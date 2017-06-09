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09.06.2017 09:25  Выпуск Tor 0.3.0.8 с устранением DoS-уязвимостей в обработчике скрытых сервисов

Представлены корректирующие выпуски инструментария Tor 0.3.0.7, 0.2.4.29, 0.2.5.14, 0.2.6.12, 0.2.7.8, 0.2.8.14 и 0.2.9.11, используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новых выпусках устранены две уязвимости (CVE-2017-0375 и CVE-2017-0376), позволяющих атакующему добиться краха скрытого сервиса, поэтому администраторам скрытых сервисов рекомендуется не затягивать с установкой обновления. Из важных исправлений также отмечается устранение нескольких ошибок, связанных с обработкой ключей, которые могут привести к снижению надёжности работы Tor-шлюзов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
  4. OpenNews: Tor прекращает разработку hardened-версии своего браузера
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor
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