28.08.2017 09:40  Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0

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|2.2, Аноним, 10:14, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Гм, предлагаю сделать дистрибутив ориентированный на запуск bash.
Это будет прорыв!!!111адинадин
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|1.3, Meta11er, 10:51, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Люди создали продукт под собственный проект и поделились с сообществом !
Не нравится, пили собственный велосипед :-)
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|2.17, пох, 20:26, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Люди создали продукт под собственный проект и поделились с сообществом !
люди, безусловно, молодцы, все правильно сделали. Но кто-нибудь может объяснить, зачем понадобился целый дистрибутив, а не пара-тройка пакетов для rapsbian?
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|1.4, AlexYeCu_not_logged, 10:56, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>поддерживается загрузка через SMB, Web, FTP
Мда. Не стоит доверять этим самоделкиным.
>Для воспроизведения видео применяется проигрыватель Omxplayer, а для показа изображений fbi (framebuffer imageviewer).
Странное сочетание.
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|2.7, omnomnin, 13:48, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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сначала пойми как работает малина, а потом кукарекай
у малины есть ускоренный EGL/GLESv2 framebuffer, плюс аппаратное декодирование видео OMX/MMAL
на малинах внезапно даже Kodi/xbmc работает на фрэймбуфере без прослоек ...
omxplayer + fbi - самое оно
напуркуа тащить иксы/вяленого + кучу зависимостей и прослоек когда можно прекрасно заюзать аппаратные возможности неочень шустрых шелезок с ограниченной рам?
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|5.11, Анонимы, 15:33, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Этот наврятли запустится, ибо там хромо-движок, который кроме как под иксами в этих наших линуксах работать не умеет. А вот на старом вебките какая нибудь qupzilla - сможет.
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|1.16, ad3pt, 20:07, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А нету, интересно, чего-нибудь этакого, чтобы централизованно управилять десятью такими малинками со слайдшоу?
Вдруг сообщество знает. Заранее спасибо
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