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15.08.2017 21:30  Новые уязвимости в Xen, позволяющие выйти за пределы гостевой системы

В гипервизоре Xen выявлено 5 уязвимостей, из которых четыре (CVE-2017-12135, CVE-2017-12137, CVE-2017-12136, CVE-2017-12134) потенциально позволяют выйти за пределы текущего гостевого окружения и повысить свои привилегии, а одна уязвимость(CVE-2017-12855) может привести к утечке содержимого памяти из адресного пространства других окружений или хост-системы.

Все уязвимости, за исключением CVE-2017-12134, вызваны ошибками в коде с реализацией интерфейса Grant Table, предназначенного для предоставления доступа к страницам памяти и передачи прав на манипуляцию с ними. Grant Table используется для организации совместного использования памяти между несколькими гостевыми системами и применяется, например, в общих для всех гостевых систем драйверах блочных устройств и ввода/вывода. Уязвимость CVE-2017-12134 присутствует в коде бэкенда паравиртуализированных блочных устройств Xen, входящего в состав ядра Linux, и позволяет из гостевой системы инициировать чтение или запись в некорректную область памяти.

Исправления пока доступны в виде патчей. Некоторые провайдеры публичных облачных систем были уведомлены о проблеме две недели назад и уже устранили уязвимость. Всем пользователям Xen и провайдерам, не включённым в список упреждающей отправки уведомлений, рекомендуется срочно установить обновление. Для эксплуатации наиболее опасных уязвимостей атакующий должен иметь доступ к выполнению кода в гостевой системе с правами ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.9
  3. OpenNews: Серия критических уязвимостей в гипервизоре Xen
  4. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие выйти за пределы гостевого окружения
  5. OpenNews: Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы
  6. OpenNews: Уязвимость в Xen, позволяющая получить доступ к хост-системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: xen
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  • 1.1, A.Stahl, 21:37, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110863.html#1
    ВСД отступает -- есть пути для отхода. Сердцебиение нормализуется, дрожь ослабевает, дыхание приходит в норму.
    Так лучше.
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:08, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подорожник приложил?
     
  • 1.3, Вовк, 22:29, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    шо, опять?!
     
  • 1.4, Аноним, 22:30, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А есть какие-то другие способы виртуализации? Может академические разработки?
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:43, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    kvm ваш к.о.
     
  • 2.6, пох, 23:32, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А есть какие-то другие способы виртуализации?

    _способов_ - нет. В смысле, в xen используются оба общепринятых - hv и pv.
    то есть либо ядро и гостя и хоста в курсе друг о друге, и общаются через специальные интерфейсы, либо гостю подсовывают аппаратную виртуализацию с эмуляцией железа.

    Реализация аппаратной виртуализации на свете, по сути, одна - qemu, разработка одного-единственного человека, которую скопипастили от вмвари до microsoft (и включая,разумеется,линуксы)
    А реализаций второго - было. Но по большей части сплыло (кто еще помнит про uml?).

     
     
  • 3.7, Аноним, 23:41, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А реализаций второго

    VirtIO

     
  • 3.10, Вася Пупкин, 00:39, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Реализация аппаратной виртуализации на свете, по сути, одна - qemu, разработка одного-единственного человека, которую скопипастили от вмвари до microsoft (и включая,разумеется,линуксы)

    Это вы так думаете, или у вас есть какие нибудь пруф линки?

     
  • 1.8, Аноним, 23:45, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    вот поэтому я эту кривую поделку и не использую Из минусов еще неудоьная сист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:15, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    откуда ж тебе, треплу, знать, если не используешь
     

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