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24.05.2017 11:39  В Linux обеспечена возможность устранения уязвимости MouseJack в устройствах Logitech

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель проекта PackageKit, активно участвующий в разработке Fedora и GNOME, реализовал для Linux инструмент для обновления прошивок беспроводных мышей, подверженных атаке MouseJack. Несмотря на то, что атака MouseJack была разработана более года назад, некоторые производители до сих пор не выпустили инструментарий для обновления прошивки, который можно было бы использовать в Linux. В частности Logitech не относит Linux к числу официально поддерживаемых систем и не планирует выпускать исправления.

При этом MouseJack является достаточно опасной проблемой, позволяющей из-за отсутствия защиты протокола, используемого при обмене данными между компьютером и мышью, получить контроль над беспроводными мышами на расстоянии до ста метров и симулировать через них клавиатурный ввод (протокол поддерживает передачу сведений о нажатиях клавиш). Так как исправление поставляется только в виде exe-файла, Linux-пользователи подобных устройств вынуждены были искать систему с Windows, подключать к ней свою мышь и выполнять обновление прошивки. В случае использования ноутбуков со встроенными адаптерами беспроводных мышей требовалась загрузка Windows на данном ноутбуке.

Для решения возникшей проблемы Ричард адаптировал применяемый в Fedora инструментарий fwupd для установки в Linux обновлений прошивок, предоставляемых компанией Logitech для других платформ. Исправление в том числе может быть использовано для беспроводных мышей Amazon, Microsoft, Lenovo и Dell, которые выпускаются по контракту компанией Logitech под другими брендами. Изначально метод обновления был воссоздан на основе обратного инжиниринга пакета для загрузки обновления, поставляемого для платформы Windows. Но затем инженеры Logitech предоставили разработчику официальную документацию по организации доступа к внутреннему интерфейсу замены прошивки в ресиверах и подверженных проблеме периферийных компонентах.

На основании данной документации в fwupd была добавлена полноценная поддержка смены прошивок в оборудовании Logitech. Для обновления прошивки в Fedora теперь достаточно обновить пакет fwupd до версии 0.9.2-2.fc26, расскомментировать тестовый канал доставки обновлений (параметр DownloadURI) в файле конфигурации /etc/fwupd.conf и запустить команду "fwupdmgr refresh && fwupdmgr", вызвать GNOME Software или выполнить перезапуск сервиса.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/hughsi...)
  2. OpenNews: Уязвимость MouseJack позволяет получить контроль над системами, использующими беспроводные мыши
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
  5. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  6. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mousejack, mouse, logitech
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  • 1.1, Аноним, 12:23, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    petromode И угонять их petromode ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:27, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Всё-таки Logitech - нормальные пацаны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:00, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну да, а могли бы и в суд подать.
     
  • 1.3, тоже Аноним, 12:33, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > для беспроводных мышей ... Microsoft ..., которые выпускаются по контракту компанией Logitech под другими брендами

    Они уже и этот сектор провалили?

     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 12:36, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> для беспроводных мышей ... Microsoft ..., которые выпускаются по контракту компанией Logitech под другими брендами
    > Они уже и этот сектор провалили?

    Мы их теряем?!  B-D  Сестра, сто грамм и огурец.

     
  • 2.6, iPony, 12:41, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    The optical technology in the MS and Logitech mice is the same, they both buy it from the same company... (c) 2001
     
     
  • 3.11, Anonplus, 13:35, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сенсоры это вообще отдельная тема, их производят компании типа AVAGO, которые непосредственно разработкой готовых мышей вообще не занимаются.
     
  • 1.4, Аноним, 12:34, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Скоро будут прошивки ко всему, в т ч к унитазу, мясорубке, детским игрушкам и п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, тоже Аноним, 13:02, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проблемы с прошивками коснутся мясорубок только в том случае, если они присоединятся к IoT.
    Однако широкое распространение IoT-мясорубок маловероятно. Покупателю-то они на хрен не нужны. Разве что кому-то достаточно богатому (например, корпорации или государству) это очень понадобится.
     
     
  • 3.9, Аноним, 13:10, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это ты зря, IoT мясорубки нужны Что бы приблизить восстание машин Еще IoT снег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Аноним, 13:17, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    У покупателя не спрашивают, что ему нужно Покупатель покупает то, что продаётся... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, тоже Аноним, 14:00, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в магазинах в отсутствие целенаправленного регулирования заводится таки то, что народ готов покупать. А не гусеничные фены, телевизоры с вертикальным взлетом и мясорубки онлайн.
     
  • 3.13, Аноним_oyc, 14:14, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Проблемы с прошивками коснутся мясорубок только в том случае, если они присоединятся к IoT.

    Берегите свои пальцы!
    А если к ним присоединятся хлеборезки, газонокосилки, электроинструмент...

     
  • 2.14, Crazy Alex, 14:26, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понёсся фестивать параноиков и луддитов
     

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