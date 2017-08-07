07.08.2017 09:58  Выпуск Green Recorder 3.0, программы для записи скринкастов

Доступен релиз Green Recorder 3.0, простого приложения для организации записи действий на экране. Программа поддерживает вывод видео в форматах mkv, avi, mp4, wmv, gif и nut, и может использоваться не только в окружениях X.Org, но в в системах на базе Wayland (отмечается, что Green Recorder является первым приложением для создания скринкастов в GNOME поверх Wayland). Из возможностей также можно отметить запись изменений только в обозначенной области экрана и способность синхронной записи звука, которую можно использовать например для добавления в сохраняемый видеоролик комментариев к выполняемым на экране действиям.

Код интерфейса написан на языке Python с использованием библиотек GTK+3 и Ffmpeg. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux и CentOS. Новый выпуск примечателен добавлением возможности записи изменений на экране в форме анимированного изображения в формате GIF, при этом благодаря применению оптимизаций результирующий размер получается до десяти раз компактнее, чем при записи штатными средствами ffmpeg. В новом выпуске также переработан пользовательский интерфейс, реализован раздел настройки, появилась возможность выбора устройства для записи звука, добавлена кнопка для быстрого просмотра записанного видео.