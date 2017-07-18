18.07.2017 11:57  Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК

Компания Jide Technology объявила о сворачивании своих проектов для конечных потребителей и переориентации бизнеса на создание решений для корпоративных клиентов. В том числе будет прекращена разработка окружения Remix OS, развиваемого совместно с проектом Android-x86. Компания также заявила о возврате всех средств, собранных на Kickstarter в рамках кампании по совместному финансированию разработки устройств Remix IO и Remix IO+, и отмене всех ещё невыполненных заказов, сделанных в online-магазине.

Напомним, что Remix OS представляет собой сборку Android-x86 для персональных компьютеров и ноутбуков, оптимизированную для использования на рабочем столе c полноценной поддержкой управления с использованием мыши и клавиатуры, многооконным режимом, панелью инструментов, контекстными меню, панелью вывода уведомлений и системным лотком.