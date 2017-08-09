09.08.2017 21:39  Релиз дистрибутива Tails 3.1

Состоялся релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.1 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. Начиная с Tails 3 дистрибутив поставляется только в 64-разрядных сборках (формирование сборок для архитектуры i386 прекращено).

В новой версии обновлены выпуски Tor Browser 7.0.4, ядра Linux 4.9.30-2+deb9u3, libtiff 4.0.8-2+deb9u1, bind9 9.10.3, evince 3.22.1-3+deb9u1 и imagemagick 6.9.7.4+dfsg-11+deb9u1 с устранением уязвимостей. Пакеты синхронизированы с выпуском Debian 9.1. Решены проблемы с оставлением остаточных данных во временной директории после выхода из почтового клиента Thunderbird.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.



