31.08.2017 09:51  Тестовые сборки полностью переработанного интерфейса Skype доступны для Linux

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|1.2, zloykakpes, 09:59, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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» Skype Preview delivers most of the great features of our next generation mobile experience
Т.е. доработали мобильный клиент и вуаля, радуйтесь пользователи Linux?
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|3.77, J.L., 13:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Оно уже умеет не парсить XML, тупо отображая пустое сообщение? Что там
>> с передачей файлов?
>> И главный вопрос - какая есть альтернатива с нормальным интерфейсом и без
>> упора на обмен стикерами?
> Tox?
суперноды ? не падающий мобильный клиент ? мультидевайсы ? настоящие оффлайнсообщения (через доверенные ноды) ?
tox походу помер
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|3.103, Andrey Mitrofanov, 14:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> wire →
> От создателей скайпа,
IPO и продажа микрософту -- когда? Всё по плану, инвесторы довольны?
> Open source, end-to-end шифрование...
Нет в Debian-е? Точно "open-source", а cant-touch-this?
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|3.115, eisaev, 14:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Этот баг - ровестник веб-версии. Майкрософту всё равно, а тема о данной проблеме на старом форуме скайпового сообщества ушла в небытие вместе со сменой самого форума.
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|1.25, A.Stahl, 10:56, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне недавно понадобилось выйти на связь по скайпу, так оказывается ничего устанавливать не нужно. У них веб-морда есть. Зашёл на сайт, вёл логин-пароль и всё готово.
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|2.102, ryoken, 14:33, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Мне недавно понадобилось выйти на связь по скайпу, так оказывается ничего устанавливать
> не нужно. У них веб-морда есть. Зашёл на сайт, вёл логин-пароль
> и всё готово.
К лешему все эти г+вна (скУйп ватсап мордокнига телеФраг и к.). ICQ + email! (..да и ICQ в идеале тоже к лешему.)
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|8.106, Crazy Alex, 14:43, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Прочти ещё раз - он и говорит, что Gimp У у него прослойками пользуется.
Кстати, этот "нестабильный API" Gtk2 тоже лет десять продержался как минимум. не говоря о том, что проприетарщине, которая один хрен статически линкуется, это всё вообще не особо важно - взяли удобную для себе версию и сидите на ней.
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|3.81, QuAzI, 13:45, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да! Никакого элекрона! Просто регулярно сообщения не доходят по несколько часов и скайп не может подключиться. Но мордование серверов приложения же никак не влияет на пользователей винды. Особенно если им драйвера от сетевухи не давать =)
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|1.49, Celcion, 12:13, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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О, Боже... Это угрёбище потащили уже на десктопные клиенты... Видимо, им не хватило, что пользователи мобильной версии проблевались и утопили в отрицательных отзывах. Караван идет, чо...
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|1.86, Ring, 14:00, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Зачем это гoвно, когда есть Ring? На работе в команде из 16 человек давно перешли на Ring - все работает, групповые чаты, войс, видео. Релиз в июле как раз был. Есть еще мелкие баги, но совершенно не мешает работе. По сравнению со скайпом - небо и земля. И никаких майоров.
https://ring.cx/
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|1.88, Sluggard, 14:12, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Обновился. Выглядеть всё стало ещё дерьмовее, чем было (хотя казалось бы — куда уж), но слегка добавилось возможностей (галерея в чатах, список заблокированных в настройках, сворачивание списка контактов до ширины значков, переименование контактов).
Что ж, поглядим.
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