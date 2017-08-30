30.08.2017 09:21  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.3, предлагающего десктоп-окружение Moksha

> а в чем смысл в 2017 ограничивать себя размером CD болванки?

в поддержке старой вполне "пригодной для десктопа" техники, которую многие еще лет десять будут использовать. Для более новой есть образ большего размера, разумеется.

> это во времена, когда на ноутбуках бывает нет привода вообще

вот страдалец-то... оный привод обошелся мне в $20, и нужен один на все ноутбуки (впрочем, и сервера тоже, нет ничего унылее забитого пылищей веков встроенного слим-cd сервера).

А "проблемы" ваши высосаны из пальца. Вот намотать вирусню на "закрытую" болванку - невозможно, в отличие от любимых всеми флэшек.

