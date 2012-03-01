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12.06.2017 21:55  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен очередной комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается 12 сентября 2017 года.

Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.4.68, в некоторых вариантах применено 4.9.28. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями).

Существенные новости выпуска: поддержка multipath-дисков в серверных инсталяторах теперь включается явно по ключевому слову "mpath" в параметрах загрузки ядра, переход графического интерфейса Alterator на Qt 5 (включает поддержку дисплеев высокого разрешения).

ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V).

Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current).

В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями:

  • Cinnamon 3.2.8;
  • Enlightenment 0.21.5;
  • GNOME 3.22 (ядро 4.9.28);
  • GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);
  • IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.9.28);
  • KDE 4.14.28;
  • KDE 5.34.0/5.9.4/16.12.3;
  • LXDE 0.99.1;
  • LXQt 0.10.0;
  • MATE 1.12;
  • TDE 3.5.13.2 (также доступен инсталлятор с sysvinit);
  • Xfce 4.12 (стал доступен инсталлятор с sysvinit);
  • WindowMaker 0.95.8 (c sysvinit),

Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером.

Серверные инсталляторы:

  • универсальный (sysvinit);
  • для управляемой виртуализации (systemd; PVE);
  • OpenStack (systemd).

«Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах:

  • шаблон для OpenVZ;
  • образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);
  • jeos (минималистичный инсталлятор).

Текстовый спасательный диск:

  • rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.9.28).

Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT:

  • builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage).

Обновлена пакетная база, в т.ч. Mesa 12.0.6, Firefox ESR 45.9.0, NetworkManager 1.6.2.

В опубликованных образах есть ряд известных проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits
  3. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: altlinux
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  • 1.1, Аноним, 23:46, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это как разгребать Ну кто постоянно в теме догадается и то не сразу, а новички ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Michael Shigorin, 23:55, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот так в KDE нынче выпуски нумеруются.  Вообще-то они ещё и настаивают на том, чтоб "это" называлось Plasma Desktop и (если правильно помню) никак иначе -- а на вопросы о том, чем вообще думали в плане узнавания пользователями, начинают странно себя вести...

    В общем, это "KDE5" aka "Plasma Desktop пятой версии".

     
  • 1.3, Вера, 23:58, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits"-обновление чего? Системы нет,а обновление есть.Я всё понимаю,но выпускать минимальные наборы системы которой нет,это уже слишком!Где работающая Альтлинукс,где Симпли?Какого Вы пятый год выпускаете одни поделки?
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 00:34, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Комплекта исошек на разный вкус для более опытных пользователей Вы, видимо, вот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним_админ, 00:07, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А кстати, что с simplylinux? Очень приятный дистрибутив. Ставил его на домашние компы родственникам, далеким от IT, т.к. надоело постоянно разгребать вирусы и глюки.
    Сейчас зашел на http://simplylinux.ru/ а там заглушка жумлы:
    > Сайт сейчас закрыт на техническое обслуживание. Пожалуйста зайдите позже.
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin, 00:35, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А кстати, что с simplylinux?

    Бета восьмой версии: https://lists.altlinux.org/pipermail/community/2017-May/686693.html

    > Сейчас зашел на http://simplylinux.ru/ а там заглушка жумлы:
    >> Сайт сейчас закрыт на техническое обслуживание. Пожалуйста зайдите позже.

    Видимо, будет перекидка на basealt.ru -- пока точно не знаю.

     
  • 1.7, Аноним, 00:39, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В LiveCD инсталятор можно закрыть тупо нажав на крестик При этом никакого преду... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin, 00:44, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В LiveCD инсталятор можно закрыть тупо нажав на крестик. При этом никакого
    > предупреждения нет. По крайней мере так в LiveCD LXQt. Заново установка
    > не запускается, только ребут. Отличная система.

    Как бы Вы предложили -- предупреждать?  Перезапуск установки обеспечить в принципе можно, но чревато побочными эффектами.

     

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