30.08.2017 09:21  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.3, предлагающего десктоп-окружение Moksha

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|1.1, Пох, 09:30, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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страшненько
а в чем смысл в 2017 ограничивать себя размером CD болванки? это во времена, когда на ноутбуках бывает нет привода вообще, а на десктопах оно тоже не особо нужно. Особенно после недавних статьях о проблемах с CD/DVD.
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|2.9, нах, 10:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–2 +/–
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> а в чем смысл в 2017 ограничивать себя размером CD болванки?
в поддержке старой вполне "пригодной для десктопа" техники, которую многие еще лет десять будут использовать. Для более новой есть образ большего размера, разумеется.
> это во времена, когда на ноутбуках бывает нет привода вообще
вот страдалец-то... оный привод обошелся мне в $20, и нужен один на все ноутбуки (впрочем, и сервера тоже, нет ничего унылее забитого пылищей веков встроенного слим-cd сервера).
А "проблемы" ваши высосаны из пальца. Вот намотать вирусню на "закрытую" болванку - невозможно, в отличие от любимых всеми флэшек.
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|3.22, Пох, 14:38, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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если уж говорить про старые то не все поддерживают загрузку с USB, не у всех есть USB2.0
по USB1 что-либо загружать удовольствие ниже среднего.
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|3.10, A.Stahl, 10:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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TR-DOS ещё лучше. BSD для хипстеров-торопыг, которых хлебом не корми, дай обмазаться новыми технологиями просто потому что они новые.
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|3.13, mumuherasym, 10:57, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> BSD.
stavit dolgo...len...pochemu by im installer ne sdelatb tipa Calamares ;D ili svoe kakoe nibudb guano ;D a-la BSD installer GUEvyi
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