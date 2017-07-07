07.07.2017 10:43  Обзор проблем в коде на C/C++, вызванных неопределённым поведением компилятора

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|1.1, A.Stahl, 11:12, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Во-первых -- 3 галлона пива господину Регеру за очень краткие и ёмкие кусочки кода.
Во-вторых г-н Регер показал, что UB это обычно результат наркоманского кода.
Арифметика указателей? Ок, все мы её в той или иной мере используем, но нужно знать и меру.
Самое важное правило (все новички о нём знают[сами для себя и выводят], а вот люди с опытом часто забывают) -- код должен быть простым и понятным. В 21 веке компиляторы лучше оптимизируют под платформу чем человек. Поэтому нужно писать простой и понятный код. Эффективный код -- удел компилятора. Да, некоторые моменты (обход прямоугольной матрицы и т.п.) до сих пор актуальны, но это не усложняет код и вполне вписывается в концепцию здравого смысла.
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|3.3, Iaaa, 11:45, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Тоже вижу слишком часто неоправданное усложнение. Может "не солидно", "что я как джун какой-то писать буду"?
Ну а вообще, "Real Programmers don't comment their code. If it was hard to write, it should be hard to understand." (c)
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|3.4, A.Stahl, 12:04, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Многие профессионалы сталкиваются с ситуацией, когда они сами пишут и проектируют.
Соответственно они это делают как им удобно.
Вот, например, я -- терпеть не могу шаблоны. STL использую, но сам не пишу. Это такой мой "бзик". Также я не уловил прелесть смартпоинтеров. У меня и с обычными указателями никаких проблем нет. Нахрена мне умные?
А вот теперь представь, что я -- тимлимд (а я на плюсах ~10 лет пишу, так что опыт имеется и на такую должность вполне могу упасть). И как себя будет чувствовать молодёжь, которая ни асма ни Си не нюхала? Я со своими требованиями буду для них "придурок, усложняющий код, когда можно написать auto". И они будут правы. И я буду прав. Вот так.
Это разница в поколениях и мировоззрениях. Классическая проблема отцов-сыновей.
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|5.11, A.Stahl, 12:50, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Исключения не люблю, а вот move semantics почти не нужно если у тебя всё хорошо с обычными указателями. Если писать в Ява-стиле, то да -- эта штука реально спасает. Сишнику это не очень критично. У сишника не часто бывают нюансы когда ты "передаёшь эстафету" и умираешь:) Да и сишник всегда может передать указатель и забыть/забить.
Но да, иногда эта штука крута и прикольна. Но ничего такого.
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|6.17, Crazy Alex, 13:57, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Создать объект и отдать его контейнеру - это редкая операция? А если нет - то либо умные указатели, либо move semantics, либо с ровного места теряем в производительности на копированиях объектов.
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|6.18, Crazy Alex, 14:00, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Говорю же - можно, но морока. Придётся самому отслеживать все случаи, когда надо прибить указатель - а ради чего?
Что характерно - это ж не я придумал, можете любого плюсового гуру поглядеть - здесь разногласий нет с того самого 11-го года.
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|7.22, yet another anonymous, 15:05, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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move не имеет к *_ptr отношения. *_ptr подразумевают move. (при достаточно полной реализации). Поэтому "для реализации move-семантики нужны умные указатели" --- набор слов, не складывающийся в осмысленную фразу.
Если фраза подразумевала
"при релизации move-семантики объекта обязательно нужны умные указатели", то тоже бред выходит: это зависит от объекта.
> А exception safety, move semantics, вот это всё - тоже игноришь? Их без умных указателей не особо реализуешь...
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|5.12, A.Stahl, 12:53, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> Вон из профессии ничтожество
Ты даже с запятыми в русском языке не разобрался. И ты, семиклассник, будешь меня учить программированию? Тем более, что я не говорю, что то или иное плохо или не нужно. Я лишь не использую некоторые вещи поскольку их синтаксис мне не нравится.
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|3.5, Crazy Alex, 12:08, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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1) Профессионалы часто пишут что-то большое, и долго. Со временем качество кода в проекте неизбежно падает, и приходится колдовать. Нет, рефакторинг возможен (точнее, окупается) не всегда.
2) Профессионалы часто правда могут спокойно переварить довольно сложный код, а не только "думают", что могут. И как сложный его не воспринимают. Это вполне развиваемый навык, просто времени много уходит.
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|1.6, Crazy Alex, 12:13, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Ещё один с "С/С++"? То, о чём он говорит, ловится любым приличным современным линтотулзом для плюсов, потому что сейчас на плюсах так писать вообще не принято.
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