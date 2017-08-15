15.08.2017 21:30  Новые уязвимости в Xen, позволяющие выйти за пределы гостевой системы

В гипервизоре Xen выявлено 5 уязвимостей, из которых четыре (CVE-2017-12135, CVE-2017-12137, CVE-2017-12136, CVE-2017-12134) потенциально позволяют выйти за пределы текущего гостевого окружения и повысить свои привилегии, а одна уязвимость(CVE-2017-12855) может привести к утечке содержимого памяти из адресного пространства других окружений или хост-системы.

Все уязвимости, за исключением CVE-2017-12134, вызваны ошибками в коде с реализацией интерфейса Grant Table, предназначенного для предоставления доступа к страницам памяти и передачи прав на манипуляцию с ними. Grant Table используется для организации совместного использования памяти между несколькими гостевыми системами и применяется, например, в общих для всех гостевых систем драйверах блочных устройств и ввода/вывода. Уязвимость CVE-2017-12134 присутствует в коде бэкенда паравиртуализированных блочных устройств Xen, входящего в состав ядра Linux, и позволяет из гостевой системы инициировать чтение или запись в некорректную область памяти.

Исправления пока доступны в виде патчей. Некоторые провайдеры публичных облачных систем были уведомлены о проблеме две недели назад и уже устранили уязвимость. Всем пользователям Xen и провайдерам, не включённым в список упреждающей отправки уведомлений, рекомендуется срочно установить обновление. Для эксплуатации наиболее опасных уязвимостей атакующий должен иметь доступ к выполнению кода в гостевой системе с правами ядра.



