирования записей в адресной книге). Из положительных изменений можно отметить появление в версии для Linux таких функций, как демонстрация содержимого экрана, групповые звонки и обмен фотографиями.



  1. Главная ссылка к новости (https://answers.microsoft.com/...)
  2. OpenNews: На 1 июля запланировано прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux
  3. OpenNews: Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта
  5. OpenNews: В Skype 1.10 для Linux появилась ограниченная поддержка видеовызовов
  6. OpenNews: Бывшие инженеры Skype запустили новую защищённую коммуникационную систему
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: skype
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  • 1.1, Аноним, 09:57, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кто-то пробовал уже? А то 4.3.0 уже совсем отваливается.
     
     
  • 2.11, kknight, 10:25, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У меня 4.3 пока работает, правда проверял я только между Linux и Linux.
     
  • 2.13, Аноним, 10:29, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    5.4.0.1 Beta работает.
     
  • 2.67, Аноним, 13:03, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    4.3 прекрасно работает
     
  • 1.2, zloykakpes, 09:59, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    » Skype Preview delivers most of the great features of our next generation mobile experience
    Т.е. доработали мобильный клиент и вуаля, радуйтесь пользователи Linux?
     
     
  • 2.3, Sluggard, 10:00, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Судя по тексту новости, они пользователям всех ОС его предложили. )
     
  • 2.10, Аноним, 10:18, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Создается впечатление что у Microsoft нету денег, и они хотят сократить расходы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, VINRARUS, 11:43, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато меньше прямых дыр от M будет у пингвинов, запустить ещо скайп в огнепанде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, Аноним, 13:56, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну ну, сейчас хотят , помимо просто скриптов, целые языки программирования в бр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Sluggard, 10:01, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хоть бы скринов добавили, мелкомягкие удоды.
     
     
  • 2.38, VINRARUS, 11:43, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    web.skype.com
     
  • 1.5, anonimous, 10:03, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Кошмарно.
     
  • 1.6, Ilya Indigo, 10:05, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    > openSUSE 13.3+

    Для несуществующих версий и выше?

     
  • 1.7, Аноним, 10:12, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Сообщения в групповых конференциях разного цвета не реагируют на восприятия сооб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:12, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Реагируют > влияют.
     
  • 2.47, Ан, 12:12, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На мобилке этот апдейт прилетел Раздражали эти градиентики и потому переключил ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 10:18, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно уже умеет не парсить XML, тупо отображая пустое сообщение Что там с передач... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, SysA, 10:28, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Tox ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, J.L., 13:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Оно уже умеет не парсить XML, тупо отображая пустое сообщение? Что там
    >> с передачей файлов?
    >> И главный вопрос - какая есть альтернатива с нормальным интерфейсом и без
    >> упора на обмен стикерами?
    > Tox?

    суперноды ? не падающий мобильный клиент ? мультидевайсы ? настоящие оффлайнсообщения (через доверенные ноды) ?
    tox походу помер

     
  • 2.29, Аноним, 11:14, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Discord?
     
  • 2.41, QuAzI, 11:59, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Telegram вполне неплох и работает стабильно даже при плохой связи, не хватает то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.84, Аноним, 13:52, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как в нём создать аккаунт без номера телефона?
     
     
  • 4.97, slm33, 14:25, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никак
     
  • 3.90, AsukaLangleyfag, 14:14, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ща бы проприетарщину с централизацией менять на другой стул
     
  • 2.66, Аноним, 13:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ring.
     
  • 2.89, slm33, 14:13, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    wire → https://wire.com/

    От создателей скайпа, Open source, end-to-end шифрование...


     
     
  • 3.92, AsukaLangleyfag, 14:18, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://github.com/wireapp/wire-server/issues/2 - когда закроют, тогда и говорите про опенсорс, а пока открыт только клиент и какие-то части сервера.
     
     
  • 4.104, Crazy Alex, 14:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плюс централизованное. Зачем?
     
     
  • 5.110, AsukaLangleyfag, 14:51, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну они там над федеративностью работают вроде как, но пока это лишь обещания.
     
  • 3.103, Andrey Mitrofanov, 14:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > wire →
    > От создателей скайпа,

    IPO и продажа микрософту -- когда?  Всё по плану, инвесторы довольны?

    > Open source, end-to-end шифрование...

    Нет в Debian-е?  Точно "open-source", а cant-touch-this?

     
     
  • 4.112, AsukaLangleyfag, 14:53, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Емнип они исходники клиента открыли только тогда когда им дали понять что продать это детище не получится.
     
  • 1.14, Baz, 10:31, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Отказался от скайпа и что-то не испытываю дискомфорта, другое дело корпоративщики...
     
     
  • 2.15, Пользователь Debian, 10:36, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Slack.  Там всё есть, включая звонки, которые работают в обчыном хромиуме.
     
     
  • 3.16, Baz, 10:40, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам в ветку 1.9, мне кажется.
     
  • 2.22, Аноним, 10:50, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только telegram.org
     
  • 1.17, Аноним, 10:40, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    на линуксе электронный скайп некорректно показывает код в сообщении А фразы в т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 11:18, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Попробуй его кормить тегами А то может там и инжекшнов навалом, представляешь с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Нанобот, 13:08, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    обычный баг, в бета-версиях всегда так... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.115, eisaev, 14:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот баг - ровестник веб-версии. Майкрософту всё равно, а тема о данной проблеме на старом форуме скайпового сообщества ушла в небытие вместе со сменой самого форума.
     
  • 1.18, iPony, 10:45, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Хоть и скайпом никогда не пользовался, и не собираюсь, но выглядит вполне секси ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Клыкастый, 10:47, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    (поперхнулся кофе)
    ты ж это для глума, верно?
     
     
  • 3.31, Аноним, 11:20, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он i-нутый судя по нику А у них очень специфичные понятия об этом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Аноним, 13:07, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > специфичные iPony-ятия

    пофиксил

     
  • 3.61, Аноним, 12:47, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Человек-айпадоножка.
     
     
  • 4.64, Andrey Mitrofanov, 12:56, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Человек-айпадоножка.

    йапалокопытное

     
  • 1.20, 123, 10:49, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Всё хуже и хуже. Вайбер в принципе тоже уродство, ФБ мессенджеры неудобны, Телеграм кое-как ещё.
     
     
  • 2.65, freehck, 12:59, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поддерживаю Телеграм просто работает , скайп же глючит нещадно 1 Инвайты от ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.71, rshadow, 13:11, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да эта ржачная тема Все время пытаются что-то придумать вместо обычного списка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, llolik, 10:49, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    C видео как-то сходу не заладилось
    http://imgur.com/A909ECt
     
  • 1.23, Аноним, 10:52, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Уроды, владельцев 32-битных linux-систем опрокинули Теперь моя мамка не сможет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 11:21, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хороший повод перейти на что-нибудь типа телеграмма, чтоли Или вообще жабир как... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, ad3pt, 10:54, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня эта новая версия роняет Иксы :(
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xorg/+bug/1714122
     
     
  • 2.69, Аноним, 13:08, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не удивительно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, A.Stahl, 10:56, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне недавно понадобилось выйти на связь по скайпу, так оказывается ничего устанавливать не нужно. У них веб-морда есть. Зашёл на сайт, вёл логин-пароль и всё готово.
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:04, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как так-то А как же два дня пердолинга и напилинга, километры соплей и тонны от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, anana, 11:32, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, всё на месте Заходишь с мобильного устройства на web-сайта и ВСЁ - установ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Аноним, 12:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А зачем, если мобильным пользователям предлагается приложение Дизайнеры-то как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.102, ryoken, 14:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне недавно понадобилось выйти на связь по скайпу, так оказывается ничего устанавливать
    > не нужно. У них веб-морда есть. Зашёл на сайт, вёл логин-пароль
    > и всё готово.

    К лешему все эти г+вна (скУйп ватсап мордокнига телеФраг и к.). ICQ + email! (..да и ICQ в идеале тоже к лешему.)

     
  • 1.27, Аноним, 11:09, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уродско как-то выглядит
     
  • 1.28, deadfood, 11:10, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    омерзительно выглядит
     
  • 1.33, Аноним, 11:23, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под какой виртуалкой лучше запускать этот троян?
     
  • 1.34, Дуплик, 11:25, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Смешно, но это связка работает быстрее, чем C и Qt, по скайпу это особенно зам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Anonimus, 11:40, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Шутки шутишь?
     
     
  • 3.76, НяшМяш, 13:34, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Паника перед началом учебного года - цветы купить, бант погладить.
     
  • 1.39, Аноним, 11:48, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    каждой программе по браузеру! так победим!
     
     
  • 2.42, Аноним, 12:00, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гигабайты оперативки нужно же куда-то утилизировать.
     
     
  • 3.44, Аноним, 12:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Нестабильность API вынуждает делать программы через прослойку, которая умеет рис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, пох, 12:40, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    ахренеть X11 существует под 30 лет, alsa, xv - минимум пятнадцать, v4l2, ну о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, Аноним, 12:51, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Покажи хоть одно графическое приложение, написанное под голый x11 без использова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.75, нах, 13:28, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    под голый x11 программировать немного муторно Без использования перечисленных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.101, Аноним, 14:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно Поэтому его никто не использует напрямую А то, что используют, имеет не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.106, Crazy Alex, 14:43, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочти ещё раз - он и говорит, что Gimp У у него прослойками пользуется.

    Кстати, этот "нестабильный API" Gtk2 тоже лет десять продержался как минимум. не говоря о том, что проприетарщине, которая один хрен статически линкуется, это всё вообще не особо важно - взяли удобную для себе версию и сидите на ней.

     
  • 4.95, AsukaLangleyfag, 14:20, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >нестабильность API

    простите, ЧТО? У культей после Qt5 совместимость не ломалась, только новые плюшки завозят, а их можно и не юзать.

     
  • 3.55, Нергалимус, 12:27, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В browser storage local можно https bugzilla mozilla org show_bug cgi id 1371... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, anon3000, 11:50, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    У кого-нибудь есть версии того, зачем MS пытается выгнать всех пользователей из скайпа? У них вполне неплохо получается!
     
     
  • 2.43, Аноним, 12:00, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Skype Preview - предварительная тестовая версия Критика по сути минимальна и ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, QuAzI, 12:05, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В последнее время их стабильные версии на винде всё чаще стабильно не работают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 12:13, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В последнее время Всем известно Думаю не нужно объяснять Каждый раз когда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, Аноним, 13:13, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А какие тут могут быть факты Ссылка на публичный багтрекер ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.80, QuAzI, 13:42, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Таких сбоев было несколько http://korrespondent.net/tech/technews/3863308-v-Skype-proyzoshel-hlobalnyi-s , гуглятся, кажется (ИМХО!), не сложно.
    Если вы в танке и всё прошло мимо вас, это не значит, что остальные тоже в танке. Обмазались тут самыми лучшими файлообменниками...
     
     
  • 6.98, Аноним, 14:29, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Предъява В последнее время их стабильные версии на винде всё чаще стабильно не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.50, xxxx, 12:16, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Майкрософт
    > всё вылизано и отлажено

    лооол

     
  • 3.53, Ан, 12:24, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так вылизано, что у них сейчас регулярно какие-то проблемы с серверами случаются... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Аноним, 12:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Мне кажется Мне вспоминается Это похоже А по делу есть что сказать С ц... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Ан, 13:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если вы страус, то продолжайте дальше сувать голову в песок.
    https://heartbeat.skype.com/
     
  • 5.79, НяшМяш, 13:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нефиг делать.
    https://heartbeat.skype.com/
    Только за август - 4 отказа. В июле так вообще один раз почти сутки скайп не логинился. Как-то неправильно для большой компании и старого, давно отлаженного продукта, так позориться.
     
  • 2.60, пох, 12:41, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    не пользователей, а пыонэров сопливых У пользователей скайпа под виндой - все х... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, QuAzI, 13:45, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да! Никакого элекрона! Просто регулярно сообщения не доходят по несколько часов и скайп не может подключиться. Но мордование серверов приложения же никак не влияет на пользователей винды. Особенно если им драйвера от сетевухи не давать =)
     
  • 1.49, Celcion, 12:13, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О, Боже... Это угрёбище потащили уже на десктопные клиенты... Видимо, им не хватило, что пользователи мобильной версии проблевались и утопили в отрицательных отзывах. Караван идет, чо...
     
  • 1.51, vitalif, 12:19, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И ЧЕРВЯКИ везде ползают, ЧЕРВЯКИ
     
  • 1.52, saahriktu, 12:23, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обновил слакбилд: https://github.com/saahriktu/saahriktu-slackbuilds/tree/master/skypeforlinux-6 .
     
     
  • 2.72, Аноним, 13:12, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, отправил в СИЗИФ.
     
  • 2.114, commiethebeastie, 14:54, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты же не пользуешься гуем?
     
  • 1.54, Аноним, 12:25, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на поиск в истории сообщений они забили А есть поиск в истории сообщени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.82, QuAzI, 13:46, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть
     
  • 1.56, Singularity, 12:30, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они таки перетащили этот отвратительный интерфейс с мобилок, ужос.
     
  • 1.57, Аноним, 12:32, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    линуксоиды и таком урады. Пароли хоть научился запоминать?
     
  • 1.74, Sluggard, 13:15, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, в скайпе в чатах появилась уже возможность писать на конкретный ник, кликнув по нему? Чтоб как-то для адресата выделялось это.
     
     
  • 2.83, QuAzI, 13:50, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.93, Andrey Mitrofanov, 14:20, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, в скайпе в чатах появилась уже возможность писать на конкретный ник,
    > кликнув по нему? Чтоб как-то для адресата выделялось это.

    Они всё ещё хотят IRC.  Сани- https://xkcd.com/1782/ тары! https://xkcd.ru/1782/

     
     
  • 3.109, Sluggard, 14:49, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IRC у нас и без них есть.
    ПО второму линку 404.
     
  • 1.86, Ring, 14:00, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем это гoвно, когда есть Ring? На работе в команде из 16 человек давно перешли на Ring - все работает, групповые чаты, войс, видео. Релиз в июле как раз был. Есть еще мелкие баги, но совершенно не мешает работе. По сравнению со скайпом - небо и земля. И никаких майоров.

    https://ring.cx/

     
     
  • 2.87, 312342, 14:08, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    > И никаких майоров.

    Вы так считаете?


     
  • 2.105, pztrn, 14:38, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это когда там групповые чаты появились?
     
  • 1.88, Sluggard, 14:12, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновился. Выглядеть всё стало ещё дерьмовее, чем было (хотя казалось бы — куда уж), но слегка добавилось возможностей (галерея в чатах, список заблокированных в настройках, сворачивание списка контактов до ширины значков, переименование контактов).
    Что ж, поглядим.
     
  • 1.91, Sluggard, 14:15, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О, блин, ещё возможность «лайкать» сообщения добавили. Самая нужна фича, блин! Теперь-то заживём!
     
  • 1.94, Sluggard, 14:20, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сортировать контакты в ростере можно только по параметрам Время/Непрочитанные/Активные. Офигеть, логично. Где сортировка по алфавиту, идиоты?!
     
  • 1.96, port20031, 14:23, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Доброго времени ))))
    Федора 24 - не запускается ((( , что кто подскажет ?
    5.4.0.1 Beta работает.
     
  • 1.99, Аноним, 14:30, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ждём ебилды
     
  • 1.100, Аноним, 14:30, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из положительных изменений можно отметить появление в версии для Linux таких ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.107, Аноним, 14:44, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    - Дорогая, я дома Что у нас на ужин - Пельмени Только они переваренные - К... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.108, Аноним, 14:45, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > openSUSE 13.3+

    Но его не было.

     
  • 1.111, Аноним, 14:52, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы научили "это" работать через прокси (а то лезет во все щели как...)
     
  • 1.113, Аноним, 14:54, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У кого-нибудь имеется положительный опыт того, как заставить последние версии Sk... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.116, Andrey Mitrofanov, 14:57, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У кого-нибудь имеется положительный опыт того, как заставить последние версии Skype работать
    > через прокси?

    Нет, конечно. _Ни один_ пользователь микрософта не проходит ценз пользования каким ни то соксифаером.

     

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