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24.05.2017 20:49  Microsoft переводит разработку Windows на Git

Компания Microsoft сообщила, что около 90% инженерных команд, занимающихся разработкой Windows, переведены на использование свободной системы управления исходными текстами Git, изначально развиваемой для сопровождения разработки ядра Linux. Всего на Git переведено около 3500 разработчиков из 4000 сотрудников, имеющих дело с кодом Windows.

Git-репозиторий с Windows занимает около 300 Гб, насчитывает 3.5 млн файлов и включает 4400 активных веток. Ежедневно в процессе разработки выполняется примерно 8500 коммитов, проводится 6600 операций рецензирования и формируется 1760 сборок. Для решения проблем с производительностью работы Git в Windows в компании Microsoft используется прослойка GVFS, позволяющая фактически загружать только востребованные данные.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git
  3. OpenNews: Git исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты системы управления версиями BitKeeper
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.13.0
  6. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: windows, git
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  • 1.1, Аноним, 21:19, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Get the facts не?
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:26, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +23 +/
    Git the facts
     
  • 1.4, EuPhobos, 21:27, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > Ежедневно в процессе разработки выполняется примерно 8500 коммитов, проводится 6600 операций рецензирования и формируется 1760 сборок.

    Однако как было ... .. ...ну да ладно.
    80% коммитов это внедрение бэкдоров и телеметрии наверное.

     
  • 1.6, Awwit, 21:34, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Мне интересно: 300 Гб кода это только ядро?
    Если нет, то какого чёрта в Майкрософт не разбивают репозитории по проектам? Они что совсем «того»?
     
     
  • 2.7, Erion, 21:38, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    Все крупные компании вполне успешно используют один большой репозитроий Плюсы п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Crazy Alex, 21:39, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Какие именно плюсы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, mimocrocodile, 22:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    https://github.com/babel/babel/blob/master/doc/design/monorepo.md
     
     
  • 5.31, Crazy Alex, 22:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Аргументы джаваскриптеров, напрочь негодные для проектов, которые порядков на пять больше по размеру.

    "Single lint, build, test and release process"? Да даже на небольших проектах для разных компонент их часто приходится делать различающимися. Простота развёртывания окружения? Они шутят, что ли? Чтобы все инструменты надо было громоздить даже для того, чем не пользуешься?

     
     
  • 6.44, mimocrocodile, 23:38, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Там ващето есть много ссылок с развернутой аргументацией, в том числе примеры от Facebook и Google, но да, конечно проще всё свести к джаваскриптерам
     
  • 6.57, Аноним, 00:34, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Windows разрабатывается уже не первый год Давайте вы не будете учить папу с мам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.60, Crazy Alex, 00:54, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, и практики примерно со времён Потопа. "Всё в одном репозитории" - навреняка оттуда же. А папу с мамой учить современным технологиям, наверное, каждому приходилось.
     
     
  • 8.62, Аноним, 02:06, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не так важно кто все это дело пилит Намного важнее то, что все это дело работ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Crazy Alex, 21:39, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Они совсем Microsoft
     
  • 1.10, commiethebeastie, 21:45, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005 года
     
  • 1.11, Аноним, 21:55, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Двойные стандарты какие-то. Приспособленцы хреновы.
     
     
  • 2.18, A.Stahl, 22:20, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И в чём двойственность-то Микрософт не должна использовать системы контроля вер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, KaE, 22:47, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Микрософту только Clear Case положен.
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov, 23:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Микрософту только Clear Case положен.

    Да! Пусть купят на своё 300Гэ Perforce c Clear Case-ом -- платят, пользуют и _мучаются_.

    С другой стороны лицензия -- позволяет... И спасибо Л.Т. и фундейшену за GPLv2=. Совсем пропала лицензия.  На GPLv${LATEST}-and-above уповаем.

    Кстати! Передайте:
      -- пермиссивщикам, что Бальшая Хазяина сказала -- GPL можно.
      -- МоФоКо и FreeBSD -- что Б.Х. выбрала для них git!  ((и win.server, видимо))

     
     
  • 5.66, Аноним, 03:13, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам жалко что ли?
     
  • 2.25, Awwit, 22:48, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Лучше уж пусть используют Git чем создадут свою глючную систему и будут продавли... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 21:59, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это разве не старая новость Или мне приснилось, или я сообщения про это уже в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:16, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тогда они создали GVFS и только планировали переход, а сейчас почти перевели все... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 23:05, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> А это разве не старая новость? Или мне приснилось, или я сообщения
    >> про это уже видел.
    > Тогда они создали GVFS и только планировали переход, а сейчас почти перевели
    > всех разработчиков.

    Да-а-а... Писать по три новости об одном и том же -- им ещё у каноникла учиться и учиться.

     
  • 2.19, Аноним, 22:21, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    в прошлый раз было ну мы тут короче подумали и решили, что будем переходить на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Andrey Mitrofanov, 23:09, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > в прошлый раз было "ну мы тут короче подумали и решили, что
    > будем переходить на гит и вот даже прослоку накарчбали"
    > а сейчас "мы перетащили 90% инженерных команд на гит"
    > ждем новость о 100%

    Да, чётам -- о 146%.  "Микрософт открывает github.azure.com. Бисплатно для подписчиков бисплатного MSDN. (*)мелкий текст: не читайте мелкий текст."

     
  • 1.13, sdfgsdg, 22:03, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Следующий шаг - отказ от костыля GVFS и переход на Linux-сервер для хранения репы исходников Windows :-)
     
     
  • 2.20, Аноним, 22:21, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Не исключено, у Facebook репозиторий порядка 100Гб и всё летает Проблем также н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 22:31, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Уже довольно давно была новость о том, что многие сервера Microsoft работают на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, Andrey Mitrofanov, 23:28, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Следующий шаг - отказ от костыля GVFS и переход на Linux-сервер для
    > хранения репы исходников Windows :-)

    "Микрософт выбрасывает GVFS, потому что кеширование GNU/linux-а с этим их git-ом, запущенного в азуре, порвало GVFS в 10 раз. Анализ показал, что азуре всё ещё тормозит. Покупайте-покупайте-покупайте!"

     
  • 2.52, Аноним, 23:57, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А ничего, что уже кучу лет есть другой GVFS, тот, который альтернатива GnomeVFS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 02:56, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > –1

    Подоконнику НЕПРИЯТНО.

     
  • 2.63, Евлампий Кужегетович, 02:20, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Следующий шаг - отказ от костыля GVFS и переход на Linux-сервер для
    > хранения репы исходников Windows :-)

    Сыкономят на лицензии виндовс серверов

     
  • 1.17, абвгдейка, 22:17, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    следующий шаг - открытие исходников, шах и GPL :)
     
     
  • 2.26, Ivan_83, 22:52, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну откроют они исходники венды, дальше то что?
    GPL/BSD/MIT/... ничего не изменит.
    Как там была куча багов и не было кучи годноты так оно и будет дальше.
    Или ты думаешь народ бсд/линух юзает потому что им бабло жалко а совесть не позволяет использовать трофейное?
    Или ты думаешь что это по идеологическим причинам и когда венда станет опенсорсной под годной лицензией это снимет все барьеры?
     
     
  • 3.29, абвгдейка, 22:56, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    в твоем словарном запасе есть слово сарказм?:)
     
     
  • 4.41, тоже Аноним, 23:24, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Человек просто готов задуматься даже над шутками.
    И действительно, Винды - это же совсем не только ОС. Это экосистема.
    По большому счету, открытость исходников ОС вообще ничего в ней не сможет изменить.
    Разве что они откроют их под самоубийственной лицензией, и народ радостно побежит делать форки. Но даже в этом случае - кому нужны чьи-то форки винды без обновлений безопасности?
     
  • 3.45, Crazy Alex, 23:41, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вообще-то если б не закрытость - кое-что можно было бы допилить, кое-что - выкинуть  и довольно комфортно пользоваться, оно в принципе достаточно неплохое, в отличие от макоси той же, которую, кажется, сделать юзабельной в вообще невозможно.

    Куча багов там обычно в тех частях, которые вообще надо убрать.

     
  • 1.21, Аноним, 22:23, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    следующий шаг - переход на systemd + wayland + gnome3
     
     
  • 2.23, кельвин, 22:36, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    пойду голосну за переход на системд в фичреквестах десятки..
     
  • 1.27, Аноним, 22:52, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть, примерно 1900 коммитов проходят без рецензии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, irinat, 23:23, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Просто патчей в патчсете больше, чем ревьюверов.
     
  • 2.64, Добрый, 02:42, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Рискну предположить, что подавояющая часть этих 1900 коммитов - слияния.
     
  • 1.30, Wladmis, 22:58, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прочитал GVFS, удивился. Потом обнаружил, что это не та GVFS. Это прямо диверсия со стороны Microsoft, не поверю, что они были не в курсе.
     
     
  • 2.46, Crazy Alex, 23:43, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Им наплевать, масштаб не тот
     
  • 2.48, Andrey Mitrofanov, 23:45, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Прочитал GVFS, удивился. Потом обнаружил, что это не та GVFS. Это прямо
    > диверсия со стороны Microsoft, не поверю, что они были не в
    > курсе.

    Про MS RMS не слыхал?  Про MS CAL?  Мы уж отсмеялись---

     
     
  • 3.55, Andrey Mitrofanov, 00:17, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Про MS RMS не слыхал?  Про MS CAL?  Мы уж отсмеялись---

    А, не. Весёлый сегодня http://www.ixbt.com/news/2017/05/24/microsoft-windows-10-china-government-edi денёк!   //Вижу, что уже завтра.

     
  • 1.32, Аноним, 23:01, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Максим, ты писал про это примерно год назад :-)

    Забыл уже ;-)

    // b.

     
     
  • 2.37, Аноним, 23:11, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45978
     
  • 2.56, Аноним, 00:23, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Прошлая новость была о GVFS В том время Microsoft лишь экспериментировал с пе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноним, 23:06, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Следующий шаг - переезд на GitHub А потом перевод туда MS office, MS Exchange, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Andrey Mitrofanov, 23:48, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Следующий шаг - переезд на GitHub? А потом перевод туда MS office,
    > MS Exchange, MS SQL, .....?

    Ога-ога. Покупка github-а и принудительные льготные тарифные планы на мс-азуре всем вляпавшимся.

     
  • 1.38, Andrey Mitrofanov, 23:22, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Git-репозиторий с Windows занимает около 300 Гб, насчитывает 3.5 млн файлов и
    > Для решения проблем с производительностью работы Git в Windows в компании
    > Microsoft используется прослойка GVFS

    "Для себе создания(*) проблем с производительностью git компания Microsoft использует Microsoft Widows Serer, Microsoft NTFS распоследних версий и загружает а один реп. все 300Гэ накопленного непосильным трудом. Теперь индусы смогут делать ещё больше коммитов на одну строчку кода. Ожидаются новые токсические выбросы кодов в сторону kernel.org."

    (*) Затейники - без клеаркейса и перфорса обошлись.  И жлобы (бизнес уже не тот?!) -- экономят и на клиркейсе-перфорсе, и на лицензиях уиндоуз-серверов. Что дальше?(чорд, " и я тоже") "Микрософт запускает сеть торрент сидеров, файлообменников, дарконето-питупиев и прочих гну-нью-нетов"?! Ждём...

     
  • 1.40, th3m3, 23:23, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ждём новости, что мелкомягкие переходят на Linux :) Это уже будет следующий шаг. Даже винду уже подготовили к переходу, запихав туда Linux.
     
     
  • 2.42, Аноним, 23:28, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет Покупка OpenVMS у HPE, выпуск Windows 20 на ее основе кажется в прошлом ве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Аноним, 23:52, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Очередной шаг из серии «Windows 💩 Linux».
     
     
  • 2.53, Andrey Mitrofanov, 00:03, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Очередной шаг из серии «Windows 💩 Linux».

    MS 💑-s “Azure IP Advantage”.  http://techrights.org/2017/03/15/still-using-patents-to-coerce/

    -- А я о пиявках пою,
    --   За денежки их продаю.

     
  • 1.58, Аноним, 00:34, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft так бабло экономит :-)
     
  • 1.59, Аноним, 00:49, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, почему не на Mercurial? Вроде бы корпорации предпочитают его.
     
  • 1.61, prgchip, 01:16, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Увеличение числа пользователей linux за последние несколько лет, возможность запуска нативных приложений linux в Windows через "прокладку" и MS конкретные косяки говорят о том что MS не зря лезет в git и открывает файло ... они очень хотят что бы за них что-то делали и/или показывали им где и что не так у них в коде. Очень похоже на то, что им нужна помощь, ибо сами они уже не в состоянии осилить исходники собственного поделия. ИМХО.
     

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