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30.08.2017 09:21  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.3, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Подготовлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.3, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4.x основана на Ubuntu 16.04 LTS.

Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (728 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (713 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.4 Гб). В новом выпуске обновлены версии пакетов, задействовано ядро Linux 4.11, набор библиотек EFL 1.19.1, эмулятор терминала Terminology 1.1.0 и просмотрщик фотографий Ephoto 1.5.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.bodhilinux.com/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.2, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  4. OpenNews: Новая версия дистрибутива Bodhi Linux 4.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Bodhi Linux 2.2.0 с окружением на основе Enlightenment E17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bodhi
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  • 1.1, Пох, 09:30, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    страшненько
    а в чем смысл в 2017 ограничивать себя размером CD болванки? это во времена, когда на ноутбуках бывает нет привода вообще, а на десктопах оно тоже не особо нужно. Особенно после недавних статьях о проблемах с CD/DVD.
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:41, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А что за проблемы такие?
     
     
  • 3.6, Пох, 10:19, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    https://geektimes.ru/post/285884/
     
  • 2.9, нах, 10:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    > а в чем смысл в 2017 ограничивать себя размером CD болванки?

    в поддержке старой вполне "пригодной для десктопа" техники, которую многие еще лет десять будут использовать. Для более новой есть образ большего размера, разумеется.

    > это во времена, когда на ноутбуках бывает нет привода вообще

    вот страдалец-то... оный привод обошелся мне в $20, и нужен один на все ноутбуки (впрочем, и сервера тоже, нет ничего унылее забитого пылищей веков встроенного слим-cd сервера).

    А "проблемы" ваши высосаны из пальца. Вот намотать вирусню на "закрытую" болванку - невозможно, в отличие от любимых всеми флэшек.

     
     
  • 3.22, Пох, 14:38, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    если уж говорить про старые то не все поддерживают загрузку с USB, не у всех есть USB2.0
    по USB1 что-либо загружать удовольствие ниже среднего.
     
     
  • 4.23, Sluggard, 17:06, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И на всём вышеперечисленном хламе безусловно нужен свежий дистр.
     
  • 2.17, Аноним, 13:24, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    То есть до статей никто не знал, что болванки дохнут через год-два ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, _, 19:00, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня 15-ти летние читаются. Повезло?
     
  • 3.28, Аноним, 19:22, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    От болванке к болванке У меня некоторые до сих пор живы и отлично читаются, а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:39, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пробовал я предыдущую версию на старом ПК запустить, ад На одном запустилось с ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, trolleybus, 09:54, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже не первый раз так - сокращенный образ ну очень намного меньше обычного
     
  • 1.5, mimocrocodile, 10:16, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что лучше Bodhi или Budgie?
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    BSD.
     
     
  • 3.10, A.Stahl, 10:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    TR-DOS ещё лучше. BSD для хипстеров-торопыг, которых хлебом не корми, дай обмазаться новыми технологиями просто потому что они новые.
     
     
  • 4.21, Аноним, 14:05, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    AMiGA OS еще лучше trd-dos !
     
  • 3.13, mumuherasym, 10:57, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > BSD.

    stavit dolgo...len...pochemu by im installer ne sdelatb tipa Calamares ;D ili svoe kakoe nibudb guano ;D a-la BSD installer GUEvyi

     
  • 2.11, mumuherasym, 10:54, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    I to i drugoe ne tort ;D
     
  • 2.20, Degenerator, 14:02, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    bunsenlabs
     
  • 1.8, Максим, 10:25, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мордва оценят=) Региону 13 привет)
     
     
  • 2.15, Аноним, 10:59, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Все мы немножко мордва
     
  • 1.14, Аноним, 10:58, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Качал прошлый полный образ Запустил, итог это только для англоговорящих, как п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 13:27, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > как поставить русскую раскладку я не
    > понял

    man setxkbmap

     
  • 1.16, Аноним, 11:34, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что в нём хорошего Кроме того, что кто-то обиделся и сделал свой легковесный ди... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, jOKer, 13:48, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Посмотрел как они рекомендуют ставить свою мокшу на сабайон ( http://linux.x10host.com/blog/index.php/2015/11/04/running-moksha-under-sabay )... не, я _так_ себе ее на генту ставить не буду!
     
     
  • 2.24, Sluggard, 17:08, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему «они рекомендуют», если по ссылке вверху страницы написано «Sabayon Blog»?
     
  • 1.25, Тот_Самый_Анонимус, 17:24, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >поставляемого с десктоп-окружением Moksha

    Изя одобряэ.

     
     
  • 2.26, Еще один аноним, 17:44, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это больше сюда
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мокша_(философия)
     

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