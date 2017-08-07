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07.08.2017 09:58  Выпуск Green Recorder 3.0, программы для записи скринкастов

Доступен релиз Green Recorder 3.0, простого приложения для организации записи действий на экране. Программа поддерживает вывод видео в форматах mkv, avi, mp4, wmv, gif и nut, и может использоваться не только в окружениях X.Org, но в в системах на базе Wayland (отмечается, что Green Recorder является первым приложением для создания скринкастов в GNOME поверх Wayland). Из возможностей также можно отметить запись изменений только в обозначенной области экрана и способность синхронной записи звука, которую можно использовать например для добавления в сохраняемый видеоролик комментариев к выполняемым на экране действиям.

Код интерфейса написан на языке Python с использованием библиотек GTK+3 и Ffmpeg. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux и CentOS. Новый выпуск примечателен добавлением возможности записи изменений на экране в форме анимированного изображения в формате GIF, при этом благодаря применению оптимизаций результирующий размер получается до десяти раз компактнее, чем при записи штатными средствами ffmpeg. В новом выпуске также переработан пользовательский интерфейс, реализован раздел настройки, появилась возможность выбора устройства для записи звука, добавлена кнопка для быстрого просмотра записанного видео.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/foss-projec...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: screenshot, screencast
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  • 1.1, iPony, 10:30, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Страшненько выглядит
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:00, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Потому что ГТК
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:56, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Потому что разработчики на питоне обыкновенно не умеют в соблюдение стандартов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 12:49, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Официальные гномоаппликухи компонуются так, словно весь экран предназначен тольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 13:03, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У тебя монитор размером в спичечный коробок? Рекомендую взять хотя бы 800x600.
     
     
  • 6.20, Анонимммо, 13:38, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > У тебя монитор размером в спичечный коробок? Рекомендую взять хотя бы 800x600.

    При современных DPI это будут где-то 7см диагонали. Мощная рекомендация, да.


     
     
  • 7.21, Аноним, 13:53, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А вот и знакомые апологеты питона и чисто-питоновских решений подтянулись Главн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.22, Анонимммо, 14:17, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вот и знаватели тайн мира подтянулись Познают тайны, прислушиваясь к голосам ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, llolik, 12:08, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потому что с оформлением никто особо и не парился. Накидали виджетов, да и ладно. Такую "красоту" можно на любом тулките свалять.
     
  • 2.25, Alex, 15:01, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Радуйся, что не в консоли, вин-дузятина.
     
     
  • 3.26, soarin, 16:27, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Радуйся, что не в консоли

    А что такого? С многими программами действительно подумаешь, а надо ли из консоли вылезать. Или вон запустить из консоли green-recoder start
    > вин-дузятина

    Хотя от человека бросающегося такими терминами вряд-ли стоит ожидать здравого мышления.

    PS: Alex открыл AnyDownloader. Глаза судорожно искали среди смешанного англо/русского интерфейса поле для вставки ссылки. Наконец-то он нашёл, и вставил её в кривое и не выровненное поле. Откинулся на спинку кресла и закурил. Губы с радостью прошептали "зато не консоль с wget".

     
  • 1.2, Sluggard, 10:37, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто-то пользовался? Как оно?
    Надо глянуть. А то у меня при записи через Simple Screen Recorder верхняя панель моргает что-то.
     
     
  • 2.11, Аноним Анонимович Анонимов, 12:22, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не очень оно. Нет - хоткеев, выбора дисплея (если используется более 1 монитора), настроек сжатия для кодеков.
     
     
  • 3.12, Sluggard, 12:25, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не очень оно. Нет - хоткеев, выбора дисплея (если используется более 1
    > монитора), настроек сжатия для кодеков.

    Что там вообще тогда есть?
    Без хоткеев вообще не круто, как его запускать-то? Из окна, чтоб оно начинало любой скринкаст с записи того, как его сворачиваешь?

     
  • 1.3, Аноним, 10:40, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скриншот страшненький, Simple Screen Recorder не стремится так сильно экономить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:10, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эксперты из первой ветки сейчас тебе расскажут, что нужно всеми правдами и непра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 10:44, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Green Recorder 3 0 - отличное название для не делающей ничего нового гуишной о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:54, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    И тем не менее хороших гуёвых обёрток в линуксе катастрофически не хватает.
     
     
  • 3.23, Аноним, 14:34, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например?
     
  • 1.5, iPony, 10:59, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > By default, On Wayland only, Green Recorder uses the V8 encoder instead of the default V9 encoder in GNOME Shell because of the CPU & RAM consumption issue with V9. Which - now - should also give you better performance.

    Прикольно

     
  • 1.10, Аноним, 12:19, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Код интерфейса написан на языке Python

    Оно и видно.

     
  • 1.13, Аноним, 12:30, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Что-то мне подсказывает, что всю работу там выполняет последний, а от гуя требуе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, anonimbus, 13:15, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Юниксвейно же. Да и чего вы еще хотели от гуя?
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:28, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не мешай товарищу возмущаться Если бы прога сама реализовала ffmpeg, этот бы са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:00, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    смысл, если есть OBS-Studio?
     
     
  • 2.24, KOT040188, 14:56, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На моём i5 OBS записывает так, что с самого начала начинается страшный пропуск кадров, а к середине видео полностью замирает. И это видео длительностью около минуты. Как я не пытался настроить, так и не смог это устранить. А вот simple screen recorder записывает нормальное видео без настройки. Вот только интерфейс у simple screen recorder адовый. Так что новая утилита не помешает, если будет развиваться.
     

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