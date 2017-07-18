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18.07.2017 11:57  Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК

Компания Jide Technology объявила о сворачивании своих проектов для конечных потребителей и переориентации бизнеса на создание решений для корпоративных клиентов. В том числе будет прекращена разработка окружения Remix OS, развиваемого совместно с проектом Android-x86. Компания также заявила о возврате всех средств, собранных на Kickstarter в рамках кампании по совместному финансированию разработки устройств Remix IO и Remix IO+, и отмене всех ещё невыполненных заказов, сделанных в online-магазине.

Напомним, что Remix OS представляет собой сборку Android-x86 для персональных компьютеров и ноутбуков, оптимизированную для использования на рабочем столе c полноценной поддержкой управления с использованием мыши и клавиатуры, многооконным режимом, панелью инструментов, контекстными меню, панелью вывода уведомлений и системным лотком.





  1. Главная ссылка к новости (http://www.jide.com/...)
  2. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 6.0 для платформы x86
  3. OpenNews: Выпуск Remix OS 3.0, Android-окружения для ПК
  4. OpenNews: Проекты Android-x86 и Remix OS заключили соглашение о совместной работе
  5. OpenNews: Проект Remix устранил нарушение лицензии GPL
  6. OpenNews: Оценка пригодности Android для использования на рабочем столе
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: remix, android
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  • 1.1, Аноним, 12:00, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Причины?
     
     
  • 2.3, Admino, 12:06, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Google сам всё сделал в 7.1.
     
  • 2.5, Андрей, 12:06, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Компания также заявила о возврате всех средств, собранных на Kickstarter

    Да, интересно, кто к ним пришёл с деньгами и сказал сворачиваться.

     
     
  • 3.6, Crazy Alex, 12:16, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кругом заговоры, угу. Скорее - интересно, кто к ним пришёл с деньгами, при которых возиться с пользовательскими проектами стало невыгодно и некому...
     
  • 3.8, иван, 12:23, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Наделла или Кук
     
     
  • 4.10, Crazy Alex, 12:43, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это примерно последние, кого оно может беспокоить. Скорее, кто-то решил вложить три копейки, чтобы посмотреть, не выйдет ли из десктопного андроида что-то продаваемое.
     
  • 2.11, Аноним, 12:54, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них на сайте написано же Грубо говоря, им надоело и они перешли на B2B направ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, холиварменеджер, 12:02, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Туда ему и дорога!
     
  • 1.4, Timur I. Davletshin, 12:06, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зря, неплохое окружение было.
     
  • 1.7, Аноним, 12:22, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    все знали, без системда не взлетит
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 12:42, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > все знали, без системда не взлетит

    Просто то ли у них не такие глубокие карманы, как у Шатлворта чтобы "делать десктоп", то ли апстрим (ASL?... one commertial upstream vendor со скорее-скорее релизами и бизнесом _за счёт_ тех, кто не успел?...) не оправдал надежд на процветание бузинеса.

     

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