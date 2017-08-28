28.08.2017 09:40  Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0

Состоялся выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0, построенного на пакетной базе Raspbian и предназначенного для организации полноэкранных слайдшоу или видеодемонстраций с использованием плат Raspberry Pi. Например, Raspberry Slideshow может применяться для создания информационных панелей, цифровых фоторамок, электронных вывесок и различных конструкций для показа рекламы. Размер загрузочного образа 573 Мб.

Функции дистрибутива сводятся к организации периодического показа изображений или видео, предельно упрощая при этом процесс настройки и сопровождения - достаточно подключить к плате USB Flash с мультимедийными материалами или текстовым файлом, содержащим ссылки для загрузки файлов по сети (поддерживается загрузка через SMB, Web, FTP), после чего загрузить Raspberry Pi с предлагаемого образа SD-карты и дистрибутив автоматически запустит цикличный показ изображений или видео. Для воспроизведения видео применяется проигрыватель Omxplayer, а для показа изображений fbi (framebuffer imageviewer).

Примечательно, что авторами Raspberry Slideshow также развивается два близких по назначению дистрибутива - Raspberry Digital Signage для создания информационных вывесок и Raspberry WebKiosk для организации работы публичных web-киосков. Raspberry Digital Signage позволяет организовать полноэкранный доступ к локальной или внешней web-странице. Настройка осуществляется через web-интерфейс или SSH. Raspberry WebKiosk предлагает пользователю окружение, в котором доступен только web-браузер и позволяет создавать точки доступа к интернету в кафе, гостиницах, библиотеках и прочих публичных местах.



