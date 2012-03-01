12.06.2017 21:55  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен очередной комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается 12 сентября 2017 года.

Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.4.68, в некоторых вариантах применено 4.9.28. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями).

Существенные новости выпуска: поддержка multipath-дисков в серверных инсталяторах теперь включается явно по ключевому слову "mpath" в параметрах загрузки ядра, переход графического интерфейса Alterator на Qt 5 (включает поддержку дисплеев высокого разрешения).

ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V).

Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current).

В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями:

Cinnamon 3.2.8;

Enlightenment 0.21.5;

GNOME 3.22 (ядро 4.9.28);

GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);

IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.9.28);

KDE 4.14.28;

KDE 5.34.0/5.9.4/16.12.3;

LXDE 0.99.1;

LXQt 0.10.0;

MATE 1.12;

TDE 3.5.13.2 (также доступен инсталлятор с sysvinit);

Xfce 4.12 (стал доступен инсталлятор с sysvinit);

WindowMaker 0.95.8 (c sysvinit),

Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером.

Серверные инсталляторы:

универсальный (sysvinit);

для управляемой виртуализации (systemd; PVE);

OpenStack (systemd).

«Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах:

шаблон для OpenVZ;

образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);

jeos (минималистичный инсталлятор).

Текстовый спасательный диск:

rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.9.28).

Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT:

builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage).

Обновлена пакетная база, в т.ч. Mesa 12.0.6, Firefox ESR 45.9.0, NetworkManager 1.6.2.

В опубликованных образах есть ряд известных проблем.



