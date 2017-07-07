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07.07.2017 10:43  Обзор проблем в коде на C/C++, вызванных неопределённым поведением компилятора

Джон Регир (John Regehr), профессор университета штата Юта, участвующий в разработке Clang и занимающийся исследованиями в области неопределённого поведения программ, подготовил полезный для разработчиков обзор ситуаций, при которых поведение программы становится неопределенным и приводит к получению проблем с использованием памяти и указателями при сборке разными компиляторами. В статье не только описаны возникающие проблемы, но и предложены способы для их выявления, а также оценена эффективность применения для обнаружения неопределённого поведения типовых отладочных инструментов, таких как Address Sanitizer (ASAN), UndefinedBehaviorSanitizer (UBSan), MemorySanitizer (MSan), ThreadSanitizer (aka TSan) и Valgrind.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.regehr.org/archiv...)
  2. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  3. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  4. OpenNews: В DNS-сервере BIND устранен серьёзный сбой, возникший из-за изменений в оптимизаторе GCC
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla столкнулись с проблемой производительности в GCC 4.5
  6. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Практикум
Ключевые слова: undefinedbehavior, debug, memory, gcc, clang
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  • 1.1, A.Stahl, 11:12, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Во-первых -- 3 галлона пива господину Регеру за очень краткие и ёмкие кусочки кода.
    Во-вторых г-н Регер показал, что UB это обычно результат наркоманского кода.
    Арифметика указателей? Ок, все мы её в той или иной мере используем, но нужно знать и меру.
    Самое важное правило (все новички о нём знают[сами для себя и выводят], а вот люди с опытом часто забывают) -- код должен быть простым и понятным. В 21 веке компиляторы лучше оптимизируют под платформу чем человек. Поэтому нужно писать простой и понятный код. Эффективный код -- удел компилятора. Да, некоторые моменты (обход прямоугольной матрицы и т.п.) до сих пор актуальны, но это не усложняет код и вполне вписывается в концепцию здравого смысла.
     
     
  • 2.2, Zoolander, 11:38, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Как думаете, почему профессионалы подвержены болезни усложнения кода? У них крыша едет? Или они думают, что все могут в памяти держать?
     
     
  • 3.3, Iaaa, 11:45, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тоже вижу слишком часто неоправданное усложнение. Может "не солидно", "что я как джун какой-то писать буду"?

    Ну а вообще, "Real Programmers don't comment their code. If it was hard to write, it should be hard to understand." (c)

     
  • 3.4, A.Stahl, 12:04, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Многие профессионалы сталкиваются с ситуацией, когда они сами пишут и проектируют.
    Соответственно они это делают как им удобно.
    Вот, например, я -- терпеть не могу шаблоны. STL использую, но сам не пишу. Это такой мой "бзик". Также я не уловил прелесть смартпоинтеров. У меня и с обычными указателями никаких проблем нет. Нахрена мне умные?
    А вот теперь представь, что я  -- тимлимд (а я на плюсах ~10 лет пишу, так что опыт имеется и на такую должность вполне могу упасть). И как себя будет чувствовать молодёжь, которая ни асма ни Си не нюхала? Я со своими требованиями буду для них "придурок, усложняющий код, когда можно написать auto". И они будут правы. И я буду прав. Вот так.
    Это разница в поколениях и мировоззрениях. Классическая проблема отцов-сыновей.
     
     
  • 4.7, Crazy Alex, 12:15, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А exception safety, move semantics, вот это всё - тоже игноришь? Их без умных указателей не особо реализуешь... То есть можно конечно, но возни же куча.
     
     
  • 5.11, A.Stahl, 12:50, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Исключения не люблю, а вот move semantics почти не нужно если у тебя всё хорошо с обычными указателями. Если писать в Ява-стиле, то да -- эта штука реально спасает. Сишнику это не очень критично. У сишника не часто бывают нюансы когда ты "передаёшь эстафету" и умираешь:) Да и сишник всегда может передать указатель и забыть/забить.
    Но да, иногда эта штука крута и прикольна. Но ничего такого.
     
     
  • 6.17, Crazy Alex, 13:57, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Создать объект и отдать его контейнеру - это редкая операция? А если нет - то либо умные указатели, либо move semantics, либо с ровного места теряем в производительности на копированиях объектов.
     
     
  • 7.21, A.Stahl, 15:04, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я обычно передаю указатель. Редко бывает, когда объект нужен много кому и непонятно кто должен его удалять.
     
  • 5.13, yet another anonymous, 12:56, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > exception safety, move semantics, ...  Их без умных указателей не особо реализуешь...

    Бред.

     
     
  • 6.18, Crazy Alex, 14:00, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Говорю же - можно, но морока. Придётся самому отслеживать все случаи, когда надо прибить указатель - а ради чего?

    Что характерно - это ж не я придумал, можете любого плюсового гуру поглядеть - здесь разногласий нет с того самого 11-го года.

     
     
  • 7.22, yet another anonymous, 15:05, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    move не имеет к *_ptr отношения. *_ptr подразумевают move. (при достаточно полной реализации). Поэтому "для реализации move-семантики нужны умные указатели" --- набор слов, не складывающийся в осмысленную фразу.

    Если фраза подразумевала
    "при релизации move-семантики объекта обязательно нужны умные указатели", то тоже бред выходит: это зависит от объекта.

    > А exception safety, move semantics, вот это всё - тоже игноришь? Их без умных указателей не особо реализуешь...

     
  • 4.8, Олололо, 12:18, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Вон из профессии ничтожество
     
     
  • 5.12, A.Stahl, 12:53, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Вон из профессии ничтожество

    Ты даже с запятыми в русском языке не разобрался. И ты, семиклассник, будешь меня учить программированию? Тем более, что я не говорю, что то или иное плохо или не нужно. Я лишь не использую некоторые вещи поскольку их синтаксис мне не нравится.


     
  • 3.5, Crazy Alex, 12:08, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1) Профессионалы часто пишут что-то большое, и долго. Со временем качество кода в проекте неизбежно падает, и приходится колдовать. Нет, рефакторинг возможен (точнее, окупается) не всегда.

    2) Профессионалы часто правда могут спокойно переварить довольно сложный код, а не только "думают", что могут. И как сложный его не воспринимают. Это вполне развиваемый навык, просто времени много уходит.

     
  • 3.9, Аноним, 12:30, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Желание того что-бы их код работал так как они решили, а не как вздумается компи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 13:15, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Скажи это новым появляющимся языкам программирования или таким языкам как C , у ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Crazy Alex, 12:13, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё один с "С/С++"? То, о чём он говорит, ловится любым приличным современным линтотулзом для плюсов, потому что сейчас на плюсах так писать вообще не принято.
     
     
  • 2.10, RazrFalcon, 12:34, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Каким образом линтер ловит выход за пределы массива и use after free?
     
     
  • 3.19, Crazy Alex, 14:29, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень просто - ругается на попытки использовать сишные массивы и голые сишные указатели. В плюсах это bad practices, и давно.
     
  • 2.15, A.Stahl, 13:26, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >потому что сейчас на плюсах так писать вообще не принято.

    Ну это ты загнул.

     
     
  • 3.20, Crazy Alex, 14:36, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не загибал:
    https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md#R
    https://isocpp.org/wiki/faq/containers
     
  • 1.16, Игорь, 13:56, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полезно, спасибо!
     

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