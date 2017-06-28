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28.06.2017 10:33  Компания Sony открыла свои наработки в области нейронных сетей

Компания Sony представила проект NNabla (Neural Network Libraries), в рамках которого открыла наработки в области построения нейронных сетей для решения задач глубинного машинного обучения. Система универсальная и изначально рассчитана на использование как на настольных ПК и встраиваемых устройствах, так и в кластерах и крупных серверах для решения исследовательских задач и практического применения. Код ядра NNabla написан на языке C++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Для конечных приложений предлагается программный интерфейс для языка Python, отличающийся простотой использования и высокой гибкостью. Например, для создания двухуровневой нейронной сети для классификации потерь (loss) достаточно пяти строк кода. При этом предоставляется единый API для работы со статическими и динамическими графами вычислений (статические графы вычислений более эффективны с точки зрения потребления памяти и скорости работы, а динамические обладают большей гибкостью в построении моделей). Допускается подключение модулей с реализацией новых функций, методов оптимизации и операторов для нейронной сети.

Поддерживается работа в Linux и Windows. Благодаря ядру на C++ система достаточно компактна и может работать на встраиваемых системах с ограниченными ресурсами. Для ускорения вычислений предоставлены средства для организации выполнения с привлечением специфичных реализаций, например на базе FPGA. Из готовых оптимизирующих модулей отмечается бэкенд для задействования CUDA для выноса вычислений на сторону GPU. Также поддерживается специальный движок для оптимизации работы с памятью, позволяющий организовать совместное использование памяти.

Из областей, в которых Sony уже применяет NNabla, отмечены оценка стоимости недвижимости в Sony Real Estate Corporation, распознавание действий пользователя в системе "Xperia Ear" (например, подтверждение операции или приём звонка кивком головы) и распознавание рукописного ввода в электронной книге Sony DPT-RP1. По своему назначению NNabla близок к такими существующим фреймворкам, как TensorFlow, Torch и Theano.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nnabla.org/71/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  3. OpenNews: Первый выпуск Gneural Network, программируемой нейронной сети от проекта GNU
  4. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  5. OpenNews: Анонсировано открытие кода платформы искусственного интеллекта DeepMind Lab
  6. OpenNews: Baidu открыл наработки в области машинного обучения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ai, sony, nnabla, neural
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  • 1.1, Аноним, 11:18, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Поцоны с раёна одобрили бы проект.
     
  • 1.2, commiethebeastie, 12:42, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Sony
    >открыла

    It's A miracle!

     
  • 1.3, Васян, 12:48, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    В последнее время многие крупные компании открывают наработки в области нейронных сетей. Уж не приближают они этим конец света и приход антихриста?.. Не хотелось бы.
     
     
  • 2.4, user455, 13:19, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    зевс с перуном не допустят.
     
     
  • 3.5, Аноним, 14:04, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > зевс с перуном не допустят.

    А, ну тогда нормально.

     
  • 1.6, Аноним, 14:18, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Android на телике обновить не могут, молодцы
     
  • 1.7, Аноним, 14:28, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько лишнего кода Ну когда же начнут по дефолту писать обвязку на Руби ... весь текст скрыт [показать]
     

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