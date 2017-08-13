12.08.2017 23:51  Выпуск Latte Dock 0.7, альтернативной панели для KDE

Представлен выпуск панели Latte Dock 0.7, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Plasma и требует для работы Plasma 5.9, KDE Frameworks 5.29 и Qt 5.7 или более новые выпуски. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Проект основан в апреле этого года после объединения схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. Новый продукт попытался совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Ключевые улучшения: Начальная поддержка Wayland;

Динамические раскладки панели, позволяющие выбирать способы компоновки панели для разных комнат (activities). Например, предлагаются раскладки в форме боковой панели в стиле Unity или компактной панели в нижней части экрана в стиле Plasma;

Поддержка копирования, удаления, импорта и экспорта раскладок элементов панели;

Функция копирования панели целиком для показа на других экранах в многомониторных конфигурациях;

Новый редактор раскладки элементов на панели;

Отображение всплывающих подсказок об элементе к которому подведён курсор мыши;

Возможность установки разделителей между группами элементов панели;

Возможность изменения в настройках смещения панели, уровня прозрачности и теней;

Два режима работы конфигуратора - основные функции для новичков и расширенный режим для продвинутых пользователей;

Шесть режимов видимости панели: Dodge Active, Dodge Fullscreen, Dodge Windows, Auto Hide, Always Visible, Windows Go Below. Например, можно сделать панель видимой поверх любого контента, не раскрывать окна на область панели или настроить автоматическое скрытие панели;

Глобальные ланчеры и ярлыки, состав которых синхронизируется между всеми панелями. Возможность создания различных групп ланчеров;

Динамическое отображение фона панели. Например выбранный пользователем фон панели может отображаться только при раскрытии окон на весь экран, а в остальное время будет применяться прозрачный фон;

Индикатор воспроизведения звука приложением, позволяющий сразу менять громкость;

Возможность создания апплетов, занимающих всё свободное место на панели;

Поддержка использования штатного менеджера задач Plasma вместо предлагаемого в Latte плазмоида;

Поддержка libunity для добавления индикаторов прогресса и счётчиков;

Плагин для показа в панели числа непрочитанных писем в Thunderbird;



