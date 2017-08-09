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09.08.2017 21:39  Релиз дистрибутива Tails 3.1

Состоялся релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.1 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. Начиная с Tails 3 дистрибутив поставляется только в 64-разрядных сборках (формирование сборок для архитектуры i386 прекращено).

В новой версии обновлены выпуски Tor Browser 7.0.4, ядра Linux 4.9.30-2+deb9u3, libtiff 4.0.8-2+deb9u1, bind9 9.10.3, evince 3.22.1-3+deb9u1 и imagemagick 6.9.7.4+dfsg-11+deb9u1 с устранением уязвимостей. Пакеты синхронизированы с выпуском Debian 9.1. Решены проблемы с оставлением остаточных данных во временной директории после выхода из почтового клиента Thunderbird.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.0
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
  4. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  5. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails
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  • 1, Аноним, 22:04, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Товарищи, не подскажете, как перенести сей дистр вместе с persistent storage с ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Василий, 22:23, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Партишионмагиком?
     
  • 3, Sabakwaka, 22:29, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подсказываю почитать документацию на официальном сайте.
     
  • 4, A.Stahl, 23:00, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное -- хвост!
     

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