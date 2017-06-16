16.06.2017 09:55  Сведения об инструментарии ЦРУ для захвата управления SOHO-маршрутизаторами

Ресурс WikiLeaks продолжил публикацию документов, полученных из закрытой сети ЦРУ. На этот раз в открытом доступе появилась 175-страничная инструкция по использованию инструментария CherryBlossom, предназначенного для получения контроля над SOHO-маршрутизаторами и беспроводными точками доступа. В списке устройств, на которые может быть осуществлена атака присутствует более 200 моделей, включая маршрутизаторы и беспроводные точки доступа D-Link, Asustek, 3Com, Belkin, Linksys/Cisco, Motorola, Orinoco, US Robotics и других производителей.

Основу CherryBlossom составляет устанавливаемый на устройства имплант FlyTrap, оформленный в виде модифицированного варианта штатной прошивки. Внедрение производится через установку фиктивного обновления прошивки в результате эксплуатации уязвимостей, использования предопределённых паролей или путем перепрошивки на этапе поставки потребителю. В документации также упоминается наличие эксплоита, позволяющего через манипуляции с UPnP удалённо извлечь пароль доступа к административному web-интерфейсу для маршрутизаторов и точкек доступа, построенных на чипах Broadcom, включая DLink DIR-130, Linksys WRT300N и Linksys WRT54G.

Для взаимодействия с перехваченными устройствами применяется управляющий сервер CherryTree, через который осуществляется отправка команд и координация работы с устройствами. Управление производится через централизованный web-интерфейс CherryWeb. Обмен данными с управляющим сервером зашифрован и аутентифицирован. Управляющие команды закамуфлированы в виде браузерных Cookie и загрузку файлов с изображениями.

Для запуска на перехваченных устройствах с управляющего сервера передаются "миссии", определяющие сценарии для решения тех или иных задач. Например, поддерживался перехват и анализ транзитного трафика, подключение обработчиков, срабатывающих при выявлении в трафике определённых ссылок, email, имён и масок, перенаправление определённого вида трафика через внешние прокси (например, перехват VoIP), создание VPN-туннеля для проброса трафика, генерация уведомления при активности со стороны отслеживаемой системы, сканирование локальной сети, атаки на системы во внутренней сети и т.п.

В опубликованных списках фигурирует информация о моделях устройств вплоть до 2012 года, вероятно, именно в это время произошла утечка документов. Сведения об актуально поддерживаемых моделях отсутствуют.



