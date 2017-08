29.08.2017 20:52  Доступна Android-версия bitmessage-клиента Pechkin

> Я правильно понимаю, что чем популярнее эта сеть, тем у нее все

> больше проблем с прожорливостью и производительностью? Тобишь она сама себя изживет

> на миллионе пользователей. Все верно! Но, слава опеннету, автор протокола видмо успел таки прочитать комментарий и оперативно внести поправки:

https://bitmessage.org/bitmessage.pdf (whitepaper)

> 4. Scalability

> If all nodes receive all messages, it is natural to be concerned about the system’s scalability.

> To address this, we propose that after the number of messages being sent through the Bitmessage network reaches a

> certain threshold, nodes begin to self‐segregate into large clusters or streams. Users would start out using

> only stream 1. The stream number is encoded into each address. Streams are arranged in a hierarchy.

