24.05.2017 20:49  Microsoft переводит разработку Windows на Git

Компания Microsoft сообщила, что около 90% инженерных команд, занимающихся разработкой Windows, переведены на использование свободной системы управления исходными текстами Git, изначально развиваемой для сопровождения разработки ядра Linux. Всего на Git переведено около 3500 разработчиков из 4000 сотрудников, имеющих дело с кодом Windows.

Git-репозиторий с Windows занимает около 300 Гб, насчитывает 3.5 млн файлов и включает 4400 активных веток. Ежедневно в процессе разработки выполняется примерно 8500 коммитов, проводится 6600 операций рецензирования и формируется 1760 сборок. Для решения проблем с производительностью работы Git в Windows в компании Microsoft используется прослойка GVFS, позволяющая фактически загружать только востребованные данные.