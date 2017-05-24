24.05.2017 20:49  Microsoft переводит разработку Windows на Git

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|1.4, EuPhobos, 21:27, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Ежедневно в процессе разработки выполняется примерно 8500 коммитов, проводится 6600 операций рецензирования и формируется 1760 сборок.
Однако как было ... .. ...ну да ладно.
80% коммитов это внедрение бэкдоров и телеметрии наверное.
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|1.6, Awwit, 21:34, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Мне интересно: 300 Гб кода это только ядро?
Если нет, то какого чёрта в Майкрософт не разбивают репозитории по проектам? Они что совсем «того»?
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|5.31, Crazy Alex, 22:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Аргументы джаваскриптеров, напрочь негодные для проектов, которые порядков на пять больше по размеру.
"Single lint, build, test and release process"? Да даже на небольших проектах для разных компонент их часто приходится делать различающимися. Простота развёртывания окружения? Они шутят, что ли? Чтобы все инструменты надо было громоздить даже для того, чем не пользуешься?
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|6.44, mimocrocodile, 23:38, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Там ващето есть много ссылок с развернутой аргументацией, в том числе примеры от Facebook и Google, но да, конечно проще всё свести к джаваскриптерам
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|7.60, Crazy Alex, 00:54, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Угу, и практики примерно со времён Потопа. "Всё в одном репозитории" - навреняка оттуда же. А папу с мамой учить современным технологиям, наверное, каждому приходилось.
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|4.33, Andrey Mitrofanov, 23:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Микрософту только Clear Case положен.
Да! Пусть купят на своё 300Гэ Perforce c Clear Case-ом -- платят, пользуют и _мучаются_.
С другой стороны лицензия -- позволяет... И спасибо Л.Т. и фундейшену за GPLv2=. Совсем пропала лицензия. На GPLv${LATEST}-and-above уповаем.
Кстати! Передайте:
-- пермиссивщикам, что Бальшая Хазяина сказала -- GPL можно.
-- МоФоКо и FreeBSD -- что Б.Х. выбрала для них git! ((и win.server, видимо))
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|3.34, Andrey Mitrofanov, 23:05, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> А это разве не старая новость? Или мне приснилось, или я сообщения
>> про это уже видел.
> Тогда они создали GVFS и только планировали переход, а сейчас почти перевели
> всех разработчиков.
Да-а-а... Писать по три новости об одном и том же -- им ещё у каноникла учиться и учиться.
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|3.36, Andrey Mitrofanov, 23:09, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> в прошлый раз было "ну мы тут короче подумали и решили, что
> будем переходить на гит и вот даже прослоку накарчбали"
> а сейчас "мы перетащили 90% инженерных команд на гит"
> ждем новость о 100%
Да, чётам -- о 146%. "Микрософт открывает github.azure.com. Бисплатно для подписчиков бисплатного MSDN. (*)мелкий текст: не читайте мелкий текст."
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|1.13, sdfgsdg, 22:03, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Следующий шаг - отказ от костыля GVFS и переход на Linux-сервер для хранения репы исходников Windows :-)
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|2.43, Andrey Mitrofanov, 23:28, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Следующий шаг - отказ от костыля GVFS и переход на Linux-сервер для
> хранения репы исходников Windows :-)
"Микрософт выбрасывает GVFS, потому что кеширование GNU/linux-а с этим их git-ом, запущенного в азуре, порвало GVFS в 10 раз. Анализ показал, что азуре всё ещё тормозит. Покупайте-покупайте-покупайте!"
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|2.26, Ivan_83, 22:52, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ну откроют они исходники венды, дальше то что?
GPL/BSD/MIT/... ничего не изменит.
Как там была куча багов и не было кучи годноты так оно и будет дальше.
Или ты думаешь народ бсд/линух юзает потому что им бабло жалко а совесть не позволяет использовать трофейное?
Или ты думаешь что это по идеологическим причинам и когда венда станет опенсорсной под годной лицензией это снимет все барьеры?
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|4.41, тоже Аноним, 23:24, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Человек просто готов задуматься даже над шутками.
И действительно, Винды - это же совсем не только ОС. Это экосистема.
По большому счету, открытость исходников ОС вообще ничего в ней не сможет изменить.
Разве что они откроют их под самоубийственной лицензией, и народ радостно побежит делать форки. Но даже в этом случае - кому нужны чьи-то форки винды без обновлений безопасности?
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|3.45, Crazy Alex, 23:41, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Вообще-то если б не закрытость - кое-что можно было бы допилить, кое-что - выкинуть и довольно комфортно пользоваться, оно в принципе достаточно неплохое, в отличие от макоси той же, которую, кажется, сделать юзабельной в вообще невозможно.
Куча багов там обычно в тех частях, которые вообще надо убрать.
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|1.30, Wladmis, 22:58, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Прочитал GVFS, удивился. Потом обнаружил, что это не та GVFS. Это прямо диверсия со стороны Microsoft, не поверю, что они были не в курсе.
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|2.48, Andrey Mitrofanov, 23:45, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Прочитал GVFS, удивился. Потом обнаружил, что это не та GVFS. Это прямо
> диверсия со стороны Microsoft, не поверю, что они были не в
> курсе.
Про MS RMS не слыхал? Про MS CAL? Мы уж отсмеялись---
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|1.38, Andrey Mitrofanov, 23:22, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Git-репозиторий с Windows занимает около 300 Гб, насчитывает 3.5 млн файлов и
> Для решения проблем с производительностью работы Git в Windows в компании
> Microsoft используется прослойка GVFS
"Для себе создания(*) проблем с производительностью git компания Microsoft использует Microsoft Widows Serer, Microsoft NTFS распоследних версий и загружает а один реп. все 300Гэ накопленного непосильным трудом. Теперь индусы смогут делать ещё больше коммитов на одну строчку кода. Ожидаются новые токсические выбросы кодов в сторону kernel.org."
(*) Затейники - без клеаркейса и перфорса обошлись. И жлобы (бизнес уже не тот?!) -- экономят и на клиркейсе-перфорсе, и на лицензиях уиндоуз-серверов. Что дальше?(чорд, " и я тоже") "Микрософт запускает сеть торрент сидеров, файлообменников, дарконето-питупиев и прочих гну-нью-нетов"?! Ждём...
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|1.40, th3m3, 23:23, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ждём новости, что мелкомягкие переходят на Linux :) Это уже будет следующий шаг. Даже винду уже подготовили к переходу, запихав туда Linux.
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|1.61, prgchip, 01:16, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Увеличение числа пользователей linux за последние несколько лет, возможность запуска нативных приложений linux в Windows через "прокладку" и MS конкретные косяки говорят о том что MS не зря лезет в git и открывает файло ... они очень хотят что бы за них что-то делали и/или показывали им где и что не так у них в коде. Очень похоже на то, что им нужна помощь, ибо сами они уже не в состоянии осилить исходники собственного поделия. ИМХО.
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