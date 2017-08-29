29.08.2017 20:52  Доступна Android-версия bitmessage-клиента Pechkin

Подготовлен первый выпуск Pechkin для платформы Android. В рамках проекта Pechkin развивается клиент для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети Bitmessage, которая использует похожие на Bitcoin принципы построения распределённой шифрованной цепочки блоков, но вместо хранения информации о денежных транзакциях, ориентирована на пересылку сообщений. При разработке клиента Pechkin основной упор делается на простоту использования и малое потребление ресурсов. Код написан на языке java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Сообщения в Bitmessage рассылаются широковещательно, но только получатель может расшифровать адресованное ему сообщение. Адресат не указывается, поэтому каждый участник получает все сообщения в сети и пытается расшифровать каждое сообщение и если сообщение адресовано ему, то расшифровка удаётся и в хранилище сообщений добавляется подтверждение получения. Если сообщение не было расшифровано в течение двух дней, оно удаляется из распределённого хранилища.

Версия для Android не требует внешнего сервера в отличии от bitmessage-клиента bitseal. Вычисления PoW реализовано на языке С. Из ограничений отмечаются отсутствие поддержки режима сервера и bitmessage-адресов младше v3. При первом запуске желательно подключится через wifi и подключить зарядку для минимизации процесса первоначальной загрузки. Также состоялся релиз 0.3.1 десктоп-версии Pechkin, в которой добавлена генерации установщика для Windows и обеспечена упаковка в архив для Linux.



