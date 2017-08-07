07.08.2017 09:58  Выпуск Green Recorder 3.0, программы для записи скринкастов

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|6.20, Анонимммо, 13:38, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> У тебя монитор размером в спичечный коробок? Рекомендую взять хотя бы 800x600.
При современных DPI это будут где-то 7см диагонали. Мощная рекомендация, да.
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|3.9, llolik, 12:08, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Потому что с оформлением никто особо и не парился. Накидали виджетов, да и ладно. Такую "красоту" можно на любом тулките свалять.
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|3.26, soarin, 16:27, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Радуйся, что не в консоли
А что такого? С многими программами действительно подумаешь, а надо ли из консоли вылезать. Или вон запустить из консоли green-recoder start
> вин-дузятина
Хотя от человека бросающегося такими терминами вряд-ли стоит ожидать здравого мышления.
PS: Alex открыл AnyDownloader. Глаза судорожно искали среди смешанного англо/русского интерфейса поле для вставки ссылки. Наконец-то он нашёл, и вставил её в кривое и не выровненное поле. Откинулся на спинку кресла и закурил. Губы с радостью прошептали "зато не консоль с wget".
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|1.2, Sluggard, 10:37, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Кто-то пользовался? Как оно?
Надо глянуть. А то у меня при записи через Simple Screen Recorder верхняя панель моргает что-то.
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|3.12, Sluggard, 12:25, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не очень оно. Нет - хоткеев, выбора дисплея (если используется более 1
> монитора), настроек сжатия для кодеков.
Что там вообще тогда есть?
Без хоткеев вообще не круто, как его запускать-то? Из окна, чтоб оно начинало любой скринкаст с записи того, как его сворачиваешь?
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|1.5, iPony, 10:59, 07/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> By default, On Wayland only, Green Recorder uses the V8 encoder instead of the default V9 encoder in GNOME Shell because of the CPU & RAM consumption issue with V9. Which - now - should also give you better performance.
Прикольно
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|2.24, KOT040188, 14:56, 07/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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На моём i5 OBS записывает так, что с самого начала начинается страшный пропуск кадров, а к середине видео полностью замирает. И это видео длительностью около минуты. Как я не пытался настроить, так и не смог это устранить. А вот simple screen recorder записывает нормальное видео без настройки. Вот только интерфейс у simple screen recorder адовый. Так что новая утилита не помешает, если будет развиваться.
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