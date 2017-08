03.08.2017 22:44  Выпуск Wine 2.14

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.14. С момента выпуска версии 2.13 было закрыто 18 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: Обновлён движок Mono;

В IDL-компиляторе обходным путём обеспечен совместимый с MSVC способ обработки возвращаемых функциями агрегированных значений;

В графическом драйвере для платформы Android добавлена поддержка порядка наложения (Z-order);

В macOS добавлены масштабируемые курсоры мыши;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: The Witcher 3, Serif WebPlus x5/x6/x8, Call of Duty Modern Warfare 3, Worms Armageddon, Dead by Daylight, Root Double, iMesh 10, DiRT, Star Wars - Knights of the Old Republic, Quicken Basic 2007, UnrealEd 3.