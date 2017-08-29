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29.08.2017 20:52  Доступна Android-версия bitmessage-клиента Pechkin

Подготовлен первый выпуск Pechkin для платформы Android. В рамках проекта Pechkin развивается клиент для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети Bitmessage, которая использует похожие на Bitcoin принципы построения распределённой шифрованной цепочки блоков, но вместо хранения информации о денежных транзакциях, ориентирована на пересылку сообщений. При разработке клиента Pechkin основной упор делается на простоту использования и малое потребление ресурсов. Код написан на языке java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Сообщения в Bitmessage рассылаются широковещательно, но только получатель может расшифровать адресованное ему сообщение. Адресат не указывается, поэтому каждый участник получает все сообщения в сети и пытается расшифровать каждое сообщение и если сообщение адресовано ему, то расшифровка удаётся и в хранилище сообщений добавляется подтверждение получения. Если сообщение не было расшифровано в течение двух дней, оно удаляется из распределённого хранилища.

Версия для Android не требует внешнего сервера в отличии от bitmessage-клиента bitseal. Вычисления PoW реализовано на языке С. Из ограничений отмечаются отсутствие поддержки режима сервера и bitmessage-адресов младше v3. При первом запуске желательно подключится через wifi и подключить зарядку для минимизации процесса первоначальной загрузки. Также состоялся релиз 0.3.1 десктоп-версии Pechkin, в которой добавлена генерации установщика для Windows и обеспечена упаковка в архив для Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск bitmessage-клиента Pechkin 0.3
  3. OpenNews: Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2
  4. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
Автор новости: Aleksandr Fenenko
Тип: Программы
Ключевые слова: pechkin, bitmessage
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  • 1.1, grayich, 23:06, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома (с)
     
  • 1.2, Аноним, 23:08, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Будем майнить сообщения
     
  • 1.3, rshadow, 23:23, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что чем популярнее эта сеть, тем у нее все больше проблем с прожорливостью и производительностью? Тобишь она сама себя изживет на миллионе пользователей.
     
     
  • 2.4, grayich, 23:40, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Тобишь она сама себя изживет на миллионе пользователей.

    раньше

    к тому-же проблема с сообщениями остаётся, никто не мешает их все сохранять, а расшифровка.. вопрос времени, есть приличная вероятность в ближайшем будущем большого скачка в производительности компов, что современные алгоритмы криптографии множит на нуль.


     
  • 2.5, Аноним84701, 23:59, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Я правильно понимаю, что чем популярнее эта сеть, тем у нее все
    > больше проблем с прожорливостью и производительностью? Тобишь она сама себя изживет
    > на миллионе пользователей.

    Все верно! Но, слава опеннету, автор протокола видмо успел таки прочитать комментарий и оперативно внести поправки:
    https://bitmessage.org/bitmessage.pdf (whitepaper)
    > 4.   Scalability
    >  If all nodes receive all messages, it is natural to be concerned about the system’s scalability.
    > To address this, we propose that after the number of messages being sent through the Bitmessage network reaches a
    > certain threshold, nodes begin to self‐segregate into large clusters or streams. Users would start out using
    > only stream 1. The stream number is encoded into each address. Streams are arranged in a hierarchy.
    >

     
     
  • 3.9, JL2001, 02:26, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> we propose that after the number of messages being sent through the Bitmessage network reaches a
    >> certain threshold, nodes begin to self‐segregate into large clusters or streams. Users would start out using
    >> only stream 1. The stream number is encoded into each address. Streams are arranged in a hierarchy.

    а в tox уже таки реализовали доверенные суперноды или проект вообще сдох ?

     
  • 1.6, Денис, 00:21, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "основной упор делается на простоту использования и малое потребление ресурсов. Код написан на языке java". Нда... Фееричный Оксюморон.
     
     
  • 2.12, Аноним, 05:40, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    При востребованности и нормальной архитектуре переписать узкое место на NDK не б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 00:53, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в pybitmessage - на opencl A mali умеет в opencl ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 02:21, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Печкин

    Точно так же стучит на всяких мальчиков "куда надо"?

     
     
  • 2.10, Аноним, 02:32, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а у вас фольгированная шапочка с головы сползла
     
     
  • 3.11, grayich, 02:42, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    так ведь экранирует же.. факт

     
  • 1.13, Аноним, 06:35, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эта пять ... весь текст скрыт [показать]
     

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