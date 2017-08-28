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28.08.2017 09:40  Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0

Состоялся выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0, построенного на пакетной базе Raspbian и предназначенного для организации полноэкранных слайдшоу или видеодемонстраций с использованием плат Raspberry Pi. Например, Raspberry Slideshow может применяться для создания информационных панелей, цифровых фоторамок, электронных вывесок и различных конструкций для показа рекламы. Размер загрузочного образа 573 Мб.

Функции дистрибутива сводятся к организации периодического показа изображений или видео, предельно упрощая при этом процесс настройки и сопровождения - достаточно подключить к плате USB Flash с мультимедийными материалами или текстовым файлом, содержащим ссылки для загрузки файлов по сети (поддерживается загрузка через SMB, Web, FTP), после чего загрузить Raspberry Pi с предлагаемого образа SD-карты и дистрибутив автоматически запустит цикличный показ изображений или видео. Для воспроизведения видео применяется проигрыватель Omxplayer, а для показа изображений fbi (framebuffer imageviewer).

Примечательно, что авторами Raspberry Slideshow также развивается два близких по назначению дистрибутива - Raspberry Digital Signage для создания информационных вывесок и Raspberry WebKiosk для организации работы публичных web-киосков. Raspberry Digital Signage позволяет организовать полноэкранный доступ к локальной или внешней web-странице. Настройка осуществляется через web-интерфейс или SSH. Raspberry WebKiosk предлагает пользователю окружение, в котором доступен только web-браузер и позволяет создавать точки доступа к интернету в кафе, гостиницах, библиотеках и прочих публичных местах.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.binaryemotions.com/...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
  3. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил пользовательское окружение PIXEL для ПК и ноутбуков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspbian, slideshow, raspberrypi
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  • 1.1, A.Stahl, 10:12, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Нужно сделать дистр, заточенный на запуск текстового редактора.
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:14, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Гм, предлагаю сделать дистрибутив ориентированный на запуск bash.
    Это будет прорыв!!!111адинадин
     
  • 2.5, бедный буратино, 12:55, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    пожалуйста

    http://ed.gk11.ru

    http://emacsos.gk11.ru

     
  • 2.10, Аноним84701, 15:21, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Нужно сделать дистр, заточенный на запуск текстового редактора.

    А чем емакс не угодил?
    http://www.informatimago.com/linux/emacs-on-user-mode-linux.html (Emacs as PID 1)
    Пакетный менеджер, пара-тройка тысяч пакетов на все случаи жизни, Evil-mode в качестве текстового редактора.

     
  • 2.15, Аноним, 16:55, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://github.com/megastallman/RDPKiosk
     
  • 1.3, Meta11er, 10:51, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Люди создали продукт под собственный проект и поделились с сообществом !
    Не нравится, пили собственный велосипед :-)
     
     
  • 2.17, пох, 20:26, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Люди создали продукт под собственный проект и поделились с сообществом !

    люди, безусловно, молодцы, все правильно сделали. Но кто-нибудь может объяснить, зачем понадобился целый дистрибутив, а не пара-тройка пакетов для rapsbian?

     
  • 1.4, AlexYeCu_not_logged, 10:56, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >поддерживается загрузка через SMB, Web, FTP

    Мда. Не стоит доверять этим самоделкиным.

    >Для воспроизведения видео применяется проигрыватель Omxplayer, а для показа изображений fbi (framebuffer imageviewer).

    Странное сочетание.

     
     
  • 2.7, omnomnin, 13:48, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    сначала пойми как работает малина, а потом кукарекай

    у малины есть ускоренный EGL/GLESv2 framebuffer, плюс аппаратное декодирование видео OMX/MMAL
    на малинах внезапно даже Kodi/xbmc работает на фрэймбуфере без прослоек ...
    omxplayer + fbi - самое оно

    напуркуа тащить иксы/вяленого + кучу зависимостей и прослоек когда можно прекрасно заюзать аппаратные возможности неочень шустрых шелезок с ограниченной рам?

     
     
  • 3.8, Онаним, 14:21, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интереснентко. А браузер поверх фрэймбуфера можно запусить?
     
     
  • 4.9, ембедщиккун, 14:51, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вполне

    http://blog.qt.io/blog/2016/07/18/qt-webbrowser-1-0/

     
     
  • 5.11, Анонимы, 15:33, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этот наврятли запустится, ибо там хромо-движок, который кроме как под иксами в этих наших линуксах работать не умеет. А вот на старом вебките какая нибудь qupzilla - сможет.
     
     
  • 6.12, ембедщиккун, 15:35, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я лично его запускал на Raspberry Pi 3, работает не очень шустро, но таки работает
     
     
  • 7.18, Анонимы, 20:57, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так не по верх фреймбуфера же.
     
  • 3.13, мимо_крокодил, 16:05, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > напуркуа тащить иксы/вяленого + кучу зависимостей и прослоек
    > Размер загрузочного образа 573 Мб.

    O_o

     
  • 1.14, Аноним, 16:48, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда-то пробовал построить подобное и помню Omxplayer люто, бешено тормозил при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, ad3pt, 20:07, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А нету, интересно, чего-нибудь этакого, чтобы централизованно управилять десятью такими малинками со слайдшоу?
    Вдруг сообщество знает. Заранее спасибо
     
     
  • 2.19, name, 21:16, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Puppet, seriously
    Я так делал с кучей мониторов, и костылями на баше
     

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