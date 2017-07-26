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26.07.2017 10:24  Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron

Проект Fedora представил предварительный выпуск проекта Boltron, в рамках которого развивается новая серверная редакции дистрибутива Fedora, построенная на модульной основе. Конечные приложения в Boltron поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива.

Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Каждый модуль включает базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки или может использовать в качестве зависимостей другие модули.

В настоящее время для установки доступно 25 модулей на базе пакетов из Fedora 26, среди которых наборы компонентов для базовой системы и контейнеров, а также модули с приложениями для развёртывания dhcp, haproxy, apache httpd, mariadb, memcached, mongodb, nginx, node.js, perl, php, postfix, postgresql, sssd и varnish. Модули оформлены в виде сгруппированных rpm-пакетов, что позволяет формировать на их базе образы готовых для установки контейнеров Docker. В рамках одной базовой версии модуля обеспечивается обратная совместимость и неизменность ABI. Для каждой базовой версии модуля предусмотрен отдельный канал для доставки корректирующих обновлений.

Для установки базовой системы подготовлен образ контейнера для системы Docker (запустить можно командой "docker run --rm -it registry.fedoraproject.org/f26-modular/boltron"). После запуска контейнера предлагается использовать пакетный менеджер dnf для установки дополнительных модулей, список которых можно посмотреть командой "dnf module list", а для установки следует использовать обычную команду "dnf install имя_модуля" (дополнительно можно уточнить ветку и версию, например, доступны два варианта node.js - nodejs-8 c Node.js 8.2 и nodejs-f26 c Node.js 6.11). Для обновления применяется привычная команда "dnf update".

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
  3. OpenNews: В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap
  4. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
  5. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  6. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora, module, boltron
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  • 1.1, Аноним, 10:46, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Красношляпа хочет сделать свой арч?
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 11:05, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Красношляпа хочет сделать свой арч?

    Up-store же. Бандлы нужны, чтобы бандлить и барыжить проприертать. Чтобы протолкнуть бандлы, нужно нагонять шумиху вокруг них. "Подойдите ближе, бандерлоги. Бли-и-иже!..."

    Шляпа работает, не напрягайтесь. Она уработает под себя и докер, и что-то-там-клауд, и все "другие дистрибутивы". С Микрософтом и Гуглем они отметят это на фуршетах Linux Foundation.

     
  • 1.3, Аноним, 11:03, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    yum groupinstall is not invented here
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:20, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И как yum groupinstall поможет в одновременной установке разных версий одной про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:14, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    казалось бы всё что надо - стабилизировать api. но нет, это слишком просто.
     
  • 1.8, Аноним, 11:25, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    DLL-hell, линукс - такой линукс.
     
  • 1.9, Baz, 11:29, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    может и с десктопной редакцией поспеют когда-то? интересно было бы.
     
  • 1.10, iZEN, 11:36, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения.

    Где-то это я уже слышал... Дайте вспомнить... А! PC-BSD с независимыми приложениями в PBI-пакетах.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29940
    Правда, от этого отказались, не объяснив вразумительно причин. И тут, через 7 лет снова, но уже на Linux. Интересно, зачем? Неужели увидели профит в этом, когда диски стали большими и есть Docker?

     

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