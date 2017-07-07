07.07.2017 10:43  Обзор проблем в коде на C/C++, вызванных неопределённым поведением компилятора

Многие профессионалы сталкиваются с ситуацией, когда они сами пишут и проектируют.

Соответственно они это делают как им удобно.

Вот, например, я -- терпеть не могу шаблоны. STL использую, но сам не пишу. Это такой мой "бзик". Также я не уловил прелесть смартпоинтеров. У меня и с обычными указателями никаких проблем нет. Нахрена мне умные?

А вот теперь представь, что я -- тимлимд (а я на плюсах ~10 лет пишу, так что опыт имеется и на такую должность вполне могу упасть). И как себя будет чувствовать молодёжь, которая ни асма ни Си не нюхала? Я со своими требованиями буду для них "придурок, усложняющий код, когда можно написать auto". И они будут правы. И я буду прав. Вот так.

Это разница в поколениях и мировоззрениях. Классическая проблема отцов-сыновей.

