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03.08.2017 22:44  Выпуск Wine 2.14

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.14. С момента выпуска версии 2.13 было закрыто 18 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Обновлён движок Mono;
  • В IDL-компиляторе обходным путём обеспечен совместимый с MSVC способ обработки возвращаемых функциями агрегированных значений;
  • В графическом драйвере для платформы Android добавлена поддержка порядка наложения (Z-order);
  • В macOS добавлены масштабируемые курсоры мыши;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: The Witcher 3, Serif WebPlus x5/x6/x8, Call of Duty Modern Warfare 3, Worms Armageddon, Dead by Daylight, Root Double, iMesh 10, DiRT, Star Wars - Knights of the Old Republic, Quicken Basic 2007, UnrealEd 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.13 и 2.0.2
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.12
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.11
  5. OpenNews: Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 23:13, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А зачем Wine обновлять движок Mono , почему нельзя просто использовать установл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 23:31, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    В wine виндовая mono используется
     
  • 2, VINRARUS, 23:18, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Уря, Worms Armageddon заработает нормально. Онлайн заждался...
     
  • 4, srtream, 00:01, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    net.framework 4.5 теперь работает? что со студией?
     

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